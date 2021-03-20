Французский премьер Кастекс вакцинировался в прямом эфире вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, вакцинация состоялась в прямом эфире телеканала BFMTV.

Перед прививкой Кастекс заявил, несмотря на побочные эффекты власти Франции приняли решение возобновить использование британско-шведского препарата AstraZeneca. После этого ему ввели первый укол вакцины AstraZeneca.

Ранее использование препарата прекратили около 20 стран из-за возможного образования тромбоза у привитых. В Евросоюзе, по последним данным, зарегистрировано не менее 30 случаев образования тромбов среди пяти миллионов уже привившихся этой вакциной жителей. 18 марта европейский регулятор признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Вскоре после этого несколько стран, включая Германию и Италию, восстановили прививки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Британский премьер Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca. ФОТО