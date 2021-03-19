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Негативний ПЛР-тест стане умовою в'їзду в Україну, - Степанов
Іноземні громадяни повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест, який був зроблений за 48 годин до цього.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на годині запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, на найближчому засіданні Кабміну буде розглянуто це питання.
"Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають", - зазначив Степанов.
Так, іноземні громадяни, які в'їжджають в Україну, повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест за 48 годин.
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-Кто виноват?
-Местные власти
* Культурно - країна московського світу: досить послухати, якою мовою говорить населення. Єдине, що зберіглося цінного у світовому масштабі, - Софія Київська і могила цадика.
* Політично - родово-кумівський лад елементами феодального устрою. Керується олігофренами (досить поглянути на Верховну раду).
* Економічно - торгувати не вміють, збувають лише ресурси і рабів закордон; здали власну країну дрібним шахраям, званих "олігархами".
* Військово - гарних солдатів і золоторуких інженерів врівноважують дупоголові офіцери і архаїчна система війська. Найнадійніше - добровольці й волонтери.
* Безпеково - гопота всюди: від дворів будинків до адміністрації президента. Цигани-крадії і поліція - радо зустрінуть туриста всюди. Триває війна із шизофренічною Москвою, яка в будь-який час може "перервати" вашу подорож ГРАДом...
Можна скільки завгодно втюхувати іноземцям казки про туристичний рай в Україні, але приїхавши до України, вони пошкодують, що не вибрали Таїланд.