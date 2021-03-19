На сьогодні в країні вакциновано понад 100 тис. осіб, - Степанов

В Україні зробили понад 100 тис. щеплень проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов 19 березня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

"У нас за сьогодні зробили 11 800 щеплень. Тобто ми подолали позначку в 104 тис. і далі будемо збільшувати цю кількість", - сказав Степанов.

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