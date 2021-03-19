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Президент Литвы Науседа просит власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси: Это угроза и для Литвы, и для Украины

Президент Литвы Науседа просит власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси: Это угроза и для Литвы, и для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к власти Украины с просьбой не покупать электроэнергию у Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Науседа заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Разрешите мне добавить несколько слов о совместных беспокойствах, которые нам накинула опасна белорусская атомная станция. Строитель АЭС - Россия, не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния", - отметил президент Литвы.

По словам Науседы, нарастающая хрупкость Беларуси является угрозой для интересов не только Литвы, но и Украины.

"Поэтому сегодня хочу привселюдно попросить власть Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, выработанную в Островце", - отметил президент Литвы.

Также читайте: Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: Обращаюсь к вам на давнем языке, который долго преследовался

Автор: 

АЭС (542) Беларусь (7889) ВР (29242) Литва (2458) россия (95467) электроэнергия (772) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+47
ЗЕнедоумка вже носом тицяють в лайно, а до нього не доходить.
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19.03.2021 11:42
+30
Яке позорище для країни. Вже змушені Лідери країн партнерів нашу "владу" публічно закликати не купувати у ворогів товари під час війни. А нашим похер, аби побільші конвертики заносили, щоб і "внукам вистачило".
Уроди зелені😡
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19.03.2021 11:53
+29
Науседа, ты больший патриот Украины, чем вся зешобла вместе взятая. Но обращаться по вопросам надо не к властям, а к Бене и Ринату. Сейчас они - власть в Украине. Другой пока нету.
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19.03.2021 11:44
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ЗЕнедоумка вже носом тицяють в лайно, а до нього не доходить.
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19.03.2021 11:42 Ответить
Потеря обоняния. КОВИД.
Нужно топить в выгребной яме, тогда есть шанс, что дойдет - или сам зельц дойдет(в смысле утонет), или что-то умное в его 1 извилину, которая у него на жеппе...
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19.03.2021 12:23 Ответить
Науседа, ты больший патриот Украины, чем вся зешобла вместе взятая. Но обращаться по вопросам надо не к властям, а к Бене и Ринату. Сейчас они - власть в Украине. Другой пока нету.
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19.03.2021 11:44 Ответить
До босів мафії також немає сенсу звертатись.
А от їхні маріонетки, які задурюють голови лохам своїм псевдопатріотизмом, нехай тепер покрутяться на гарячій пательні.
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19.03.2021 11:50 Ответить
Судя по тому , що показують в Білорусі по телебаченню про Україну і Українців , то з ними не повинні вести ніяку справу.
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19.03.2021 11:47 Ответить
Цікава історія, якщо будують Північний потік - 2, то не бояться "впливу", а Україну хочуть посварити з Білоруссю остаточно. Якщо українці і литвини були в одній державі, то білоруси й поготів були литвинами.
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19.03.2021 14:54 Ответить
Литвини це брати-регіонали, а вони литовці. До речі вони як раз виступають рішуче проти Пввнічного потоку.
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19.03.2021 15:00 Ответить
Оксана, - Північний потік , Дадуть добудувати і використати Кошти, - Но не один кубометр газу не піде,Сам бачив по телебаченню , що верзли в Білорусі , і бендерівці і торговці і душой і тілом і синички Доїдаємо, но коли це не так , то це Огидно.А скажіть Будь Ласка , - Під ким ми не були і хто тільки з Нас канат не Вив .
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19.03.2021 15:10 Ответить
Верзли по тб у відповідь на те, що Україна підтримала економічні санкції проти Білорусі. А це вже ворожий випад проти сусідньої країни, яка завжди була дружньою. І в той момент, коли там відбулися заворушення і підірвали економіку.
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19.03.2021 15:35 Ответить
Не вдаваючись у Полеміку , - росія , як нам говорили то же дружня по відношенню до нас. У Білорусі військові бази росіян , зараз проходить злагодження між військами.Сильно багато дезинформації , - Думати потрібно про Україну і про те як ЇЇ шматують, а не про те щоб Лукашенко ще 100 років був при Власті . Білоруси розберуться і хай собі Будуть.
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19.03.2021 15:44 Ответить
Так наша энергия тоже в руках врагов типа ахметки и бени,да ещё дороже,они умышленно разоряют украинский бизнес и пытаются развалить украинскую атомную энергетику.
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19.03.2021 11:50 Ответить
Я ЗА!!!!
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19.03.2021 11:50 Ответить
зеленский хочет жрать, он не лох
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19.03.2021 11:52 Ответить
Яке позорище для країни. Вже змушені Лідери країн партнерів нашу "владу" публічно закликати не купувати у ворогів товари під час війни. А нашим похер, аби побільші конвертики заносили, щоб і "внукам вистачило".
Уроди зелені😡
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19.03.2021 11:53 Ответить
"Крик душі", ковтни водички. Білоруси стануть ворогами, коли ми відмовимося купувати у них енергію. І повір, тоді буде ду-уже нам погано.
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19.03.2021 14:58 Ответить
Російсько-Білоруська АЕС , то не є народна тема , то є проект кремля. А з окупантом розмова коротка ... (точнісінько як в 1945 р.)
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19.03.2021 19:53 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009683822756&__cft__[0]=AZX7I9yWMgeGFW_CtvQ7aRpH_riD1FA_zcUf2mqEJfYYwV056K-LWJXhSlRQMoVJigObLtPU1g1TIFXENcCiXdnVxFajmMZJ_DcC41qIssrt5nRDNSPDwqX1RyfwX_IKNUVhrwpfQRl2CvmmsK3UxFuKVwv6_6xJGWFSYdIXr2VIhWPNRo79cSE0f1Bf3EzoIcBuXc9qccC4WN6rQQUu782LmJ-88dMXm3-***********&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Евгеній Володимирович

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398367360496045&id=100009683822756&__cft__[0]=AZX7I9yWMgeGFW_CtvQ7aRpH_riD1FA_zcUf2mqEJfYYwV056K-LWJXhSlRQMoVJigObLtPU1g1TIFXENcCiXdnVxFajmMZJ_DcC41qIssrt5nRDNSPDwqX1RyfwX_IKNUVhrwpfQRl2CvmmsK3UxFuKVwv6_6xJGWFSYdIXr2VIhWPNRo79cSE0f1Bf3EzoIcBuXc9qccC4WN6rQQUu782LmJ-88dMXm3-***********&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R Вчора о 11:08 ·

Одне єдине рішення Байдена поставило Зеленського на раскарячку і дало потужний козир Порошенко, тепер Зеленський напряму залежить від Порошенка.

Не сприймати санкції Америки Вазелін не може, тому треба діяти, саме тому 17 березня Віслюк покликав до себе 26 депутатів - служок, які напряму залежать від Коломойського, якщо судити з інформації, яку надало видання НВ, розмова закінчилась ні чим. Зеленський просив їх підтримати санкції проти Коломойського, ті показали Гідранту кукіш з густо намащеним маслом Бєні. По факту монобільшість розпалась. Тепер ЗЕ треба шукати нової підтримки, Юлька, яка лиже Коломою вже років з 20 не варіант, група "За майбах" теж, це одного поля ягоди з Юлькою. ОПЗЖ теж не помічник, по зрозумілим причинам. Залишаються ЄС і Голос, Штиків Голосу не достатньо і токсичність Пінчука теж не приваблює Шаурможера. Залишається безальтернативний криголам-Порошенко. Але ж Порошенко має претензії на місце премьєра. Ось тут шпагат Зеленського стає практично смертельним. Порошенко з"їсть Зеленського і не подавиться, або є вихід, розпускати Раду, це нові вибори, які точно завершаться для Слуг фіаско.
Навіть у самому гіршому сні, Клован не міг подумати, що тріумфальний похід до влади завершиться для нього, падінням на коліна перед заклятим ворогом - Порошенко. На коліна Вован, НА КОЛІНА!
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19.03.2021 11:57 Ответить
чего ему переживать ?
это всё ярмак, он не в курсе ...
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19.03.2021 12:07 Ответить
Порошенко не з'їв би нікого, він не з таких, а ось допомогти президенту зміг би.
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19.03.2021 15:09 Ответить
Може й так, але ж Бубочка так не вважає Для нього ж то реально повне фіаско. Для того, щоб врятувати ситуацію в країні монобільшість має розкластись на кілька частин, а тоді здорові сили мали б об`єднатись в коаліцію національної єдності. Але з шмарклею то є нереальним. То не то створіння, що здатне чимось жертвувати заради якоїсь великої мети. Тим більше, своїми хворими амбіціями.
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19.03.2021 15:30 Ответить
Тут, хіба, його фаберже дуже сильно треба защемити, от тоді й може. Ну, щоб аж всикався і всирався, аж тоді. Я вже писав - він зараз в розтяжці на залізничній колії, просто чекаємо поїзда. І для нього вже нема значення, з якого боку.
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19.03.2021 15:32 Ответить
Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України - Цензор.НЕТ 1127
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19.03.2021 11:59 Ответить
Ну що, 73%, де ваші горлання, що торгівля на крові? Бо це союзник московії і та електроенергія 90% московські гроші? Де ваша совість? А зелох робить вигляд, що не розуміє і прикидується дурником, а гроші від Бені і Ахметки капають на рахунки в офшори Зелі. Як там "ротердам+" зелохи?
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19.03.2021 11:59 Ответить
Зелох не робить ніякого вигляду, він таким і є - дурником, який не розуміє.
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19.03.2021 12:05 Ответить
А міг би бути союзником Заходу, якби тіхановські з бабариками та цепкалами не завадили цьому.
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19.03.2021 15:14 Ответить
Зараз 73% люто вишукують винних у своїй перемозі...
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19.03.2021 16:59 Ответить
Президент Литвы Науседа просит власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси/ Правящая Украиной мафия Коломойского не согласна.У Зеленского поддержали торговлю с РФ. 25 мая 2019 г. .Это делает нашу экономику сильнее, - рассказал Герус./ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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19.03.2021 12:00 Ответить
Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України - Цензор.НЕТ 2803
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19.03.2021 12:02 Ответить
Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України - Цензор.НЕТ 2199
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19.03.2021 12:03 Ответить
мрази приватизировали Украину и доят лохов ...
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19.03.2021 12:03 Ответить
Юрій Каракай:

- Роза, пишут, что узеленские легко отличает запах колумбийского кокса от коста-риканского. На расстоянии.
- Их надо на таможню, вместо собак. И кинолога хорошего. Да, хоть Сашу Дубинского!

Дмитрий:

Бородатая бабушка ударила по Зеленскаму:
Дубинскай обвинил Зеленскага во вмешательстве в выборы Гамерики.

О сколько нам открытий чудных

Готовят ртов собачьих друг
И Бабушка ошибок трудных,
И Bellingcat - свободы дух:

25Mr.Zorg:

Вчера было время офигительных историй:
Дубинский обидевшись на Зеленского поведал, что "пленки деркача" придумали в ОП на Банковой. Лерос слил видео о кокаиновом коррупционере, Лукаш поведала, что после подписания "Харківських угод" на даче Януковича в Ялте тамадой был один комик, которой тогда вообще не парился по этому поводу.

Офіс президента є безпосереднім замовником "плівок Байдена", які опублікував проросійський депутат Андрій Деркач в обмін на контроль над державним підприємством "Енергоатом", стверджує Гео Лерос.

Йозеф Кнехт:

На Пороха 7 років шукали компромат, а Зе тільки трішки пошкрябали і компромат поліз з усіх щілин. Лерос, Дубинський. Я так розумію це лише розігрів. Багата була біографія у нашого молодого Рейгана.

Там навіть шкрябати не довелося... Потрясли трошки.

Moника Янєлох:

Какая дружная команда собралась, вокруг Валадимира Алисандровича. Монолит. Такие никогда не предадут.
Крєпкіє хозяйствіннікі.
salomon:
Я чекаю на дві події:
1) коли знайдуть Манжосова і вмовлять його розповідати;
2) коли продемонструють паспорт (не український) Олександровича.

Сидів би тихенько у своєму кварталі..так ні,схотілося на велику сцену...
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19.03.2021 12:05 Ответить
А сцена не такая уже и великая, как оказалось...
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19.03.2021 12:13 Ответить
зеленский прокидал лохов голосовавших за него ...
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19.03.2021 12:15 Ответить
Сцена большая, а вот актер мелковат - трудно уследить
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19.03.2021 14:03 Ответить
Теперь все видят, как действительно выглядят "барыги и мародёры"... Такого позорища страна еще не имела... Действительно, команда дебилов и предателей...
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19.03.2021 13:15 Ответить
Все, что нужно знать об РСП
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19.03.2021 13:20 Ответить
Как же стыдно...
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19.03.2021 13:30 Ответить
ага Литве покупать сжиженный русский газ!
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19.03.2021 20:11 Ответить
КАКОЙ ПОЗОР президент Литвы просит нашу дебильную власть не делать того что мы и так не должны делать! Позор Зенелоху!
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19.03.2021 13:30 Ответить
как стыдно то.!..друзья просят не покупать у ***** и подх**ловника...
Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України - Цензор.НЕТ 6806

...
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19.03.2021 13:32 Ответить
ганьба зеленим баригам-засланцям
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19.03.2021 13:32 Ответить
Проблема в том, что Украине уже сейчас следует инвестировать деньги в строительство новых АЭС. Старые советские они уже не слишком новые, это если мягко выражаться. А строительство АЭС (и не одной) дело долгое.
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19.03.2021 13:35 Ответить
ЗЕлошари, ну як вам ваш **********? Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України - Цензор.НЕТ 3897
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19.03.2021 13:35 Ответить
Вчера раки были такие большие, но по пять, а сегодня маленькие, но по три, по три поэтому и маленькие..... Те вчера по пять были большие...
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19.03.2021 13:41 Ответить
Пора гнати цю зелену , ненажерливу шоблу поганою мітлою , поки від Украіни не залишились ріжки та ніжки !
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19.03.2021 13:45 Ответить
З 2015 до "мудрого" вибору 2019 року Україна НЕ купувала електроенергію у ворога.
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19.03.2021 13:48 Ответить
Бульбаши к сожалению оказались холуями Москвы и тоже с менталитетом крепостных. Не все конечно, но...
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19.03.2021 13:54 Ответить
Увы.. они оказались очень хорошими хозяйственниками. и доят бабло везде. где только можно.. Покупают электричество у русских и с наварром продают украинцам. Тоже самое по соляре. нефти и бензину.
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19.03.2021 20:54 Ответить
Tut raska upravlaijet etoj AES i eto opasno,uze teper oni xocet otkliucit ot Brell na nedeliu xocet posmotret kak Litva spravistia zakritom rezimom.Eto mi uze proxodili ne dolzno bit problem
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19.03.2021 13:56 Ответить
Ага, їм отклюцілі, вони хочуть, щоб і нам отклюцілі.
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19.03.2021 15:23 Ответить
Da platyte im dengi oni druguju vam AES postavit u vasej granici ,i ecio odin aerodrom raski otdast u vasej granice.
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19.03.2021 16:02 Ответить
Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України - Цензор.НЕТ 9151
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19.03.2021 14:13 Ответить
Videli kakije teper zavodi tut stojat vmesto tex sto porezali?
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19.03.2021 16:06 Ответить
Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України - Цензор.НЕТ 8278и на волах пахать!
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19.03.2021 14:10 Ответить
И что нам теперь в темноте сидеть? Тогда нужно запретить Ахметову продавать в ЕС ту энергию, которая вырабатывается в Украине. А вырабатывается немало. У нас 4 АЭС, 15 энергоблоков + каскад ГЭС + 6 ТЭС. И при этом мы вынуждены покупать электроэнергию.
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19.03.2021 14:17 Ответить
а че ж пять лет не "были вынуждены" и вдруг стали?
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19.03.2021 14:36 Ответить
забавно на фоне смотрятся требования к ЕС не строить СП2
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19.03.2021 14:37 Ответить
Даже если будут веерные отключения закупать у россии и беларуси нельзя!
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19.03.2021 17:09 Ответить
да я смотрю вы готовы на всё
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19.03.2021 20:13 Ответить
 
 