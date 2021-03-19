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Новости Санкции против России
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Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Зеленский продлил санкции против украинских

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о применении санкций против российских АО "Сбербанк" и ПАО "Проминвестбанк".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, соответствующий указ №107 / 2021 подписан 19 марта.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, положить на секретаря СНБОУ ", - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

11 марта СНБО принял решение о продлении для двух российских банков - АО "Сбербанк" и ПАО "Проминвестбанк" - санкционных ограничений, срок действия которых должен был закончиться 15 марта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Санкции против 2 российских банков продлили на 3 года, - СНБО. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Проминвестбанк (49) санкции (11285) СНБО (4431) Сбербанк России (126)


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Топ комментарии
+8
пурга з пургєном, еге ж...

https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1373022654123421700 18 мин

я так понимаю, что они сейчас будут забивать эфир любым бредом и белым шумом, чтобы во всей этой какофонии потерялся вагнергейт
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19.03.2021 23:44
+6
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 3305
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19.03.2021 23:57
+4
руцким банкам
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 737
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19.03.2021 23:43
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руцким банкам
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 737
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19.03.2021 23:43 Ответить
пурга з пургєном, еге ж...

https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1373022654123421700 18 мин

я так понимаю, что они сейчас будут забивать эфир любым бредом и белым шумом, чтобы во всей этой какофонии потерялся вагнергейт
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19.03.2021 23:44 Ответить
Тобто ви проти цих санкцій.
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19.03.2021 23:46 Ответить
зеленый ОСЕЛ,напуган выходом фильма о вагнеровских бандитов и поэтому пукает в лужу,КАКИЕ ЭТО САНКЦИИ,бла-бла-бла,
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20.03.2021 08:09 Ответить
Савика кто смотрит сейчас там щас будущий президент выступает ..
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19.03.2021 23:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/421946

а вот и новый кандидат в президенты и скажите что это не так что Аваков не будет балотироваться против Зели
https://censor.net/ru/comments/locate/3254549/0192146d-44e4-70d1-ae0a-b0bfe2446df8
Вот нашёл в смежном посте ,всё могет быть но не уверен
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19.03.2021 23:59 Ответить
це ти про шлюхстера, а хіба його хтось дивиться?
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20.03.2021 08:45 Ответить
априпётретакогонебыло, пааалитическое преследование...
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19.03.2021 23:44 Ответить
А це вже капітуляція чи ще треба почекати і вже тоді вийти з протестами на Банкову? Як там-"Ні капітуляції!"? Чи кудой?)))
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19.03.2021 23:45 Ответить
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 3305
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19.03.2021 23:57 Ответить
Так оно и есть) Подтверждаю)
Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку" - Цензор.НЕТ 5208
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20.03.2021 12:26 Ответить
Увидел рускаво или любителя рускаво мира - убей его
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19.03.2021 23:51 Ответить
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 6866
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19.03.2021 23:53 Ответить
а "альфа банк" шо разве не кацапский ?
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20.03.2021 00:17 Ответить
він гарно маскується під зарубіжний..
щоб простіше фінансувати,наприклад зятя Путіна,чи Садового..
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20.03.2021 09:36 Ответить
жидокацапський
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20.03.2021 12:58 Ответить
зелена шмаркля в угоду окупанту вводить санкції проти банкiв окупанта. Доки буде тривати ця зрада?? Дайте нарештi можливiсть Петру Сивочолому по справжньому боротись з агресором
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20.03.2021 00:59 Ответить
КОГДА ТО ПРОМИНВЕСТ БАНК - был большим украинским банком с развитой сетью
Этот банк инвестировал в долгосрочное строительство
Зе и РНБО могли бы проверить , как этот банк украли у Украины
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20.03.2021 07:33 Ответить
" украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка"" ???

это те банки которым при Пете десятки миллиардов гривень выдавали на рефинансирование, такая "борьба" с ними была
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20.03.2021 08:14 Ответить
зате Пєтя красиво піарився на "Армії,Мові,Вірі"...((
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20.03.2021 09:37 Ответить
А вже ніхто також й не пам'ятає, що Лєрка Гонтарєва і Рожкова у "Промінвестбанку" викупили кредитні борги "Укрзалізниці".
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20.03.2021 09:38 Ответить
неужели с дисконтом выкупили ???
или как всегда с компенсацией недополученной выгоды банка
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20.03.2021 09:53 Ответить
Ну а якже інакше? https://www.google.com/amp/s/news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/shema-rozhkovoi-rozhka-yak-borgi-ukrzaliznitsi-nakrutili-v-dva-razi-i-navarili-bilshe-170-mln-dolariv/amp.htm ось почитайте.
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20.03.2021 09:55 Ответить
Борьба с банками, только рассмешит наших союзников. Нужен визовый режим с агрессором. Этот шаг будет высоко оценен друзьями Украины и покажет решимость власти бороться. А банки - это для показухи.
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20.03.2021 08:26 Ответить
Це помилка чи правда, що Ощадбанк є російським? було дивно, коли три роки тому у ньому не хотіли приймати депозити.
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20.03.2021 08:43 Ответить
труднощі перекладу, насправді сбєрбанк, кацапам не дозволили в Україні використувавати назву Ощадбанк, типа як переклад з кацапської
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20.03.2021 08:48 Ответить
А ЯК ЖЕ "Альфа-банк" друга Садового і путіна Фрідмана?

Андрія Садового на президентських виборах може фінансувати наближений до Путіна олігарх Михайло Фрідман
Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку" - Цензор.НЕТ 8810

https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html
Про це у інтерв'ю ІА "Вголос" сказав політолог Олег Соскін.

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20.03.2021 09:35 Ответить
Слава Байдену!.
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20.03.2021 09:59 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZUBSMYQZMu_W86xAR9kGdeSSKpJM--HwiZF26oFQ11gxW-Mq6ydKFAyVnCpAmYUZ2aI4fkTSaeGw0-vc4lmHC55HyvT5bveyzycrwuo1yX3FLfgb6ixsHiyqcksWZElRP4qXZGF-biiuaAHYzwSWOxN&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZUBSMYQZMu_W86xAR9kGdeSSKpJM--HwiZF26oFQ11gxW-Mq6ydKFAyVnCpAmYUZ2aI4fkTSaeGw0-vc4lmHC55HyvT5bveyzycrwuo1yX3FLfgb6ixsHiyqcksWZElRP4qXZGF-biiuaAHYzwSWOxN&__tn__=-]C%2CP-R Дмитро Ярош
разом з https://www.facebook.com/danilov.oleksiy?__cft__[0]=AZUBSMYQZMu_W86xAR9kGdeSSKpJM--HwiZF26oFQ11gxW-Mq6ydKFAyVnCpAmYUZ2aI4fkTSaeGw0-vc4lmHC55HyvT5bveyzycrwuo1yX3FLfgb6ixsHiyqcksWZElRP4qXZGF-biiuaAHYzwSWOxN&__tn__=-]C%2CP-R
Олексієм Даніловим .
Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку" - Цензор.НЕТ 6242Favorites · https://www.facebook.com/# Вчора о 07:48 ·

Напередодні чергового засідання РНБО, хотілося б звернути увагу її членів на впливову і фінансово-потужну агентурну мережу російської федерації в Україні.

Йдеться про філію так званої «Русской православной церкві» - «УПЦ МП».

По-перше, ця структура була створена забороненою в Україні комуністичною партією на чолі з катом Сталіним (архівних документів достатньо).

По-друге, всі роки Незалежності України це дитя НКВД, прикриваючись релігійними гаслами, веде цілеспрямовану антидержавну діяльність (фактів, у тому числі задокументованих СБУ, безліч).

По-третє, із початком російсько-української війни, РПЦ в Україні стала надійним оплотом проросійських сил, перетворивши культові споруди (храми та монастирі) на розплідники антиукраїнської пропаганди та бази і штаби російських бойовиків. У Криму, в Донецькій та Луганській областях, з самого початку окупації, московські попи стали однією з головних рушійних сил по захопленню української землі. Практично у всіх областях, де Кремль планував реалізувати свій план по створенню так званої «Новоросії», московські попи активно підтримали ці намагання...

По-четверте, московська «церква» в Україні, у своїх антидержавних намірах і діях, практично з'єдналася з ще одним політико-олігархічним антиукраінським угрупуванням «ОПЗЖ». Тобто, вся їх діяльність координується з єдиного кремлівського центру та направлена на ліквідацію Держави Україна. Знов таки ж, фактажу більш ніж достатньо...

Врешті, РПЦ в Україні має таке відношення до християнської релігії, як морська свинка до моря... Це угрупування є по своїй суті агресивно антидержавним та підпорядковане російським спецслужбам. Отже, діяльність російської «церкви», під час Війни України за свою Незалежність, несе безпосередню загрозу існуванню нашої Держави, тому має бути ліквідована, її імперська діяльність - заборонена, а майно та матеріальні ресурси повернуті українському народу.

Геть московських попів з України!

Перемога буде за нами!
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20.03.2021 09:59 Ответить
ЗЕленая ты СКОТИНА!
А генерала-патриота КРИВОНОСА ты не хочешь в СНБО вернуть?
Тьфу, мне стыдно за такого президента. За Яныка-зэка стыдно и за тебя.
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20.03.2021 12:22 Ответить
Да вообще прикрыть весь лаптебизнес в Украине. Пускай на своих придурках творят бизнес.
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20.03.2021 12:25 Ответить
 
 