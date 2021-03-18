Мужчина под наркотиками откусил одесскому полицейскому часть пальца
Полицейских вызвали из-за того, что одессит ночью очень громко включил музыку. Когда стражи порядка попытались его утихомирить, он оказал сопротивление.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".
Инцидент произошел прошлой ночью на ул. генерала Петрова на окраине Одессы. Соседи позвонили в полицию и пожаловались, что не могут спать, так как в одной из квартир очень громко играет музыка.
На месте полицейские обнаружили мужчину в состоянии наркотического опьянения. Они попытались его успокоить, но тот оказал сопротивление и в ходе потасовки откусил лейтенанту полиции часть пальца левой руки.
Офицера доставили в больницу и прооперировали.
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Нарушитель - гражданин 1989 года рождения - задержан. Ему сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном частью 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Наказание по этой статье - лишение или ограничение свободы сроком до 5 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.
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(и от бешенства прививку обязательно)
Але мене особисто вразило те, що преЗЕдент вживає наркотики - КОКАЇН.
Дуже прошу, скажіть, що це неправда.
Я не хочу жити в країні з президентом-наркоманом.
Зрештою - це небезпечно для всіх!
Перегляньте це відео.
Офіс президента ОБОВ'ЯЗКОВО повинен його прокоментувати, інакше вони втратять будь-яку повагу і навіть мінімальну довіру до себе.
Ветерана российско-украинской войны на Донбассе Евгения Кучинского избили вчера днем на поселке Котовского.
Видео нападения людей в униформе частной охранной фирмы на человека в одежде курьера появилось на анонимных телеграм-каналах с подписью «задержание доставщика на Бочарова, 44а».
С «Думской» связалась жена пострадавшего Лариса, которая рассказала, что ее муж не является доставщиком, а работает в компании DHL и приехал на поселок Котовского по работе.
Припарковал машину, зашел в офис. Когда вернулся, колеса служебного автомобиля были порезаны, а самого его ждали пятеро молодчиков в черном. Они заявили Кучинскому, что он припарковался в неположенном месте - на территории их охранной фирмы «Титан Секьюрити».
Лариса говорит, что люди в черном были вооружены. Евгений только успел вытащить баллончик с перцовым газом, чтобы защититься от нападавших, но применить его не смог.
«То видео, которое попало в соцсети - это конец избиения. Впятером напасть на человека за то, что он припарковался не там - это за гранью. Руководил нападавшими их директор, - рассказала нам она. - Сейчас мы в областной больнице. У Жени перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, забита грудная клетка. Он не может нормально открыть рот - повреждена челюсть. Сейчас ждем стоматолога и травматолога».
По ее словам, полицейские не очень хотят заниматься этим делом, потому что директор «Титан Секьюрити Лтд» Нарек Киракосян сам когда-то служил в рядах МВД.
Евгений Кучинский - майор запаса, воевал на востоке Украины в рядах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, является одним из основателей общественной организации «Ассоциация участников антитеррористической операции Одесчины».
Корреспонденту «Думской» удалось связаться с руководителем фирмы «Титан Секьюрити Лтд» Нареком Киракосяном. Он утверждает, что пятеро его сотрудников «разнимали драку», возникшую между Кучинским и вторым человеком, которого он якобы подрезал на своем автомобиле и не дал припарковаться в этом месте.
«Мои сотрудники не виноваты, мы не дали им сцепиться, а «почтальон» начал брызгать в моих людей из баллончика», - заявил Киракосян.
Военнослужащие и ветераны 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода и другие одесские патриоты пришли сегодня вечером к офису охранной фирмы «Титан Секьюрити», где вчера днем https://dumskaya.net/news/v-odesse-na-poselke-kotovskogo-sotrudniki-ohrann-139160/ побили участника войны на востоке Украины Евгения Кучинского за то, что он неправильно припарковал служебный автомобиль.
Как передает корреспондент «Думской», их было примерно 150 человек, многие в масках. Визитеры хотели поговорить с руководством компании, сотрудники которой, по словам Евгения, его избили.
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По словам участников акции, они пришли, чтобы потребовать от «Титана» извиниться за устроенное вчера и оплатить лечение и моральный ущерб Евгению Кучинскому и его семье.
К ним вышла секретарь, при этом сам офис был закрыт. Позднее людей пропустили, но ни руководитель фирмы Нарек Киракосян, ни его брат Ованес, который участвовал в инциденте, к собравшимся не вышли.
Пока люди находились в внутри, кто-то облил автомобили «Титан Секьюрити» краской и проколол колеса.
Завтра патриоты собираются снова наведаться в офис охранной фирмы.