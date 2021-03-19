Негативный ПЦР-тест станет условием въезда в Украину, - Степанов

Иностранные граждане должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте, который был сделан за 48 часов до этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, на ближайшем заседании Кабмина будет рассмотрен данный вопрос.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают", - отметил Степанов.

Так, въезжающие в Украину иностранные граждане должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов.

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