В Волновахе дети нашли гранату на спортплощадке, - Нацполиция. ФОТО
В Волновахе (Донецкая область) дети нашли гранату на спортивной площадке возле жилого дома.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию поступило сообщение от 70-летнего местного жителя, который рассказал, что на стадионе находится предмет, похожий на гранату. Мужчина пояснил, что об опасной находке ему сообщили дети, которые были на спортивной площадке.
Гранату изъятли. К счастью, пострадавших нет.
Правоохранители проводят проверку прилегающей территории на отсутствие других боеприпасов.
Топ комментарии
+5 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий18.03.2021 23:31
+5 Welt Schmerz
показать весь комментарий19.03.2021 02:07
+5 Michal Woronowsky
показать весь комментарий19.03.2021 03:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча насправді смішного тут небагато. Добре хоч ніхто не постраждав.
Зверски замучан сантехник Потапов
Выжгли звезду. распороли живот
У детей от усердия выступил пот
умер от родов сантехник синицын
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
На старого деда внезапно напал.
Долго мальца соскребали с лабаза.
Дед оказался майором спецназа.
Ватник на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подползал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеётесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.
в сепар-блиндАже никто не живёт...)))
Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"Мля, ты по ходу сдыхаешь, братан?"
С этой гранатой он в школу пришёл
Долго смеялись над шуткой в РОНО:
Школа стоит, а в ней - никого.