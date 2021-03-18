У Волновасі діти знайшли гранату на спортмайданчику, - Нацполіція. ФОТО

У Волновасі (Донецька область) діти знайшли гранату на спортивному майданчику біля житлового будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення від 70-річного місцевого жителя, який розповів, що на стадіоні є предмет, схожий на гранату. Чоловік пояснив, що про небезпечну знахідку йому повідомили діти, які були на спортивному майданчику.

Гранату вилучили. На щастя, постраждалих немає.

Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території на відсутність інших боєприпасів.

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