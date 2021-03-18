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Мужчина под наркотиками откусил одесскому полицейскому часть пальца

Мужчина под наркотиками откусил одесскому полицейскому часть пальца

Полицейских вызвали из-за того, что одессит ночью очень громко включил музыку. Когда стражи порядка попытались его утихомирить, он оказал сопротивление.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Инцидент произошел прошлой ночью на ул. генерала Петрова на окраине Одессы. Соседи позвонили в полицию и пожаловались, что не могут спать, так как в одной из квартир очень громко играет музыка.

На месте полицейские обнаружили мужчину в состоянии наркотического опьянения. Они попытались его успокоить, но тот оказал сопротивление и в ходе потасовки откусил лейтенанту полиции часть пальца левой руки.

Офицера доставили в больницу и прооперировали.

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Нарушитель - гражданин 1989 года рождения - задержан. Ему сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном частью 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Наказание по этой статье - лишение или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.

Автор: 

наркотики (2144) Одесса (7874) Нацполиция (16446) патрульная полиция (1812)


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Топ комментарии
+15
по последней переписи 73% вышло
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18.03.2021 16:18
+11
копу теперь лечиться долго... и проверяться на СПИД, гепатит и пр.
(и от бешенства прививку обязательно)
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18.03.2021 16:18
+9
Укусил за палец, будут кричать "лохов понабирали" в полицию, стукнет дубинкой сразу набегут и начнут орать про "мусорской беспредел".
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18.03.2021 16:35
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А шо, людина не доїдає під час карантину
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18.03.2021 16:16 Ответить
рефлективне
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18.03.2021 17:03 Ответить
Сколько дебилов вокруг .
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18.03.2021 16:17 Ответить
по последней переписи 73% вышло
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18.03.2021 16:18 Ответить
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18.03.2021 16:20 Ответить
З тобою 73% + 1
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18.03.2021 16:27 Ответить
98%
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18.03.2021 19:07 Ответить
ну это лучше чем тупое порохоботское стадо дальше парашенка ничего не видящее.
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19.03.2021 01:25 Ответить
копу теперь лечиться долго... и проверяться на СПИД, гепатит и пр.
(и от бешенства прививку обязательно)
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18.03.2021 16:18 Ответить
Как-то не сильно представляю себе, чтобы где-то в Испании (Германии, Словении, Финляднии и др) полицейский позволил бы откусить себе палец. Но в Украине потом горя не оберешься, доказывая, что защищал законность и правопорядок. Скорее, будешь отстранен на месяцы расследований, но можно и угодить в СИЗО.
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18.03.2021 16:20 Ответить
Укусил за палец, будут кричать "лохов понабирали" в полицию, стукнет дубинкой сразу набегут и начнут орать про "мусорской беспредел".
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18.03.2021 16:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/180379 В Китае откусивший полицейскому кончик пальца участник массовых беспорядков, которые прошли в 2019 году в Гонконге, приговорен к 5,5 годам тюремного заключения, как сообщает во вторник газета South China Morning Post.
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18.03.2021 22:44 Ответить
Азия. Дикие люди, сэр, что с них взять?
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18.03.2021 23:06 Ответить
21?
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18.03.2021 16:22 Ответить
Не-е, перебор...😀
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18.03.2021 16:25 Ответить
Бізнес-партнер Івана Баканова розповідає про конвертаційні схеми для уникнення оподаткування, якими займався Зеленський.
Але мене особисто вразило те, що преЗЕдент вживає наркотики - КОКАЇН.
Дуже прошу, скажіть, що це неправда.
Я не хочу жити в країні з президентом-наркоманом.
Зрештою - це небезпечно для всіх!
Перегляньте це відео.
Офіс президента ОБОВ'ЯЗКОВО повинен його прокоментувати, інакше вони втратять будь-яку повагу і навіть мінімальну довіру до себе.
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18.03.2021 16:24 Ответить
Теж мені пердімонокль Полішинеля ))) та з самого початку знаємо, що він по коксу...
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18.03.2021 18:26 Ответить
Завінтився хлопець добряче чи сіллю закинувся. Жестяк якийсь.
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18.03.2021 16:24 Ответить
Та это на него свин напал, а закусить нечем было
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18.03.2021 16:27 Ответить
надо в перчатках работать, это реально спасает здоровье...
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18.03.2021 16:27 Ответить
Мужчина под наркотиками откусил одесскому полицейскому часть пальца - Цензор.НЕТ 4496
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18.03.2021 16:30 Ответить
Сотрудников одесской охранной фирмы обвинили в избиении ветерана войны на востоке Украины: они все отрицают

Ветерана российско-украинской войны на Донбассе Евгения Кучинского избили вчера днем на поселке Котовского.
Видео нападения людей в униформе частной охранной фирмы на человека в одежде курьера появилось на анонимных телеграм-каналах с подписью «задержание доставщика на Бочарова, 44а».
С «Думской» связалась жена пострадавшего Лариса, которая рассказала, что ее муж не является доставщиком, а работает в компании DHL и приехал на поселок Котовского по работе.
Припарковал машину, зашел в офис. Когда вернулся, колеса служебного автомобиля были порезаны, а самого его ждали пятеро молодчиков в черном. Они заявили Кучинскому, что он припарковался в неположенном месте - на территории их охранной фирмы «Титан Секьюрити».
Лариса говорит, что люди в черном были вооружены. Евгений только успел вытащить баллончик с перцовым газом, чтобы защититься от нападавших, но применить его не смог.
«То видео, которое попало в соцсети - это конец избиения. Впятером напасть на человека за то, что он припарковался не там - это за гранью. Руководил нападавшими их директор, - рассказала нам она. - Сейчас мы в областной больнице. У Жени перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, забита грудная клетка. Он не может нормально открыть рот - повреждена челюсть. Сейчас ждем стоматолога и травматолога».
По ее словам, полицейские не очень хотят заниматься этим делом, потому что директор «Титан Секьюрити Лтд» Нарек Киракосян сам когда-то служил в рядах МВД.
Евгений Кучинский - майор запаса, воевал на востоке Украины в рядах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, является одним из основателей общественной организации «Ассоциация участников антитеррористической операции Одесчины».
Корреспонденту «Думской» удалось связаться с руководителем фирмы «Титан Секьюрити Лтд» Нареком Киракосяном. Он утверждает, что пятеро его сотрудников «разнимали драку», возникшую между Кучинским и вторым человеком, которого он якобы подрезал на своем автомобиле и не дал припарковаться в этом месте.
«Мои сотрудники не виноваты, мы не дали им сцепиться, а «почтальон» начал брызгать в моих людей из баллончика», - заявил Киракосян.
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18.03.2021 16:28 Ответить
Кіракосян...
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18.03.2021 16:36 Ответить
Избиение ветерана войны: одесситы пришли разбираться с владельцами охранной компании . На ментов надежды нет, ссученные.

Военнослужащие и ветераны 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода и другие одесские патриоты пришли сегодня вечером к офису охранной фирмы «Титан Секьюрити», где вчера днем https://dumskaya.net/news/v-odesse-na-poselke-kotovskogo-sotrudniki-ohrann-139160/ побили участника войны на востоке Украины Евгения Кучинского за то, что он неправильно припарковал служебный автомобиль.
Как передает корреспондент «Думской», их было примерно 150 человек, многие в масках. Визитеры хотели поговорить с руководством компании, сотрудники которой, по словам Евгения, его избили.

https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_161608954496163075338311_49850.jpg Чоловік під наркотиками відкусив одеському поліцейському частину пальця - Цензор.НЕТ 5257

По словам участников акции, они пришли, чтобы потребовать от «Титана» извиниться за устроенное вчера и оплатить лечение и моральный ущерб Евгению Кучинскому и его семье.
К ним вышла секретарь, при этом сам офис был закрыт. Позднее людей пропустили, но ни руководитель фирмы Нарек Киракосян, ни его брат Ованес, который участвовал в инциденте, к собравшимся не вышли.
Пока люди находились в внутри, кто-то облил автомобили «Титан Секьюрити» краской и проколол колеса.
Завтра патриоты собираются снова наведаться в офис охранной фирмы.
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18.03.2021 22:16 Ответить
Не иначе, француз?
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18.03.2021 23:07 Ответить
И ещё, хочу обратить ваше внимание, что полиция таки приехала. Лет десять назад я несколько раз вызывал ментов бо соседи бушевали. Не приехали ни разу. Приходилось идти лично утихомиривать.
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18.03.2021 16:29 Ответить
На хавчик пробило ...
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18.03.2021 16:30 Ответить
Опасный типочек - "палец в рот не клади"
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18.03.2021 16:31 Ответить
А якщо в торчка ще й ВІЛ...
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18.03.2021 16:35 Ответить
Щоб не грозив пальчиком, i не говорив: "Ну, ну, ну..."
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18.03.2021 16:40 Ответить
"Частью пальца" може бути ніготь,який коп забув зістригти.Відкусити ж фалангу пальця під силу лишень псу,та й то не всякому.
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18.03.2021 17:29 Ответить
теперь можно на пенсию ценой фаланги....
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18.03.2021 19:09 Ответить
ОДЕССУ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТИТЬ ОТ БАНДИТОВ И НАРКОМАНОВ !!!
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18.03.2021 19:14 Ответить
С каких это пор ул. Генерала Петрова стала окраиной Одессы???
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19.03.2021 02:14 Ответить
 
 