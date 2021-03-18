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Новости Коронавирус и карантин
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Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не выявил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано во время брифинга EMA.

Глава агентства Эмер Кук подтвердила, что вакцина является эффективной и безопасной, а польза от нее существенно перевешивает возможные риски.

В EMA заявили, что вакцина AstraZeneca не приводит к увеличению риска проблем со свертыванием крови и образования тромбов. В то же время, в агентстве не исключили, что между случаями тромбоза и применением вакцины есть связи и изучение этой ситуации продолжится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине я не вижу, - Зеленский

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+2
эвтаназия не заразна
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18.03.2021 18:49
+2
https://world.segodnya.ua/ua/world/wnews/v-gruzii-medsestra-vpala-v-komu-posle-vakcinacii-astrazeneca-1513412.html У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca . У 27-річної медсестри в грузинському місті Ахалціхе проявилася побічна реакція після вакцинації від коронавірусу британо-оксфордським препаратом AstraZeneca. Про це https://rustavi2.ge/ka/news/193350 повідомляє видання "Руставі-2" . Вдень 18 березня медсестра публічно отримала вакцину від коронавірусу. Під час процедури вона дала інтерв'ю місцевим ЗМІ, і закликала всіх проходити вакцинацію. Наразі медсестру доставили в реанімацію, її стан оцінюють як "важкий".
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18.03.2021 19:01
+2
Рада и офис президента обязана обколоться, так как народу подсунули эту заразу, то есть вакцину. В ЕС катастрофа с осложнениями от нее. У нас вторую дозу еще никому не делали, так что неизвестно что будет, многие категорически отказываются от вакцинации. Я читала инструкцию и в ужасе что там - ГМО человеческих эмбрионов и почек шимпанзе и кодирующий гликопротеид. Не написали что он кодирует. Ну и как известно там секретная добавка с какой - то тайной хренью ( коммерческая тайна), а все что тайно - то понятно на вред людям. И это лайно нам подсунули Ляшко со Степановым и все зеленые. ЖАХ.
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18.03.2021 19:09
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Усі раді. Є чим колотися.
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18.03.2021 18:36 Ответить
Рада и офис президента обязана обколоться, так как народу подсунули эту заразу, то есть вакцину. В ЕС катастрофа с осложнениями от нее. У нас вторую дозу еще никому не делали, так что неизвестно что будет, многие категорически отказываются от вакцинации. Я читала инструкцию и в ужасе что там - ГМО человеческих эмбрионов и почек шимпанзе и кодирующий гликопротеид. Не написали что он кодирует. Ну и как известно там секретная добавка с какой - то тайной хренью ( коммерческая тайна), а все что тайно - то понятно на вред людям. И это лайно нам подсунули Ляшко со Степановым и все зеленые. ЖАХ.
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18.03.2021 19:09 Ответить
мокши шекелей не заслали...бо ссыкотно...
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18.03.2021 18:36 Ответить
Испания присоединилась к узакониванию эвтаназии! Лицемеры! Самоубийство разрешают, а заболеть Ковидом --нет! Заставляют колоться шмурдяком!
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18.03.2021 18:43 Ответить
эвтаназия не заразна
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18.03.2021 18:49 Ответить
Психически заразна! См. количество самоубийств детей! А боишься Ковида--вакцинируйся, носи маску, соблюдай гигиену, а к другим не надо приставать, которые не бояться!
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18.03.2021 19:17 Ответить
Ну вот и все, росийский вброс накрылся медным тазом
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18.03.2021 18:48 Ответить
но осадочек остался...
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18.03.2021 19:44 Ответить
21 марта начнется конец этому вирусу(супергриппу).
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18.03.2021 18:54 Ответить
???? Поподробнее , плиз...
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18.03.2021 19:19 Ответить
21 марта спускается Ата Янан(Отец горящий)=Адам.Он усиливать будет огонь в наших глазах(5-й вид огня).Это и поможет наверное.Да и уже идет на спад этот лабораторный грипп(созданный мировым правительством).
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18.03.2021 19:27 Ответить
https://world.segodnya.ua/ua/world/wnews/v-gruzii-medsestra-vpala-v-komu-posle-vakcinacii-astrazeneca-1513412.html У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca . У 27-річної медсестри в грузинському місті Ахалціхе проявилася побічна реакція після вакцинації від коронавірусу британо-оксфордським препаратом AstraZeneca. Про це https://rustavi2.ge/ka/news/193350 повідомляє видання "Руставі-2" . Вдень 18 березня медсестра публічно отримала вакцину від коронавірусу. Під час процедури вона дала інтерв'ю місцевим ЗМІ, і закликала всіх проходити вакцинацію. Наразі медсестру доставили в реанімацію, її стан оцінюють як "важкий".
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18.03.2021 19:01 Ответить
Пришлите нам,если не ипользуете. Об украиском народе позаботиться некому. В руководстве страны одни дятлы,пустобрехи и воры. Мы хотии вакцинироваться, но нечем. SOS!
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18.03.2021 19:18 Ответить
Рашка настойчиво пытается продвинуть свой фуфломицин "Спутник" на мировой/европейский/украинский рынок. Оттуда придумана и раздута вся истерика по "осложнениям" в соцсетях. Ага, аж 1 осложнение на 200-500-800 тысяч (разные страны) привитых. Смех и ужас просто! И это всерьез ОБСУЖДАЮТ! Вам самим не стыдно от этих вот истерик? Но, можете не прививаться, сидеть дома на карантине, и никаких путешествий. Ваш выбор, господа
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18.03.2021 19:20 Ответить
То це рашка примусила стільки країн відмовлятися від Зенеки?
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18.03.2021 20:13 Ответить
Iz 20 millioov kotoryje polucili etu vakcinu,25 slucaja neponiatni.ES teper budet vybor u pacienta,eta vakcina ili drugaja po zelaniju,to jest Pfizer ili Moderna te drugyje
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18.03.2021 19:45 Ответить
 
 