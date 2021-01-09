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Мужчина в Николаеве подорвал себя гранатой. ВИДЕО+ФОТО

Днем в субботу, 9 января, в результате взрыва боевой гранаты погиб житель города Николаева 1970 года рождения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Трагедия произошла в частном доме по улице Новый Инвалидный хутор, 16. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили во дворе труп мужчины с многочисленными осколочными ранениями. По мнению экспертов, взорвалась граната РГД-5.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции.

Мужчина в Николаеве подорвал себя гранатой 01
Мужчина в Николаеве подорвал себя гранатой 02

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Как удалось выяснить местному изданию "Новости-N", мужчина жил вместе с мамой, семьи у него не было. Он нигде не работал, недавно перенес инфаркт.

Более точно причины происшествия установит следствие.

граната (1011) Николаев (2161) Нацполиция (16562) смерть (9251)


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