Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о применении санкций против российских АО "Сбербанк" и ПАО "Проминвестбанк".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, соответствующий указ №107 / 2021 подписан 19 марта.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, положить на секретаря СНБОУ ", - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

11 марта СНБО принял решение о продлении для двух российских банков - АО "Сбербанк" и ПАО "Проминвестбанк" - санкционных ограничений, срок действия которых должен был закончиться 15 марта.

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