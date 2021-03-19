Зеленский: "Дети до 18 лет вскоре смогут получать средства от добычи недр в Украине на депозитный счет в банке". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО напомнил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского

"Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, - эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", - заявил Зеленский.