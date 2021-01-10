Двое детей пострадали на Днепропетровщине после взрыва запала от гранаты. ФОТО

В Днепропетровской области из-за взрыва запала от гранаты пострадали двое детей, полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Об этом сообщила пресс-служба областной Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция открыла уголовные производства по факту травмирования двух детей. Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты", - сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что событие произошло 9 января около 19:00 в частном доме в пгт Карнауховка Южного района Каменского. В результате взрыва дети 14-ти и 6-ти лет получили травмы рук, живота и лица. Их доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.

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Правоохранители в ходе расследования установят обстоятельства преступления и происхождения боеприпаса.