Укравтодор розпочав роботи з добудови Дарницького мосту в Києві

В Україні запускається експертна платформа Transport City Projects, націлена допомагати містам в реалізації великих інфраструктурних проєктів, які вони не можуть реалізувати самостійно.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Експертна платформа нині веде роботу над проєктами в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, працює над реалізацією проєкту добудови Дарницького моста, роботи з якого вже почали виконувати.

Про запуск такої платформи оголосили менеджер транспортних проектів Євген Петрощук, радник голови "Укравтодору" з питань децентралізації Вадим Олійник, співзасновник і координатор групи "Road 3.0 Ukraine", член "World Road Association" Андрій Сокіл-Черніловський і радник програми президента "Велике будівництво" Олег Варивода в Києві 18 березня в четвер.

"Також ми ведемо такі об'єкти, як будівництво метро (четвертої лінії метрополітену в Києві, а також метро в Харкові і Дніпрі) і City Express, який зараз також проговорюється з Дніпром і Харковом. City Express - це проект "Укрзалізниці", але ми теж будемо його експертно "просувати", - зазначив Петрощук.

За його словами, в Україні є великі інфраструктурні об'єкти, на які у міст не вистачає коштів, щоб їх реалізувати.

"Ми з колегами зібралися, почали обговорювати всі ці питання. У кожного з нас є певна експертиза в реалізації проектів. І стало зрозуміло, що потрібно створити таку платформу, яка зможе бути медіатором між містом, державою і фахівцями. Надалі ми будемо створювати круглі столи з містами та підприємствами і будемо обговорювати проекти, які зможуть змінити країну на краще", - підкреслив Петрощук.

Серед можливостей нової платформи - залучення фінансування, пошук і переговори з інвесторами, консультація щодо реалізації складних інфраструктурних проектів, обмін досвідом.

"Все починалося в Одеській області. Є хороший кейс, коли Чорноморська міська рада намагалась з 2016 року побудувати міст через Сухий Лиман. Тоді ми відпрацювали механізм передачі недобудови з комунальної в державну власність. Завдяки програмі "Велике будівництво" роботи відновлені, і я впевнений, що в цьому році міст буде добудований", - додав радник програми "Велике будівництво" Олег Варивода.

Як повідомлялось, заступник голови ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у планах "Великого будівництва" на поточний рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.