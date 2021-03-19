Зеленский: "Дети до 18 лет вскоре смогут получать средства от добычи недр в Украине на депозитный счет в банке". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО напомнил, что согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского
"Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, - эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", - заявил Зеленский.
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отлично помню как украинская власть создала фонд государственного имущества, и сложилось впечатление что тысячи предприятий, которые в советскую эпоху держали экономику соцлагеря, разбирались и испарялись до последнего винта сами собой.
Хотя сегодняшние олигархи замурзаны в этом процессе не то что по рыльца а по самый пушок.
Процесс разгосударствления собственности в Украине осуществлялся четырьмя основными способами: в форме аренды с выкупом, акционирования, массовой сертификатной и индивидуальной денежной приватизации.
Несмотря на задекларированную государством именную форму раздачи населению приватизационных и компенсационных сертификатов, власть допустила не только их противозаконную куплю-продажу, но и массовую скупку финансовыми спекулянтами.
На моих глазах предприятие по изготовлению мясных полуфабрикатов для школ и детсадов на целую область превратили в металлолом.
Потом выяснилось, что его бывший директор вступил в преступный сговор с Лазоренком.
И что? А то. Где сейчас пребывает пан Лазоренко?
А директор-банкрот в Коста-Рике.
Это теже дети,которым была отдана госдача в Конча-Заспе!
А я пам ятає Юліну тисячу
Збогатились до всрачки.
Рентную плату, которую сейчас получает бюджет, будут ложить на какой-то счет с получением через 18 лет. А управлять теми счетами будет Игорь Валерич
Бабушка-пенсионерка тоже должна получать. Но поскольку бабушке можно платить сразу - тут нью-васюки дали сбой.
... но он увидел глаза плешивца и понял..тот не хочет войны))
Кагтавий байкар і ... хто йому ці ідеї каже?!
Вот именно - всего народа Украины. Т.е. не только и не столько детей, которые ПОКА что только в общий котел смогли добавить кал, мочу и ... всё!!! Почему тогда я, совершенно не детского возраста, должен платить за газ и нефть (бензин) вполне мировые цены? Которые совсем не учитывают того, что и Я имею право собственника на эти продукты недр Украины ???
А там хоть не рассветай)))
Вова, хватит пи@деть в фб, достал ты уже идиот недоношенный!
або безкоштовно вiдпрацевувати iх
Аваков и Венедиктова - твои соучастники! Вы се фальсификаторы уголовных дел, а значит преступники!
Ох вова як тебе от5из9ити хочеться за твої викрутаси, тебе якщо не посадять то вб'ють або свої або звичайні пересічні громадяни.
2 - смогут не значит получат.