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Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку"
Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 11 березня про застосування санкцій проти російських АТ "Ощадбанк" і ПАТ "Промінвестбанк".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням й на сайт глави держави, відповідний указ №107/2021 підписано 19 березня.
"Згідно зі статтею 107 Конституції України постановляю:
- Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 березня 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
- Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, введеного в дію цього указу, покласти на секретаря РНБОУ", - сказано в документі.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
11 березня РНБО прийняла рішення про продовження для двох російських банків - АТ "Ощадбанк" і ПАТ "Промінвестбанк" - санкційних обмежень, термін дії яких повинен був закінчитися 15 березня.
Топ коментарі
+8 olele
показати весь коментар19.03.2021 23:44
+6 Alex Firman
показати весь коментар19.03.2021 23:57
+4 fedjka - fedjka
показати весь коментар19.03.2021 23:43
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https://twitter.com/elnazaro777
https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1373022654123421700 18 мин
я так понимаю, что они сейчас будут забивать эфир любым бредом и белым шумом, чтобы во всей этой какофонии потерялся вагнергейт
а вот и новый кандидат в президенты и скажите что это не так что Аваков не будет балотироваться против Зели
https://censor.net/ru/comments/locate/3254549/0192146d-44e4-70d1-ae0a-b0bfe2446df8
Вот нашёл в смежном посте ,всё могет быть но не уверен
щоб простіше фінансувати,наприклад зятя Путіна,чи Садового..
Этот банк инвестировал в долгосрочное строительство
Зе и РНБО могли бы проверить , как этот банк украли у Украины
это те банки которым при Пете десятки миллиардов гривень выдавали на рефинансирование, такая "борьба" с ними была
или как всегда с компенсацией недополученной выгоды банка
Андрія Садового на президентських виборах може фінансувати наближений до Путіна олігарх Михайло Фрідман
https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html https://vgolos.com.ua/news/sadovogo-mozhe-finansuvaty-nablyzhenyj-do-putina-oligarh-politolog_910810.html
Про це у інтерв'ю ІА "Вголос" сказав політолог Олег Соскін.
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разом з https://www.facebook.com/danilov.oleksiy?__cft__[0]=AZUBSMYQZMu_W86xAR9kGdeSSKpJM--HwiZF26oFQ11gxW-Mq6ydKFAyVnCpAmYUZ2aI4fkTSaeGw0-vc4lmHC55HyvT5bveyzycrwuo1yX3FLfgb6ixsHiyqcksWZElRP4qXZGF-biiuaAHYzwSWOxN&__tn__=-]C%2CP-R
Олексієм Даніловим .
Favorites · https://www.facebook.com/# Вчора о 07:48 ·
Напередодні чергового засідання РНБО, хотілося б звернути увагу її членів на впливову і фінансово-потужну агентурну мережу російської федерації в Україні.
Йдеться про філію так званої «Русской православной церкві» - «УПЦ МП».
По-перше, ця структура була створена забороненою в Україні комуністичною партією на чолі з катом Сталіним (архівних документів достатньо).
По-друге, всі роки Незалежності України це дитя НКВД, прикриваючись релігійними гаслами, веде цілеспрямовану антидержавну діяльність (фактів, у тому числі задокументованих СБУ, безліч).
По-третє, із початком російсько-української війни, РПЦ в Україні стала надійним оплотом проросійських сил, перетворивши культові споруди (храми та монастирі) на розплідники антиукраїнської пропаганди та бази і штаби російських бойовиків. У Криму, в Донецькій та Луганській областях, з самого початку окупації, московські попи стали однією з головних рушійних сил по захопленню української землі. Практично у всіх областях, де Кремль планував реалізувати свій план по створенню так званої «Новоросії», московські попи активно підтримали ці намагання...
По-четверте, московська «церква» в Україні, у своїх антидержавних намірах і діях, практично з'єдналася з ще одним політико-олігархічним антиукраінським угрупуванням «ОПЗЖ». Тобто, вся їх діяльність координується з єдиного кремлівського центру та направлена на ліквідацію Держави Україна. Знов таки ж, фактажу більш ніж достатньо...
Врешті, РПЦ в Україні має таке відношення до християнської релігії, як морська свинка до моря... Це угрупування є по своїй суті агресивно антидержавним та підпорядковане російським спецслужбам. Отже, діяльність російської «церкви», під час Війни України за свою Незалежність, несе безпосередню загрозу існуванню нашої Держави, тому має бути ліквідована, її імперська діяльність - заборонена, а майно та матеріальні ресурси повернуті українському народу.
Геть московських попів з України!
Перемога буде за нами!
А генерала-патриота КРИВОНОСА ты не хочешь в СНБО вернуть?
Тьфу, мне стыдно за такого президента. За Яныка-зэка стыдно и за тебя.