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На сьогодні в країні вакциновано понад 100 тис. осіб, - Степанов
В Україні зробили понад 100 тис. щеплень проти коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов 19 березня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"
"У нас за сьогодні зробили 11 800 щеплень. Тобто ми подолали позначку в 104 тис. і далі будемо збільшувати цю кількість", - сказав Степанов.
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Коли будуть справжньою вакциною вакцінувати?
Очень хороший пример для Украины: население Марокко 36 млн , как и у нас примерно.
Но блин, как они далеко ушли от нас и по части вакцинации.
На прошлой неделе Марокко проводило в среднем 173 000 вакцинаций в день.
6,3 млн.введеных доз .
С стране работает 2888 центров вакцинации, которые проводят ее всем желающим.
Цель - вакцинировать 80% взрослого населения, а это 25 миллионов человек. Если все пойдет по плану, этого можно будет добиться к концу мая, и снять все ограничения и вернуться к нормальной жизни. Марокко уже обеспечило себе 66 миллионов доз вакцины для этой цели.
Пока не было проблем с поставками вакцин. За последние несколько недель AstraZeneca доставила еще 6 млн. доз. Еще 1 млн. поступил из Китая, и компания Sinopharm скоро поставит еще больше, поскольку Марокко принимало участие в первых испытаниях китайской вакцины.
Учителя, врачи, медсестры, полицейские и люди старше 75 лет уже вакцинированы
Сейчас министерство здравоохранения Марокко регистрирует менее 500 новых случаев инфицирования в день и около 10 смертей. Инфекции идут на убыль.
вакцинація відчувається.
вчора 4800 інфікованих ,лише 101 смерть
а Україна(заручник СТЕПАНОВА І МОЗ) ШТУРМУЄ 'ВЕРШИНИ'..(
Те, кто записался первым и не входит в первые три группы, получат вакцину к 40-м годам.
Проще эмигрировать куда-нить, получить гражданство, сделать карьеру с нуля и все равно вакцинироваться там раньше, чем в Украине.
Таке раніше вдавалося лише Ісусу Христу, коли він п'ятьмома хлібами і двома рибинами нагодував 5 тисяч чоловік.