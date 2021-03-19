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Негативный ПЦР-тест станет условием въезда в Украину, - Степанов
Иностранные граждане должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте, который был сделан за 48 часов до этого.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, на ближайшем заседании Кабмина будет рассмотрен данный вопрос.
"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают", - отметил Степанов.
Так, въезжающие в Украину иностранные граждане должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов.
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-Кто виноват?
-Местные власти
* Культурно - країна московського світу: досить послухати, якою мовою говорить населення. Єдине, що зберіглося цінного у світовому масштабі, - Софія Київська і могила цадика.
* Політично - родово-кумівський лад елементами феодального устрою. Керується олігофренами (досить поглянути на Верховну раду).
* Економічно - торгувати не вміють, збувають лише ресурси і рабів закордон; здали власну країну дрібним шахраям, званих "олігархами".
* Військово - гарних солдатів і золоторуких інженерів врівноважують дупоголові офіцери і архаїчна система війська. Найнадійніше - добровольці й волонтери.
* Безпеково - гопота всюди: від дворів будинків до адміністрації президента. Цигани-крадії і поліція - радо зустрінуть туриста всюди. Триває війна із шизофренічною Москвою, яка в будь-який час може "перервати" вашу подорож ГРАДом...
Можна скільки завгодно втюхувати іноземцям казки про туристичний рай в Україні, але приїхавши до України, вони пошкодують, що не вибрали Таїланд.