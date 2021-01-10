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Двоє дітей постраждали на Дніпропетровщині після вибуху запала від гранати. ФОТО

У Дніпропетровській області через вибух запала від гранати постраждали двоє дітей, поліція відкрила кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 КК (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Про це повідомила пресслужба обласної Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом травмування двох дітей. Попередньо встановлено, що під час гри у хлопців в руках вибухнув запал від ручної гранати", - сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що подія сталася 9 січня близько 19-ї у приватному будинку в смт Карнаухівка Південного району м. Кам’янське. В результаті вибуху 14-річний та шестирічний хлопець мають травми рук, живота та обличчя. Наразі їх обох доставили до обласної дитячої лікарні. Встановлено, що вибух стався за місцем мешкання родини 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток.

Двоє дітей постраждали на Дніпропетровщині після вибуху запала від гранати 01

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Правоохоронці під час розслідування встановлять обставини злочину і походження боєприпасу.

граната (802) Дніпропетровська область (3869)


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Топ коментарі
+6
Певно,все за інструкцією робили ?
Двое детей пострадали на Днепропетровщине после взрыва запала от гранаты - Цензор.НЕТ 9265
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10.01.2021 11:04 Відповісти
+3
Слет паталогоанатомов.
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10.01.2021 11:19 Відповісти
+1
если бы этот запал папаньке и маманьке всунуть в промежность,то взрыва не было бы.
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10.01.2021 11:10 Відповісти
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При наколі капсюль стріляє так, що його інстинктивно відкинеш. А потім 3-4с ще є.
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10.01.2021 10:59 Відповісти
Дети, вполне могли застыть от страха.
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10.01.2021 11:38 Відповісти
Ежедневная граната... Мы так скоро сами себя истребим.
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10.01.2021 11:02 Відповісти
Ну так, все наблюдают, а делать ничего не делают.
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10.01.2021 11:41 Відповісти
Певно,все за інструкцією робили ?
Двое детей пострадали на Днепропетровщине после взрыва запала от гранаты - Цензор.НЕТ 9265
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10.01.2021 11:04 Відповісти
Що саме цікаве, узргм завжди вибиває одне око.
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10.01.2021 11:28 Відповісти
если бы этот запал папаньке и маманьке всунуть в промежность,то взрыва не было бы.
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10.01.2021 11:10 Відповісти
Було 4 сек.,не скористались....
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10.01.2021 17:35 Відповісти
ч. 1 ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).Источник: https://censor.net/ru/p3240881

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А по новогоднему видосику от зеленского родителям детей будут возбуждены уголовные дела?
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10.01.2021 11:11 Відповісти
ще й окрім відірваних пальців вибиває лівий глаз...
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10.01.2021 11:16 Відповісти
Слет паталогоанатомов.
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10.01.2021 11:19 Відповісти
можно не робити і отримати пожиттєву інвалідність нахаляву
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10.01.2021 11:19 Відповісти
Инвалидам детства платят пенсию всего пару тысяч) на жизнь не хватит)
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10.01.2021 11:40 Відповісти
Чеку під варту.
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10.01.2021 13:54 Відповісти
 
 