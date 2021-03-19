Негативний ПЛР-тест стане умовою в'їзду в Україну, - Степанов

Іноземні громадяни повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест, який був зроблений за 48 годин до цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на годині запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, на найближчому засіданні Кабміну буде розглянуто це питання.

"Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають", - зазначив Степанов.

Так, іноземні громадяни, які в'їжджають в Україну, повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест за 48 годин.

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