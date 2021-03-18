Мужчина под наркотиками откусил одесскому полицейскому часть пальца

Полицейских вызвали из-за того, что одессит ночью очень громко включил музыку. Когда стражи порядка попытались его утихомирить, он оказал сопротивление.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Инцидент произошел прошлой ночью на ул. генерала Петрова на окраине Одессы. Соседи позвонили в полицию и пожаловались, что не могут спать, так как в одной из квартир очень громко играет музыка.

На месте полицейские обнаружили мужчину в состоянии наркотического опьянения. Они попытались его успокоить, но тот оказал сопротивление и в ходе потасовки откусил лейтенанту полиции часть пальца левой руки.

Офицера доставили в больницу и прооперировали.

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Нарушитель - гражданин 1989 года рождения - задержан. Ему сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном частью 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Наказание по этой статье - лишение или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.