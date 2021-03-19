Зеленський продовжив санкції проти українських "дочок" російських "Ощадбанку" і "Промінвестбанку"

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 11 березня про застосування санкцій проти російських АТ "Ощадбанк" і ПАТ "Промінвестбанк".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням й на сайт глави держави, відповідний указ №107/2021 підписано 19 березня.

"Згідно зі статтею 107 Конституції України постановляю:

Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 березня 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, введеного в дію цього указу, покласти на секретаря РНБОУ", - сказано в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

11 березня РНБО прийняла рішення про продовження для двох російських банків - АТ "Ощадбанк" і ПАТ "Промінвестбанк" - санкційних обмежень, термін дії яких повинен був закінчитися 15 березня.