Двоє дітей постраждали на Дніпропетровщині після вибуху запала від гранати. ФОТО

У Дніпропетровській області через вибух запала від гранати постраждали двоє дітей, поліція відкрила кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 КК (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Про це повідомила пресслужба обласної Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом травмування двох дітей. Попередньо встановлено, що під час гри у хлопців в руках вибухнув запал від ручної гранати", - сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що подія сталася 9 січня близько 19-ї у приватному будинку в смт Карнаухівка Південного району м. Кам’янське. В результаті вибуху 14-річний та шестирічний хлопець мають травми рук, живота та обличчя. Наразі їх обох доставили до обласної дитячої лікарні. Встановлено, що вибух стався за місцем мешкання родини 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток.

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Правоохоронці під час розслідування встановлять обставини злочину і походження боєприпасу.