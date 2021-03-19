Президент Литвы Науседа просит власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси: Это угроза и для Литвы, и для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к власти Украины с просьбой не покупать электроэнергию у Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Науседа заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Разрешите мне добавить несколько слов о совместных беспокойствах, которые нам накинула опасна белорусская атомная станция. Строитель АЭС - Россия, не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния", - отметил президент Литвы.

По словам Науседы, нарастающая хрупкость Беларуси является угрозой для интересов не только Литвы, но и Украины.

"Поэтому сегодня хочу привселюдно попросить власть Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, выработанную в Островце", - отметил президент Литвы.

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