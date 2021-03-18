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Новости Силовики
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В Волновахе дети нашли гранату на спортплощадке, - Нацполиция. ФОТО

В Волновахе (Донецкая область) дети нашли гранату на спортивной площадке возле жилого дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Волновахе дети нашли гранату на спортплощадке, - Нацполиция 01

В полицию поступило сообщение от 70-летнего местного жителя, который рассказал, что на стадионе находится предмет, похожий на гранату. Мужчина пояснил, что об опасной находке ему сообщили дети, которые были на спортивной площадке.

Гранату изъятли. К счастью, пострадавших нет.

В Волновахе дети нашли гранату на спортплощадке, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители проводят проверку прилегающей территории на отсутствие других боеприпасов.

Автор: 

граната (997) Нацполиция (16446) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Донецкая область (9590)


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Топ комментарии
+5
дети в подвали играли в больницу
умер от родов сантехник синицын
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18.03.2021 23:31
+5
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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19.03.2021 02:07
+5
Сепарский мальчик в ниндзя играл.
На старого деда внезапно напал.
Долго мальца соскребали с лабаза.
Дед оказался майором спецназа.
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19.03.2021 03:06
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Звучить як класичний початок садистського віршика...
Хоча насправді смішного тут небагато. Добре хоч ніхто не постраждав.
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18.03.2021 22:42 Ответить
Дети в подвале играли в гестапо
Зверски замучан сантехник Потапов
Выжгли звезду. распороли живот
У детей от усердия выступил пот
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18.03.2021 23:20 Ответить
дети в подвали играли в больницу
умер от родов сантехник синицын
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18.03.2021 23:31 Ответить
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
показать весь комментарий
19.03.2021 02:07 Ответить
Сепарский мальчик в ниндзя играл.
На старого деда внезапно напал.
Долго мальца соскребали с лабаза.
Дед оказался майором спецназа.
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19.03.2021 03:06 Ответить
І ще такий ремікс - про гарячково-******* реалії ОРДЛО (вони можуть):

Ватник на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подползал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеётесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.
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19.03.2021 03:21 Ответить
Ой! Це... на джунгариків...
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19.03.2021 03:25 Ответить
мальчик в посадке нашел пулемёт -
в сепар-блиндАже никто не живёт...)))
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19.03.2021 00:04 Ответить
Мій віршик https://censor.net/ru/video_news/3086912/eto_bld_donbass_rossiyiskiyi_naemnik_smertelno_ranil_sebya_vo_vremya_ispytaniya_bronejileta_shestogo У Волновасі діти знайшли гранату на спортмайданчику, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6840

Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"Мля, ты по ходу сдыхаешь, братан?"
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19.03.2021 02:03 Ответить
Маленький мальчик гранату нашёл
С этой гранатой он в школу пришёл
Долго смеялись над шуткой в РОНО:
Школа стоит, а в ней - никого.
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19.03.2021 09:17 Ответить
 
 