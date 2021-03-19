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Новости Коронавирус и карантин
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Негативный ПЦР-тест станет условием въезда в Украину, - Степанов

Негативный ПЦР-тест станет условием въезда в Украину, - Степанов

Иностранные граждане должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте, который был сделан за 48 часов до этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, на ближайшем заседании Кабмина будет рассмотрен данный вопрос.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают", - отметил Степанов.

Так, въезжающие в Украину иностранные граждане должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующей недели в Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации: начнут работу стационарные пункты прививки, - Степанов

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граница (5264) карантин (16729) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Тестирование - провал, эпидемическое зонирование - провал, вакцинация - провал, врачи убегают.
-Кто виноват?
-Местные власти
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19.03.2021 11:01 Ответить
а сразу нельзя было это сделать
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19.03.2021 11:01 Ответить
Сейчас при переходе границы можно сдать тест за 1200 грн и не сидеть на карантине, а можно по месту жительства за 700грн. Все для людей.
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19.03.2021 11:03 Ответить
А если будет 48 часов и 2 минуты? Или 47 часов и 55 минут? Кто пишет такие идиотские правила?
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19.03.2021 11:19 Ответить
А громадяни України без тесту?
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19.03.2021 11:20 Ответить
48 часов для ПЦР теста? Довольно странно, обычно другие страны дают время от 72 до 96 часов чтобы перед поездкой успеть получить результаты
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19.03.2021 11:54 Ответить
Хіба хтось окрім хасидів, екстрим-турстів і шпигунів сильно рветься в Україну?

* Культурно - країна московського світу: досить послухати, якою мовою говорить населення. Єдине, що зберіглося цінного у світовому масштабі, - Софія Київська і могила цадика.
* Політично - родово-кумівський лад елементами феодального устрою. Керується олігофренами (досить поглянути на Верховну раду).
* Економічно - торгувати не вміють, збувають лише ресурси і рабів закордон; здали власну країну дрібним шахраям, званих "олігархами".
* Військово - гарних солдатів і золоторуких інженерів врівноважують дупоголові офіцери і архаїчна система війська. Найнадійніше - добровольці й волонтери.
* Безпеково - гопота всюди: від дворів будинків до адміністрації президента. Цигани-крадії і поліція - радо зустрінуть туриста всюди. Триває війна із шизофренічною Москвою, яка в будь-який час може "перервати" вашу подорож ГРАДом...

Можна скільки завгодно втюхувати іноземцям казки про туристичний рай в Україні, але приїхавши до України, вони пошкодують, що не вибрали Таїланд.
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19.03.2021 12:55 Ответить
 
 