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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку"

Зеленський продовжив санкції проти українських

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 11 березня про застосування санкцій проти російських АТ "Ощадбанк" і ПАТ "Промінвестбанк".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням й на сайт глави держави, відповідний указ №107/2021 підписано 19 березня.

"Згідно зі статтею 107 Конституції України постановляю:

  1. Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 березня 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, введеного в дію цього указу, покласти на секретаря РНБОУ", - сказано в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

11 березня РНБО прийняла рішення про продовження для двох російських банків - АТ "Ощадбанк" і ПАТ "Промінвестбанк" - санкційних обмежень, термін дії яких повинен був закінчитися 15 березня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Промінвестбанк (249) санкції (11816) РНБО (2279) Сбербанк Росії (261)


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Топ коментарі
+8
пурга з пургєном, еге ж...

https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1373022654123421700 18 мин

я так понимаю, что они сейчас будут забивать эфир любым бредом и белым шумом, чтобы во всей этой какофонии потерялся вагнергейт
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19.03.2021 23:44
+6
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 3305
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19.03.2021 23:57
+4
руцким банкам
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 737
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19.03.2021 23:43
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руцким банкам
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 737
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19.03.2021 23:43 Відповісти
пурга з пургєном, еге ж...

https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1373022654123421700 18 мин

я так понимаю, что они сейчас будут забивать эфир любым бредом и белым шумом, чтобы во всей этой какофонии потерялся вагнергейт
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19.03.2021 23:44 Відповісти
Тобто ви проти цих санкцій.
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19.03.2021 23:46 Відповісти
зеленый ОСЕЛ,напуган выходом фильма о вагнеровских бандитов и поэтому пукает в лужу,КАКИЕ ЭТО САНКЦИИ,бла-бла-бла,
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20.03.2021 08:09 Відповісти
Савика кто смотрит сейчас там щас будущий президент выступает ..
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19.03.2021 23:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/421946

а вот и новый кандидат в президенты и скажите что это не так что Аваков не будет балотироваться против Зели
https://censor.net/ru/comments/locate/3254549/0192146d-44e4-70d1-ae0a-b0bfe2446df8
Вот нашёл в смежном посте ,всё могет быть но не уверен
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19.03.2021 23:59 Відповісти
це ти про шлюхстера, а хіба його хтось дивиться?
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20.03.2021 08:45 Відповісти
априпётретакогонебыло, пааалитическое преследование...
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19.03.2021 23:44 Відповісти
А це вже капітуляція чи ще треба почекати і вже тоді вийти з протестами на Банкову? Як там-"Ні капітуляції!"? Чи кудой?)))
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19.03.2021 23:45 Відповісти
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 3305
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19.03.2021 23:57 Відповісти
Так оно и есть) Подтверждаю)
Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку" - Цензор.НЕТ 5208
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20.03.2021 12:26 Відповісти
Увидел рускаво или любителя рускаво мира - убей его
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19.03.2021 23:51 Відповісти
Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 6866
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19.03.2021 23:53 Відповісти
а "альфа банк" шо разве не кацапский ?
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20.03.2021 00:17 Відповісти
він гарно маскується під зарубіжний..
щоб простіше фінансувати,наприклад зятя Путіна,чи Садового..
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20.03.2021 09:36 Відповісти
жидокацапський
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20.03.2021 12:58 Відповісти
зелена шмаркля в угоду окупанту вводить санкції проти банкiв окупанта. Доки буде тривати ця зрада?? Дайте нарештi можливiсть Петру Сивочолому по справжньому боротись з агресором
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20.03.2021 00:59 Відповісти
КОГДА ТО ПРОМИНВЕСТ БАНК - был большим украинским банком с развитой сетью
Этот банк инвестировал в долгосрочное строительство
Зе и РНБО могли бы проверить , как этот банк украли у Украины
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20.03.2021 07:33 Відповісти
" украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка"" ???

это те банки которым при Пете десятки миллиардов гривень выдавали на рефинансирование, такая "борьба" с ними была
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20.03.2021 08:14 Відповісти
зате Пєтя красиво піарився на "Армії,Мові,Вірі"...((
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20.03.2021 09:37 Відповісти
А вже ніхто також й не пам'ятає, що Лєрка Гонтарєва і Рожкова у "Промінвестбанку" викупили кредитні борги "Укрзалізниці".
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20.03.2021 09:38 Відповісти
неужели с дисконтом выкупили ???
или как всегда с компенсацией недополученной выгоды банка
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20.03.2021 09:53 Відповісти
Ну а якже інакше? https://www.google.com/amp/s/news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/shema-rozhkovoi-rozhka-yak-borgi-ukrzaliznitsi-nakrutili-v-dva-razi-i-navarili-bilshe-170-mln-dolariv/amp.htm ось почитайте.
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20.03.2021 09:55 Відповісти
Борьба с банками, только рассмешит наших союзников. Нужен визовый режим с агрессором. Этот шаг будет высоко оценен друзьями Украины и покажет решимость власти бороться. А банки - это для показухи.
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20.03.2021 08:26 Відповісти
Це помилка чи правда, що Ощадбанк є російським? було дивно, коли три роки тому у ньому не хотіли приймати депозити.
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20.03.2021 08:43 Відповісти
труднощі перекладу, насправді сбєрбанк, кацапам не дозволили в Україні використувавати назву Ощадбанк, типа як переклад з кацапської
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20.03.2021 08:48 Відповісти
А ЯК ЖЕ "Альфа-банк" друга Садового і путіна Фрідмана?

Андрія Садового на президентських виборах може фінансувати наближений до Путіна олігарх Михайло Фрідман
Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку" - Цензор.НЕТ 8810

https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html
Про це у інтерв'ю ІА "Вголос" сказав політолог Олег Соскін.

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20.03.2021 09:35 Відповісти
Слава Байдену!.
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20.03.2021 09:59 Відповісти
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZUBSMYQZMu_W86xAR9kGdeSSKpJM--HwiZF26oFQ11gxW-Mq6ydKFAyVnCpAmYUZ2aI4fkTSaeGw0-vc4lmHC55HyvT5bveyzycrwuo1yX3FLfgb6ixsHiyqcksWZElRP4qXZGF-biiuaAHYzwSWOxN&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZUBSMYQZMu_W86xAR9kGdeSSKpJM--HwiZF26oFQ11gxW-Mq6ydKFAyVnCpAmYUZ2aI4fkTSaeGw0-vc4lmHC55HyvT5bveyzycrwuo1yX3FLfgb6ixsHiyqcksWZElRP4qXZGF-biiuaAHYzwSWOxN&__tn__=-]C%2CP-R Дмитро Ярош
разом з https://www.facebook.com/danilov.oleksiy?__cft__[0]=AZUBSMYQZMu_W86xAR9kGdeSSKpJM--HwiZF26oFQ11gxW-Mq6ydKFAyVnCpAmYUZ2aI4fkTSaeGw0-vc4lmHC55HyvT5bveyzycrwuo1yX3FLfgb6ixsHiyqcksWZElRP4qXZGF-biiuaAHYzwSWOxN&__tn__=-]C%2CP-R
Олексієм Даніловим .
Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку" - Цензор.НЕТ 6242Favorites · https://www.facebook.com/# Вчора о 07:48 ·

Напередодні чергового засідання РНБО, хотілося б звернути увагу її членів на впливову і фінансово-потужну агентурну мережу російської федерації в Україні.

Йдеться про філію так званої «Русской православной церкві» - «УПЦ МП».

По-перше, ця структура була створена забороненою в Україні комуністичною партією на чолі з катом Сталіним (архівних документів достатньо).

По-друге, всі роки Незалежності України це дитя НКВД, прикриваючись релігійними гаслами, веде цілеспрямовану антидержавну діяльність (фактів, у тому числі задокументованих СБУ, безліч).

По-третє, із початком російсько-української війни, РПЦ в Україні стала надійним оплотом проросійських сил, перетворивши культові споруди (храми та монастирі) на розплідники антиукраїнської пропаганди та бази і штаби російських бойовиків. У Криму, в Донецькій та Луганській областях, з самого початку окупації, московські попи стали однією з головних рушійних сил по захопленню української землі. Практично у всіх областях, де Кремль планував реалізувати свій план по створенню так званої «Новоросії», московські попи активно підтримали ці намагання...

По-четверте, московська «церква» в Україні, у своїх антидержавних намірах і діях, практично з'єдналася з ще одним політико-олігархічним антиукраінським угрупуванням «ОПЗЖ». Тобто, вся їх діяльність координується з єдиного кремлівського центру та направлена на ліквідацію Держави Україна. Знов таки ж, фактажу більш ніж достатньо...

Врешті, РПЦ в Україні має таке відношення до християнської релігії, як морська свинка до моря... Це угрупування є по своїй суті агресивно антидержавним та підпорядковане російським спецслужбам. Отже, діяльність російської «церкви», під час Війни України за свою Незалежність, несе безпосередню загрозу існуванню нашої Держави, тому має бути ліквідована, її імперська діяльність - заборонена, а майно та матеріальні ресурси повернуті українському народу.

Геть московських попів з України!

Перемога буде за нами!
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20.03.2021 09:59 Відповісти
ЗЕленая ты СКОТИНА!
А генерала-патриота КРИВОНОСА ты не хочешь в СНБО вернуть?
Тьфу, мне стыдно за такого президента. За Яныка-зэка стыдно и за тебя.
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20.03.2021 12:22 Відповісти
Да вообще прикрыть весь лаптебизнес в Украине. Пускай на своих придурках творят бизнес.
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20.03.2021 12:25 Відповісти
 
 