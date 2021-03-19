Укравтодор начал работы по достройке Дарницкого моста в Киеве

В Украине запускается экспертная платформа Transport City Projects, нацеленная помогать городам в реализации больших инфраструктурных проектов, которые они не могут реализовать самостоятельно.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Экспертная платформа в настоящее время ведет работу над проектами в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. В частности, работает над реализацией проекта достройки Дарницкого моста, работы по которому уже начали выполнять.

О запуске такой платформы объявили менеджер транспортных проектов Евгений Петрощук, советник главы "Укравтодора" по вопросам децентрализации Вадим Олийнык, соучредитель и координатор группы "Road 3.0 Ukraine", член "World Road Association" Андрей Сокол-Черниловский и советник программы президента "Большая стройка" Олег Варивода в Киеве 18 марта в четверг.

"Также мы ведем такие объекты, как строительство метро (четвертой линии метрополитена в Киеве, а также метро в Харькове и Днепре) и City Express, который сейчас также проговаривается с Днепром и Харьковом. City Express - это проект "Укрзализныци", но мы тоже будем его экспертно "продвигать", - отметил Петрощук.

По его словам, в Украине есть большие инфраструктурные объекты, на которые у городов не хватает средств, чтобы их реализовать.

"Мы с коллегами собрались, начали обсуждать все эти вопросы. У каждого из нас есть определенная экспертиза в реализации проектов. И стало понятно, что нужно создать такую платформу, которая сможет быть медиатором между городом, государством и специалистами. В дальнейшем мы будем создавать круглые столы с городами и предприятиями и будем обсуждать проекты, которые смогут изменить страну на лучшее", - подчеркнул Петрощук.

Среди возможностей новой платформы - привлечение финансирования, поиск и переговоры с инвесторами, консультация касательно реализации сложных инфраструктурных проектов, обмен опытом.

"Все начиналось в Одесской области. Есть хороший кейс, когда Черноморский городской совет пытался с 2016 года построить мост через Сухой Лиман. Тогда мы отработали механизм передачи недостроя из коммунальной в государственную собственность. Благодаря программе "Большая стройка" работы возобновлены, и я уверен, что в этом году мост будет достроен", - добавил советник программы "Большая стройка" Олег Варивода.

Как сообщалось, заместитель председателя ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.