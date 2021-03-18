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Чоловік під наркотиками відкусив одеському поліцейському частину пальця

Чоловік під наркотиками відкусив одеському поліцейському частину пальця

Поліцейських викликали через те, що одесит вночі дуже голосно включив музику. Коли правоохоронці спробували його вгамувати, він чинив опір.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думская".

Інцидент стався минулої ночі на вул. генерала Петрова на околиці Одеси. Сусіди подзвонили в поліцію і поскаржилися, що не можуть спати, оскільки в одній з квартир дуже голосно грає музика.

На місці поліцейські виявили чоловіка в стані наркотичного сп'яніння. Вони спробували його заспокоїти, але той чинив опір і під час бійки відкусив лейтенантові поліції частину пальця лівої руки.

Офіцера доставили в лікарню і прооперували.

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Порушник - громадянин 1989 року народження - затриманий. Йому повідомили про підозру у злочині, передбаченому частиною 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Покарання за цією статтею - позбавлення або обмеження волі на строк до 5 років.

Зараз вирішується питання про обрання громадянину запобіжного заходу.

Автор: 

наркотики (1447) Одеса (5447) Нацполіція (15151) патрульна поліція (1441)


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Топ коментарі
+15
по последней переписи 73% вышло
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18.03.2021 16:18
+11
копу теперь лечиться долго... и проверяться на СПИД, гепатит и пр.
(и от бешенства прививку обязательно)
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18.03.2021 16:18
+9
Укусил за палец, будут кричать "лохов понабирали" в полицию, стукнет дубинкой сразу набегут и начнут орать про "мусорской беспредел".
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18.03.2021 16:35
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А шо, людина не доїдає під час карантину
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18.03.2021 16:16 Відповісти
рефлективне
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18.03.2021 17:03 Відповісти
Сколько дебилов вокруг .
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18.03.2021 16:17 Відповісти
по последней переписи 73% вышло
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18.03.2021 16:18 Відповісти
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18.03.2021 16:20 Відповісти
З тобою 73% + 1
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18.03.2021 16:27 Відповісти
98%
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18.03.2021 19:07 Відповісти
ну это лучше чем тупое порохоботское стадо дальше парашенка ничего не видящее.
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19.03.2021 01:25 Відповісти
копу теперь лечиться долго... и проверяться на СПИД, гепатит и пр.
(и от бешенства прививку обязательно)
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18.03.2021 16:18 Відповісти
Как-то не сильно представляю себе, чтобы где-то в Испании (Германии, Словении, Финляднии и др) полицейский позволил бы откусить себе палец. Но в Украине потом горя не оберешься, доказывая, что защищал законность и правопорядок. Скорее, будешь отстранен на месяцы расследований, но можно и угодить в СИЗО.
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18.03.2021 16:20 Відповісти
Укусил за палец, будут кричать "лохов понабирали" в полицию, стукнет дубинкой сразу набегут и начнут орать про "мусорской беспредел".
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18.03.2021 16:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/180379 В Китае откусивший полицейскому кончик пальца участник массовых беспорядков, которые прошли в 2019 году в Гонконге, приговорен к 5,5 годам тюремного заключения, как сообщает во вторник газета South China Morning Post.
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18.03.2021 22:44 Відповісти
Азия. Дикие люди, сэр, что с них взять?
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18.03.2021 23:06 Відповісти
21?
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18.03.2021 16:22 Відповісти
Не-е, перебор...😀
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18.03.2021 16:25 Відповісти
Бізнес-партнер Івана Баканова розповідає про конвертаційні схеми для уникнення оподаткування, якими займався Зеленський.
Але мене особисто вразило те, що преЗЕдент вживає наркотики - КОКАЇН.
Дуже прошу, скажіть, що це неправда.
Я не хочу жити в країні з президентом-наркоманом.
Зрештою - це небезпечно для всіх!
Перегляньте це відео.
Офіс президента ОБОВ'ЯЗКОВО повинен його прокоментувати, інакше вони втратять будь-яку повагу і навіть мінімальну довіру до себе.
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18.03.2021 16:24 Відповісти
Теж мені пердімонокль Полішинеля ))) та з самого початку знаємо, що він по коксу...
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18.03.2021 18:26 Відповісти
Завінтився хлопець добряче чи сіллю закинувся. Жестяк якийсь.
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18.03.2021 16:24 Відповісти
Та это на него свин напал, а закусить нечем было
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18.03.2021 16:27 Відповісти
надо в перчатках работать, это реально спасает здоровье...
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18.03.2021 16:27 Відповісти
Мужчина под наркотиками откусил одесскому полицейскому часть пальца - Цензор.НЕТ 4496
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18.03.2021 16:30 Відповісти
Сотрудников одесской охранной фирмы обвинили в избиении ветерана войны на востоке Украины: они все отрицают

Ветерана российско-украинской войны на Донбассе Евгения Кучинского избили вчера днем на поселке Котовского.
Видео нападения людей в униформе частной охранной фирмы на человека в одежде курьера появилось на анонимных телеграм-каналах с подписью «задержание доставщика на Бочарова, 44а».
С «Думской» связалась жена пострадавшего Лариса, которая рассказала, что ее муж не является доставщиком, а работает в компании DHL и приехал на поселок Котовского по работе.
Припарковал машину, зашел в офис. Когда вернулся, колеса служебного автомобиля были порезаны, а самого его ждали пятеро молодчиков в черном. Они заявили Кучинскому, что он припарковался в неположенном месте - на территории их охранной фирмы «Титан Секьюрити».
Лариса говорит, что люди в черном были вооружены. Евгений только успел вытащить баллончик с перцовым газом, чтобы защититься от нападавших, но применить его не смог.
«То видео, которое попало в соцсети - это конец избиения. Впятером напасть на человека за то, что он припарковался не там - это за гранью. Руководил нападавшими их директор, - рассказала нам она. - Сейчас мы в областной больнице. У Жени перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, забита грудная клетка. Он не может нормально открыть рот - повреждена челюсть. Сейчас ждем стоматолога и травматолога».
По ее словам, полицейские не очень хотят заниматься этим делом, потому что директор «Титан Секьюрити Лтд» Нарек Киракосян сам когда-то служил в рядах МВД.
Евгений Кучинский - майор запаса, воевал на востоке Украины в рядах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, является одним из основателей общественной организации «Ассоциация участников антитеррористической операции Одесчины».
Корреспонденту «Думской» удалось связаться с руководителем фирмы «Титан Секьюрити Лтд» Нареком Киракосяном. Он утверждает, что пятеро его сотрудников «разнимали драку», возникшую между Кучинским и вторым человеком, которого он якобы подрезал на своем автомобиле и не дал припарковаться в этом месте.
«Мои сотрудники не виноваты, мы не дали им сцепиться, а «почтальон» начал брызгать в моих людей из баллончика», - заявил Киракосян.
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18.03.2021 16:28 Відповісти
Кіракосян...
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18.03.2021 16:36 Відповісти
Избиение ветерана войны: одесситы пришли разбираться с владельцами охранной компании . На ментов надежды нет, ссученные.

Военнослужащие и ветераны 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода и другие одесские патриоты пришли сегодня вечером к офису охранной фирмы «Титан Секьюрити», где вчера днем https://dumskaya.net/news/v-odesse-na-poselke-kotovskogo-sotrudniki-ohrann-139160/ побили участника войны на востоке Украины Евгения Кучинского за то, что он неправильно припарковал служебный автомобиль.
Как передает корреспондент «Думской», их было примерно 150 человек, многие в масках. Визитеры хотели поговорить с руководством компании, сотрудники которой, по словам Евгения, его избили.

https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_161608954496163075338311_49850.jpg Чоловік під наркотиками відкусив одеському поліцейському частину пальця - Цензор.НЕТ 5257

По словам участников акции, они пришли, чтобы потребовать от «Титана» извиниться за устроенное вчера и оплатить лечение и моральный ущерб Евгению Кучинскому и его семье.
К ним вышла секретарь, при этом сам офис был закрыт. Позднее людей пропустили, но ни руководитель фирмы Нарек Киракосян, ни его брат Ованес, который участвовал в инциденте, к собравшимся не вышли.
Пока люди находились в внутри, кто-то облил автомобили «Титан Секьюрити» краской и проколол колеса.
Завтра патриоты собираются снова наведаться в офис охранной фирмы.
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18.03.2021 22:16 Відповісти
Не иначе, француз?
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18.03.2021 23:07 Відповісти
И ещё, хочу обратить ваше внимание, что полиция таки приехала. Лет десять назад я несколько раз вызывал ментов бо соседи бушевали. Не приехали ни разу. Приходилось идти лично утихомиривать.
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18.03.2021 16:29 Відповісти
На хавчик пробило ...
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18.03.2021 16:30 Відповісти
Опасный типочек - "палец в рот не клади"
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18.03.2021 16:31 Відповісти
А якщо в торчка ще й ВІЛ...
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18.03.2021 16:35 Відповісти
Щоб не грозив пальчиком, i не говорив: "Ну, ну, ну..."
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18.03.2021 16:40 Відповісти
"Частью пальца" може бути ніготь,який коп забув зістригти.Відкусити ж фалангу пальця під силу лишень псу,та й то не всякому.
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18.03.2021 17:29 Відповісти
теперь можно на пенсию ценой фаланги....
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18.03.2021 19:09 Відповісти
ОДЕССУ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТИТЬ ОТ БАНДИТОВ И НАРКОМАНОВ !!!
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18.03.2021 19:14 Відповісти
С каких это пор ул. Генерала Петрова стала окраиной Одессы???
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19.03.2021 02:14 Відповісти
 
 