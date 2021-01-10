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Двое детей пострадали на Днепропетровщине после взрыва запала от гранаты. ФОТО

В Днепропетровской области из-за взрыва запала от гранаты пострадали двое детей, полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Об этом сообщила пресс-служба областной Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция открыла уголовные производства по факту травмирования двух детей. Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты", - сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что событие произошло 9 января около 19:00 в частном доме в пгт Карнауховка Южного района Каменского. В результате взрыва дети 14-ти и 6-ти лет получили травмы рук, живота и лица. Их доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.

Двое детей пострадали на Днепропетровщине после взрыва запала от гранаты 01

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Правоохранители в ходе расследования установят обстоятельства преступления и происхождения боеприпаса.

граната (1011) Днепропетровская область (4090)


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Топ комментарии
+6
Певно,все за інструкцією робили ?
Двое детей пострадали на Днепропетровщине после взрыва запала от гранаты - Цензор.НЕТ 9265
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10.01.2021 11:04 Ответить
+3
Слет паталогоанатомов.
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10.01.2021 11:19 Ответить
+1
если бы этот запал папаньке и маманьке всунуть в промежность,то взрыва не было бы.
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10.01.2021 11:10 Ответить
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При наколі капсюль стріляє так, що його інстинктивно відкинеш. А потім 3-4с ще є.
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10.01.2021 10:59 Ответить
Дети, вполне могли застыть от страха.
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10.01.2021 11:38 Ответить
Ежедневная граната... Мы так скоро сами себя истребим.
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10.01.2021 11:02 Ответить
Ну так, все наблюдают, а делать ничего не делают.
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10.01.2021 11:41 Ответить
Певно,все за інструкцією робили ?
Двое детей пострадали на Днепропетровщине после взрыва запала от гранаты - Цензор.НЕТ 9265
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10.01.2021 11:04 Ответить
Що саме цікаве, узргм завжди вибиває одне око.
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10.01.2021 11:28 Ответить
если бы этот запал папаньке и маманьке всунуть в промежность,то взрыва не было бы.
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10.01.2021 11:10 Ответить
Було 4 сек.,не скористались....
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10.01.2021 17:35 Ответить
ч. 1 ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).Источник: https://censor.net/ru/p3240881

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А по новогоднему видосику от зеленского родителям детей будут возбуждены уголовные дела?
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10.01.2021 11:11 Ответить
ще й окрім відірваних пальців вибиває лівий глаз...
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10.01.2021 11:16 Ответить
Слет паталогоанатомов.
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10.01.2021 11:19 Ответить
можно не робити і отримати пожиттєву інвалідність нахаляву
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10.01.2021 11:19 Ответить
Инвалидам детства платят пенсию всего пару тысяч) на жизнь не хватит)
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10.01.2021 11:40 Ответить
Чеку під варту.
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10.01.2021 13:54 Ответить
 
 