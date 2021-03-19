На сегодня в стране вакцинировано более 100 тыс. человек, - Степанов

В Украине сделали более 100 тыс. прививок от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 марта в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"



"У нас за сегодня сделали 11 800 прививок. То есть мы преодолели отметку в 104 тыс. и дальше будем увеличивать это количество", – сказал Степанов.



