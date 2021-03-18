У Волновасі діти знайшли гранату на спортмайданчику, - Нацполіція. ФОТО
У Волновасі (Донецька область) діти знайшли гранату на спортивному майданчику біля житлового будинку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У поліцію надійшло повідомлення від 70-річного місцевого жителя, який розповів, що на стадіоні є предмет, схожий на гранату. Чоловік пояснив, що про небезпечну знахідку йому повідомили діти, які були на спортивному майданчику.
Гранату вилучили. На щастя, постраждалих немає.
Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території на відсутність інших боєприпасів.
Топ коментарі
+5 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар18.03.2021 23:31
+5 Welt Schmerz
показати весь коментар19.03.2021 02:07
+5 Michal Woronowsky
показати весь коментар19.03.2021 03:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча насправді смішного тут небагато. Добре хоч ніхто не постраждав.
Зверски замучан сантехник Потапов
Выжгли звезду. распороли живот
У детей от усердия выступил пот
умер от родов сантехник синицын
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
На старого деда внезапно напал.
Долго мальца соскребали с лабаза.
Дед оказался майором спецназа.
Ватник на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подползал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеётесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.
в сепар-блиндАже никто не живёт...)))
Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"Мля, ты по ходу сдыхаешь, братан?"
С этой гранатой он в школу пришёл
Долго смеялись над шуткой в РОНО:
Школа стоит, а в ней - никого.