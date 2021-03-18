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Новини Силовики
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У Волновасі діти знайшли гранату на спортмайданчику, - Нацполіція. ФОТО

У Волновасі (Донецька область) діти знайшли гранату на спортивному майданчику біля житлового будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Волновасі діти знайшли гранату на спортмайданчику, - Нацполіція 01

У поліцію надійшло повідомлення від 70-річного місцевого жителя, який розповів, що на стадіоні є предмет, схожий на гранату. Чоловік пояснив, що про небезпечну знахідку йому повідомили діти, які були на спортивному майданчику.

Гранату вилучили. На щастя, постраждалих немає.

У Волновасі діти знайшли гранату на спортмайданчику, - Нацполіція 02

Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території на відсутність інших боєприпасів.

Читайте також: Двоє дітей постраждали на Дніпропетровщині після вибуху запала від гранати. ФОТО

Автор: 

граната (788) Нацполіція (15156) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Донецька область (8414)


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Топ коментарі
+5
дети в подвали играли в больницу
умер от родов сантехник синицын
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18.03.2021 23:31
+5
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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19.03.2021 02:07
+5
Сепарский мальчик в ниндзя играл.
На старого деда внезапно напал.
Долго мальца соскребали с лабаза.
Дед оказался майором спецназа.
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19.03.2021 03:06
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Звучить як класичний початок садистського віршика...
Хоча насправді смішного тут небагато. Добре хоч ніхто не постраждав.
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18.03.2021 22:42 Відповісти
Дети в подвале играли в гестапо
Зверски замучан сантехник Потапов
Выжгли звезду. распороли живот
У детей от усердия выступил пот
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18.03.2021 23:20 Відповісти
дети в подвали играли в больницу
умер от родов сантехник синицын
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18.03.2021 23:31 Відповісти
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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19.03.2021 02:07 Відповісти
Сепарский мальчик в ниндзя играл.
На старого деда внезапно напал.
Долго мальца соскребали с лабаза.
Дед оказался майором спецназа.
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19.03.2021 03:06 Відповісти
І ще такий ремікс - про гарячково-******* реалії ОРДЛО (вони можуть):

Ватник на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подползал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеётесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.
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19.03.2021 03:21 Відповісти
Ой! Це... на джунгариків...
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19.03.2021 03:25 Відповісти
мальчик в посадке нашел пулемёт -
в сепар-блиндАже никто не живёт...)))
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19.03.2021 00:04 Відповісти
Мій віршик https://censor.net/ru/video_news/3086912/eto_bld_donbass_rossiyiskiyi_naemnik_smertelno_ranil_sebya_vo_vremya_ispytaniya_bronejileta_shestogo У Волновасі діти знайшли гранату на спортмайданчику, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6840

Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"Мля, ты по ходу сдыхаешь, братан?"
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19.03.2021 02:03 Відповісти
Маленький мальчик гранату нашёл
С этой гранатой он в школу пришёл
Долго смеялись над шуткой в РОНО:
Школа стоит, а в ней - никого.
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19.03.2021 09:17 Відповісти
 
 