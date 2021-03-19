РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10562 посетителя онлайн
Новости
48 520 463

Зеленский: "Дети до 18 лет вскоре смогут получать средства от добычи недр в Украине на депозитный счет в банке". ВИДЕО

Зеленский:

Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО напомнил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского

"Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, - эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) недра (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
да-да.. "смогут получать".. через зомбоящик и видосики))
у вовки-шмаркли началась агитация предвыборная?))
как там 4000 баксов - уже платят?))
показать весь комментарий
19.03.2021 21:34
+59
Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца - Цензор.НЕТ 4027
показать весь комментарий
19.03.2021 21:34
+58
Такой пустой популизм выбери выбери меня пустота и ЗЕ грустно такое слушать
показать весь комментарий
19.03.2021 21:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
И снова увеличатся тарифы на енергоносители.Фактически надра Украины являются собственностью граждан Украины и народ должен оплачивать только затраты на добычу и транспортировку за что мы сейчас и платим на отдельный счет а счета за газ,который и так народный мы оплачиваем ворам.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:01 Ответить
Свєжо приданиє, но вєрится с трудом! Пока не повернуть до бюджету отриманих не за власну працю, небачу реальних можливостей покращення! Далі крадуть.....і будуть красти. все мало, мало...
показать весь комментарий
20.03.2021 18:06 Ответить
секундочка
отлично помню как украинская власть создала фонд государственного имущества, и сложилось впечатление что тысячи предприятий, которые в советскую эпоху держали экономику соцлагеря, разбирались и испарялись до последнего винта сами собой.
Хотя сегодняшние олигархи замурзаны в этом процессе не то что по рыльца а по самый пушок.
Процесс разгосударствления собственности в Украине осуществлялся четырьмя основными способами: в форме аренды с выкупом, акционирования, массовой сертификатной и индивидуальной денежной приватизации.

Несмотря на задекларированную государством именную форму раздачи населению приватизационных и компенсационных сертификатов, власть допустила не только их противозаконную куплю-продажу, но и массовую скупку финансовыми спекулянтами.

На моих глазах предприятие по изготовлению мясных полуфабрикатов для школ и детсадов на целую область превратили в металлолом.
Потом выяснилось, что его бывший директор вступил в преступный сговор с Лазоренком.
И что? А то. Где сейчас пребывает пан Лазоренко?
А директор-банкрот в Коста-Рике.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:11 Ответить
Що тут скажеш? Через 18 років пан Зеленський точно вже не буде президентом. І у випуску 95-го кварталу сміятимуться над тим майбутнім президентом, при якому доведеться гроші дітям виплачувати.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:34 Ответить
А я ему верю!

Это теже дети,которым была отдана госдача в Конча-Заспе!
показать весь комментарий
20.03.2021 18:38 Ответить
Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО напомнил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3254533

А я пам ятає Юліну тисячу
Збогатились до всрачки.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:41 Ответить
Зеленский это не президент. Зеленский - это приговор дебилам за их исключительный выбор.
показать весь комментарий
21.03.2021 19:42 Ответить
типа, ты предлагал потроха Пороха?
показать весь комментарий
22.03.2021 07:41 Ответить
Поживем увидим.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:52 Ответить
Не доживем.
показать весь комментарий
21.03.2021 07:02 Ответить
Как бы там ни было но другие президенты эту тему даже не поднимали.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:55 Ответить
Значит они не были такими наглыми популистами.
показать весь комментарий
20.03.2021 19:53 Ответить
Прежде чем платить молодежи,которая для страны пока ничего не сделала ,гораздо разумнее было бы справедливо относиться к их родителям и дедушкам с бабушками ,которые страну строили.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:13 Ответить
и что за страну эти бабушки и дедушки построили, что за детишек вырастили?
показать весь комментарий
21.03.2021 13:30 Ответить
А в Троей лично жизни что-то изменилось, от того, что Оно подняло эту тему? Где вы такие берётесь, вам в рожу ссут, а вы и рады. Это какая клиника должна быть в голове, чтоб хоть на 1% поверить этому ******* касательно любого вопроса, и этого в том числе.
показать весь комментарий
21.03.2021 07:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aA04MDemaQE Соскин: ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАПЛЫЛ ЗА БУЙКИ. Такого в Украине еще не было
показать весь комментарий
20.03.2021 19:33 Ответить
ну красота)
Рентную плату, которую сейчас получает бюджет, будут ложить на какой-то счет с получением через 18 лет. А управлять теми счетами будет Игорь Валерич
показать весь комментарий
20.03.2021 19:35 Ответить
Для діточок бЄНЄЙ ,оце добре,оце так-так....навіть за офшорами поїдемо!!!!
показать весь комментарий
20.03.2021 19:39 Ответить
Кроме того, - недра принадлежат всему народу, а не только тем кому нет 18.
Бабушка-пенсионерка тоже должна получать. Но поскольку бабушке можно платить сразу - тут нью-васюки дали сбой.
показать весь комментарий
20.03.2021 19:39 Ответить
А зеля потом заявит: если вы хотите, чтоб ваши деньги сохранялись до 18 лет, выберите меня еще три раза
показать весь комментарий
20.03.2021 21:15 Ответить
так он же нелох
показать весь комментарий
21.03.2021 16:41 Ответить
Нет он как раз таки - лох.
показать весь комментарий
21.03.2021 19:41 Ответить
Тю, дети олигархов давным-давно получили средства от добычи недр в Украине и не только от недр - на счета в банке. А все остальные дети, получат только новые многообещающие видосики от ЗЕ-величайшего.
показать весь комментарий
20.03.2021 21:27 Ответить
Оно об этом даже не задумалось. В его совковой криворожской башке, ещё не выветрились скрепы про все лучшее детям. Тупой народ выбрил тупого ублюдка.
показать весь комментарий
21.03.2021 07:13 Ответить
знаю, що помилка машинальна, але... Якщо б ті, що обрали та й вибрили цього недомірка...
показать весь комментарий
21.03.2021 20:32 Ответить
Зеленський: "Діти до 18 років незабаром зможуть отримувати кошти від видобутку надр в Україні на депозитний рахунок у банку" - Цензор.НЕТ 3567
показать весь комментарий
20.03.2021 19:58 Ответить
Воно ще обіцяло закінчення епохи бідності.
показать весь комментарий
21.03.2021 09:19 Ответить
Давай жги за золото Полуботка...твоя паства это любит!
показать весь комментарий
21.03.2021 11:44 Ответить
Вовік...коли перестануть ватники калічити і вбивати наших хлопців на передовій???
показать весь комментарий
20.03.2021 20:17 Ответить
вопрос к обрезанному паяцу засчитан.
... но он увидел глаза плешивца и понял..тот не хочет войны))
показать весь комментарий
21.03.2021 05:51 Ответить
ой ну такой бред
показать весь комментарий
20.03.2021 21:10 Ответить
Которым можно будет воспользоваться через 18 лет? Ну-да, верим.
показать весь комментарий
20.03.2021 21:13 Ответить
ЦЕ БУДЕ 500$ !?)
показать весь комментарий
20.03.2021 21:31 Ответить
вангую - це гривень 200 на місяць
показать весь комментарий
20.03.2021 21:49 Ответить
нехай спочатку зробить...щоби недра належали народу...А ПОТОМ УЖЕ ПИСТИТ...дебил зеленый
показать весь комментарий
20.03.2021 21:57 Ответить
Гундосого дегенерата коментувати вже "в падло"...
показать весь комментарий
20.03.2021 22:00 Ответить
Может вместо 18 летних обещаний,просто взять и принять закон 4680 о снижении тарифов?Да принять закон 3739 о запрете покупать электроэнергию у врага?Электроэнергию,которой у нас самих достаточно,если не гробить,конечно,свои атомные станции.Да не подсовывать нам закон 2194 под шумок коронавируса,пытаясь отобрать у нас нашу землю.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:10 Ответить
а воно йому тра?
Кагтавий байкар і ... хто йому ці ідеї каже?!
показать весь комментарий
21.03.2021 11:47 Ответить
Вова опять фуфло гонит. Дырку от бублика мы все получим. Запомните нищим никто не платит , чтобы у нищего что-то появилось он должен это взять сам.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:23 Ответить
"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники !" (с) мужичек
показать весь комментарий
21.03.2021 01:39 Ответить
Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО напомнил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3254533

Вот именно - всего народа Украины. Т.е. не только и не столько детей, которые ПОКА что только в общий котел смогли добавить кал, мочу и ... всё!!! Почему тогда я, совершенно не детского возраста, должен платить за газ и нефть (бензин) вполне мировые цены? Которые совсем не учитывают того, что и Я имею право собственника на эти продукты недр Украины ???
показать весь комментарий
21.03.2021 05:39 Ответить
главное - прокукарекать.
А там хоть не рассветай)))
показать весь комментарий
21.03.2021 05:49 Ответить
По конституции это право громад 142,143, НА ЗАГАЛЬНЫХ ЗБОРАХ ГРОМАД и только они решают, а не свиньи корыта. И ничего что нет подзаконых актов , хай принимают устав и по конституции решают такие и другие вопросы.
показать весь комментарий
21.03.2021 07:01 Ответить
Коммунисты тоже так обещали, мы типа подождем зато дети наши жить начнут.
Вова, хватит пи@деть в фб, достал ты уже идиот недоношенный!
показать весь комментарий
21.03.2021 07:04 Ответить
Дiти будуть 200 рокiв виддавати борги якi влада порошенко-зеленського запозичiла..
або безкоштовно вiдпрацевувати iх
показать весь комментарий
21.03.2021 08:10 Ответить
Гога, ти давай роскажи щось про вашого ботоксного дідугана. З своїми президентами, ми розберемся без лаптєногих!
показать весь комментарий
21.03.2021 09:23 Ответить
Зеленський: "Діти до 18 років незабаром зможуть отримувати кошти від видобутку надр в Україні на депозитний рахунок у банку" - Цензор.НЕТ 2495
показать весь комментарий
21.03.2021 10:38 Ответить
Зеленський: "Діти до 18 років незабаром зможуть отримувати кошти від видобутку надр в Україні на депозитний рахунок у банку" - Цензор.НЕТ 9859
показать весь комментарий
21.03.2021 11:08 Ответить
Никто тебе уже не верит, Зеленский. Ты преступник!
Аваков и Венедиктова - твои соучастники! Вы се фальсификаторы уголовных дел, а значит преступники!
показать весь комментарий
21.03.2021 11:10 Ответить
Безмозглого зеленого шута не научили не то, что выполнять обещания, а даже запоминать или записывать их... А зачем? Он же не для этого озвучивает весь этот и прошлый бред... Напр., про 10млн. тестов ПЛР из Китая, про 4 тыс. дол. зарплат учителям, про десятки тысяч новых мостов в Украине, про отказ от дворцов, кортежей и т.д... Просто это всё, на что ЗЕЛЯ способнА и чем онА занималась ВСЮ ЖИЗНЬ: корчила рожи и несла бред... Ничего другого онА не умеет.......
показать весь комментарий
21.03.2021 14:19 Ответить
у зеленского есть два выхода. Избавиться от Бени и тогда есть шанс, что Америка не отдаст на поругание плешивому нашу страну. Или. Все будет продолжаться до его бегства из Украины и тогда ... народ и армия едины.
показать весь комментарий
21.03.2021 14:25 Ответить
Так дети и сейчас получают дивиденты от добычи, только вопрос в одном, ЧЬИ ЭТО ДЕТИ?????????????????
показать весь комментарий
21.03.2021 14:54 Ответить
тогда давай всем пенсионера пожизненную стипендию как своему старому нелоху
показать весь комментарий
21.03.2021 16:31 Ответить
Обіцянка цяцянка а 73% радість .
показать весь комментарий
21.03.2021 16:57 Ответить
Самое печальное что на 50% лохтората эта хуцпа подействует.
показать весь комментарий
21.03.2021 19:39 Ответить
И учителя скоро будут по 4 штуки зеленых получать ! ))))
показать весь комментарий
22.03.2021 00:13 Ответить
хороша робота - казки в камеру розказувати....
показать весь комментарий
22.03.2021 01:34 Ответить
А пенсионерам - дулю?
показать весь комментарий
22.03.2021 02:06 Ответить
Еврейський виплодок в котрий раз посцяв на голови та в очі своїм 73% виборцям, бризки полетіли і на 27% які його не вибирали.
Ох вова як тебе от5из9ити хочеться за твої викрутаси, тебе якщо не посадять то вб'ють або свої або звичайні пересічні громадяни.
показать весь комментарий
22.03.2021 08:05 Ответить
А после 18 - уже "не народ" Украины!?? Глупость он сморозил, НАРОД - ЭТО ГРАЖДАНЕ, а несовершеннолетние недееспособны и являются "гражданами" формально /на бумаге/, ибо не имеют право голоса! Но фактически в Украине настоящих граждан не более 10-15%, остальные подданые или хуже того холопы, а что еще ужаснее даже рабы соседней москальской ымперии!
показать весь комментарий
22.03.2021 08:11 Ответить
1 - к тому времени детей в стране не останется уже, Зе всех угробит.
2 - смогут не значит получат.
показать весь комментарий
08.02.2025 05:53 Ответить
Страница 5 из 5
 
 