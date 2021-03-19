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Новини Коронавірус і карантин
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На сьогодні в країні вакциновано понад 100 тис. осіб, - Степанов

На сьогодні в країні вакциновано понад 100 тис. осіб, - Степанов

В Україні зробили понад 100 тис. щеплень проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов 19 березня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

"У нас за сьогодні зробили 11 800 щеплень. Тобто ми подолали позначку в 104 тис. і далі будемо збільшувати цю кількість", - сказав Степанов.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Очень хороший пример для Украины: население Марокко 36 млн , как и у нас примерно.
Но блин, как они далеко ушли от нас и по части вакцинации.
На прошлой неделе Марокко проводило в среднем 173 000 вакцинаций в день.

6,3 млн.введеных доз .

С стране работает 2888 центров вакцинации, которые проводят ее всем желающим.

Цель - вакцинировать 80% взрослого населения, а это 25 миллионов человек. Если все пойдет по плану, этого можно будет добиться к концу мая, и снять все ограничения и вернуться к нормальной жизни. Марокко уже обеспечило себе 66 миллионов доз вакцины для этой цели.

Пока не было проблем с поставками вакцин. За последние несколько недель AstraZeneca доставила еще 6 млн. доз. Еще 1 млн. поступил из Китая, и компания Sinopharm скоро поставит еще больше, поскольку Марокко принимало участие в первых испытаниях китайской вакцины.

Учителя, врачи, медсестры, полицейские и люди старше 75 лет уже вакцинированы
Сейчас министерство здравоохранения Марокко регистрирует менее 500 новых случаев инфицирования в день и около 10 смертей. Инфекции идут на убыль.
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19.03.2021 22:40
+3
за три недели. потужно. каскадно и я бы сказал даже ковидно-распильно
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19.03.2021 22:36
+3
Клоун навмисно знищує українців, сумнів у цьому може виникати тільки в зебілів.
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19.03.2021 22:43
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за три недели. потужно. каскадно и я бы сказал даже ковидно-распильно
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19.03.2021 22:36 Відповісти
Ого розігналися...так до кінця року і перший мільон буде!)))
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19.03.2021 22:37 Відповісти
А через 30 років можливо і останього україньця привиють
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20.03.2021 07:02 Відповісти
Водою ж вакцинували, можна и 100 мільйонів так водою вакцінувати.

Коли будуть справжньою вакциною вакцінувати?
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19.03.2021 22:38 Відповісти
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Очень хороший пример для Украины: население Марокко 36 млн , как и у нас примерно.
Но блин, как они далеко ушли от нас и по части вакцинации.
На прошлой неделе Марокко проводило в среднем 173 000 вакцинаций в день.

6,3 млн.введеных доз .

С стране работает 2888 центров вакцинации, которые проводят ее всем желающим.

Цель - вакцинировать 80% взрослого населения, а это 25 миллионов человек. Если все пойдет по плану, этого можно будет добиться к концу мая, и снять все ограничения и вернуться к нормальной жизни. Марокко уже обеспечило себе 66 миллионов доз вакцины для этой цели.

Пока не было проблем с поставками вакцин. За последние несколько недель AstraZeneca доставила еще 6 млн. доз. Еще 1 млн. поступил из Китая, и компания Sinopharm скоро поставит еще больше, поскольку Марокко принимало участие в первых испытаниях китайской вакцины.

Учителя, врачи, медсестры, полицейские и люди старше 75 лет уже вакцинированы
Сейчас министерство здравоохранения Марокко регистрирует менее 500 новых случаев инфицирования в день и около 10 смертей. Инфекции идут на убыль.
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19.03.2021 22:40 Відповісти
В Британії аналогічно..
вакцинація відчувається.
вчора 4800 інфікованих ,лише 101 смерть

а Україна(заручник СТЕПАНОВА І МОЗ) ШТУРМУЄ 'ВЕРШИНИ'..(
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20.03.2021 09:28 Відповісти
Зараз дивилась відео з Італії, там припинили робити вакцину AstraZeneca через побічні ефекти. А чим пишається Степанов?
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19.03.2021 22:41 Відповісти
20( чи навіть 100) смертей(не доведено,що це саме від вакцини) на багато мільйонів вакцинованих-це Фактор і аргумент лише для йо..нутих дурантинофілів
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20.03.2021 09:25 Відповісти
А я хіба казала про «смерті»? Я казала, що дивилась відео з Італії, де в окрузі Венето припинили робити вакцину через ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ. Читати навчись, бо так геть йо..шся зі своєю злобою.
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20.03.2021 12:08 Відповісти
Клоун навмисно знищує українців, сумнів у цьому може виникати тільки в зебілів.
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19.03.2021 22:43 Відповісти
І черга вже на наступне десятиліття розписана )
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19.03.2021 22:50 Відповісти
На 2 следующих десятилетия.
Те, кто записался первым и не входит в первые три группы, получат вакцину к 40-м годам.

Проще эмигрировать куда-нить, получить гражданство, сделать карьеру с нуля и все равно вакцинироваться там раньше, чем в Украине.
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20.03.2021 01:33 Відповісти
пора ще якусь курточку купляти
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19.03.2021 22:52 Відповісти
100 000 это 0,2% населения. Клоунада сплошная. Но самое страшное, что за этими цифрами отсутствие вакцины, от слова вообще. Одни видосики.
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19.03.2021 23:53 Відповісти
Надо 100 тысяч в день вакцынировать себя провакцынировал родителей провакцынировал на простых граждан напердеть негиднык
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20.03.2021 06:50 Відповісти
На курточку Степанов вже нашкріб. тепер би ще на штанці якісь...
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20.03.2021 08:50 Відповісти
Степанов 81 тисячею доз вакцинував понад 100 тис. стражденних.
Таке раніше вдавалося лише Ісусу Христу, коли він п'ятьмома хлібами і двома рибинами нагодував 5 тисяч чоловік.
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20.03.2021 12:48 Відповісти
 
 