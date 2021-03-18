Чоловік під наркотиками відкусив одеському поліцейському частину пальця

Поліцейських викликали через те, що одесит вночі дуже голосно включив музику. Коли правоохоронці спробували його вгамувати, він чинив опір.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думская".

Інцидент стався минулої ночі на вул. генерала Петрова на околиці Одеси. Сусіди подзвонили в поліцію і поскаржилися, що не можуть спати, оскільки в одній з квартир дуже голосно грає музика.

На місці поліцейські виявили чоловіка в стані наркотичного сп'яніння. Вони спробували його заспокоїти, але той чинив опір і під час бійки відкусив лейтенантові поліції частину пальця лівої руки.

Офіцера доставили в лікарню і прооперували.

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Порушник - громадянин 1989 року народження - затриманий. Йому повідомили про підозру у злочині, передбаченому частиною 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Покарання за цією статтею - позбавлення або обмеження волі на строк до 5 років.

Зараз вирішується питання про обрання громадянину запобіжного заходу.