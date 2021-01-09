Чоловік у Миколаєві підірвав себе гранатою. ВІДЕО+ФОТО

У суботу, 9 січня, унаслідок вибуху бойової гранати загинув житель Миколаєва, 1970 року народження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

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Трагедія сталася в приватному будинку на вулиці Новий інвалідний хутір, 16. Прибувши на місце події, поліцейські виявили у дворі труп чоловіка з численними осколковими пораненнями. На думку експертів, вибухнула граната РГД-5.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Заводського райвідділу поліції.





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Як вдалося з'ясувати місцевому виданню "Новости-N", чоловік жив разом із мамою, сім'ї і у нього не було. Він ніде не працював, недавно переніс інфаркт. Детальніше причини події встановить слідство.