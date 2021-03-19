Президент Литвы Науседа просит власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси: Это угроза и для Литвы, и для Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к власти Украины с просьбой не покупать электроэнергию у Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Науседа заявил во время выступления в Верховной Раде.
"Разрешите мне добавить несколько слов о совместных беспокойствах, которые нам накинула опасна белорусская атомная станция. Строитель АЭС - Россия, не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния", - отметил президент Литвы.
По словам Науседы, нарастающая хрупкость Беларуси является угрозой для интересов не только Литвы, но и Украины.
"Поэтому сегодня хочу привселюдно попросить власть Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, выработанную в Островце", - отметил президент Литвы.
Пожалуйста, подождите...
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Нужно топить в выгребной яме, тогда есть шанс, что дойдет - или сам зельц дойдет(в смысле утонет), или что-то умное в его 1 извилину, которая у него на жеппе...
А от їхні маріонетки, які задурюють голови лохам своїм псевдопатріотизмом, нехай тепер покрутяться на гарячій пательні.
Уроди зелені😡
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398367360496045&id=100009683822756&__cft__[0]=AZX7I9yWMgeGFW_CtvQ7aRpH_riD1FA_zcUf2mqEJfYYwV056K-LWJXhSlRQMoVJigObLtPU1g1TIFXENcCiXdnVxFajmMZJ_DcC41qIssrt5nRDNSPDwqX1RyfwX_IKNUVhrwpfQRl2CvmmsK3UxFuKVwv6_6xJGWFSYdIXr2VIhWPNRo79cSE0f1Bf3EzoIcBuXc9qccC4WN6rQQUu782LmJ-88dMXm3-***********&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R Вчора о 11:08 ·
Одне єдине рішення Байдена поставило Зеленського на раскарячку і дало потужний козир Порошенко, тепер Зеленський напряму залежить від Порошенка.
Не сприймати санкції Америки Вазелін не може, тому треба діяти, саме тому 17 березня Віслюк покликав до себе 26 депутатів - служок, які напряму залежать від Коломойського, якщо судити з інформації, яку надало видання НВ, розмова закінчилась ні чим. Зеленський просив їх підтримати санкції проти Коломойського, ті показали Гідранту кукіш з густо намащеним маслом Бєні. По факту монобільшість розпалась. Тепер ЗЕ треба шукати нової підтримки, Юлька, яка лиже Коломою вже років з 20 не варіант, група "За майбах" теж, це одного поля ягоди з Юлькою. ОПЗЖ теж не помічник, по зрозумілим причинам. Залишаються ЄС і Голос, Штиків Голосу не достатньо і токсичність Пінчука теж не приваблює Шаурможера. Залишається безальтернативний криголам-Порошенко. Але ж Порошенко має претензії на місце премьєра. Ось тут шпагат Зеленського стає практично смертельним. Порошенко з"їсть Зеленського і не подавиться, або є вихід, розпускати Раду, це нові вибори, які точно завершаться для Слуг фіаско.
Навіть у самому гіршому сні, Клован не міг подумати, що тріумфальний похід до влади завершиться для нього, падінням на коліна перед заклятим ворогом - Порошенко. На коліна Вован, НА КОЛІНА!
это всё ярмак, он не в курсе ...
- Роза, пишут, что узеленские легко отличает запах колумбийского кокса от коста-риканского. На расстоянии.
- Их надо на таможню, вместо собак. И кинолога хорошего. Да, хоть Сашу Дубинского!
Дмитрий:
Бородатая бабушка ударила по Зеленскаму:
Дубинскай обвинил Зеленскага во вмешательстве в выборы Гамерики.
О сколько нам открытий чудных
Готовят ртов собачьих друг
И Бабушка ошибок трудных,
И Bellingcat - свободы дух:
25Mr.Zorg:
Вчера было время офигительных историй:
Дубинский обидевшись на Зеленского поведал, что "пленки деркача" придумали в ОП на Банковой. Лерос слил видео о кокаиновом коррупционере, Лукаш поведала, что после подписания "Харківських угод" на даче Януковича в Ялте тамадой был один комик, которой тогда вообще не парился по этому поводу.
Офіс президента є безпосереднім замовником "плівок Байдена", які опублікував проросійський депутат Андрій Деркач в обмін на контроль над державним підприємством "Енергоатом", стверджує Гео Лерос.
Йозеф Кнехт:
На Пороха 7 років шукали компромат, а Зе тільки трішки пошкрябали і компромат поліз з усіх щілин. Лерос, Дубинський. Я так розумію це лише розігрів. Багата була біографія у нашого молодого Рейгана.
Там навіть шкрябати не довелося... Потрясли трошки.
Moника Янєлох:
Какая дружная команда собралась, вокруг Валадимира Алисандровича. Монолит. Такие никогда не предадут.
Крєпкіє хозяйствіннікі.
salomon:
Я чекаю на дві події:
1) коли знайдуть Манжосова і вмовлять його розповідати;
2) коли продемонструють паспорт (не український) Олександровича.
Сидів би тихенько у своєму кварталі..так ні,схотілося на велику сцену...
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