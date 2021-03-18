В Волновахе дети нашли гранату на спортплощадке, - Нацполиция. ФОТО

В Волновахе (Донецкая область) дети нашли гранату на спортивной площадке возле жилого дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение от 70-летнего местного жителя, который рассказал, что на стадионе находится предмет, похожий на гранату. Мужчина пояснил, что об опасной находке ему сообщили дети, которые были на спортивной площадке.

Гранату изъятли. К счастью, пострадавших нет.

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Правоохранители проводят проверку прилегающей территории на отсутствие других боеприпасов.