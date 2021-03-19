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Новини Коронавірус і карантин
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Негативний ПЛР-тест стане умовою в'їзду в Україну, - Степанов

Негативний ПЛР-тест стане умовою в'їзду в Україну, - Степанов

Іноземні громадяни повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест, який був зроблений за 48 годин до цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на годині запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, на найближчому засіданні Кабміну буде розглянуто це питання.

"Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають", - зазначив Степанов.

Так, іноземні громадяни, які в'їжджають в Україну, повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест за 48 годин.

Читайте також: З наступного тижня в Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: почнуть роботу стаціонарні пункти щеплення, - Степанов

Автор: 

кордон (4761) карантин (18172) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Тестирование - провал, эпидемическое зонирование - провал, вакцинация - провал, врачи убегают.
-Кто виноват?
-Местные власти
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19.03.2021 11:01 Відповісти
а сразу нельзя было это сделать
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19.03.2021 11:01 Відповісти
Сейчас при переходе границы можно сдать тест за 1200 грн и не сидеть на карантине, а можно по месту жительства за 700грн. Все для людей.
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19.03.2021 11:03 Відповісти
А если будет 48 часов и 2 минуты? Или 47 часов и 55 минут? Кто пишет такие идиотские правила?
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19.03.2021 11:19 Відповісти
А громадяни України без тесту?
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19.03.2021 11:20 Відповісти
48 часов для ПЦР теста? Довольно странно, обычно другие страны дают время от 72 до 96 часов чтобы перед поездкой успеть получить результаты
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19.03.2021 11:54 Відповісти
Хіба хтось окрім хасидів, екстрим-турстів і шпигунів сильно рветься в Україну?

* Культурно - країна московського світу: досить послухати, якою мовою говорить населення. Єдине, що зберіглося цінного у світовому масштабі, - Софія Київська і могила цадика.
* Політично - родово-кумівський лад елементами феодального устрою. Керується олігофренами (досить поглянути на Верховну раду).
* Економічно - торгувати не вміють, збувають лише ресурси і рабів закордон; здали власну країну дрібним шахраям, званих "олігархами".
* Військово - гарних солдатів і золоторуких інженерів врівноважують дупоголові офіцери і архаїчна система війська. Найнадійніше - добровольці й волонтери.
* Безпеково - гопота всюди: від дворів будинків до адміністрації президента. Цигани-крадії і поліція - радо зустрінуть туриста всюди. Триває війна із шизофренічною Москвою, яка в будь-який час може "перервати" вашу подорож ГРАДом...

Можна скільки завгодно втюхувати іноземцям казки про туристичний рай в Україні, але приїхавши до України, вони пошкодують, що не вибрали Таїланд.
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19.03.2021 12:55 Відповісти
 
 