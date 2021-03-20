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Новости Коронавирус и карантин
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Французский премьер Кастекс вакцинировался в прямом эфире вакциной AstraZeneca

Французский премьер Кастекс вакцинировался в прямом эфире вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, вакцинация состоялась в прямом эфире телеканала BFMTV. 

Перед прививкой Кастекс заявил, несмотря на побочные эффекты власти Франции приняли решение возобновить использование британско-шведского препарата AstraZeneca. После этого ему ввели первый укол вакцины AstraZeneca.

Ранее использование препарата прекратили около 20 стран из-за возможного образования тромбоза у привитых. В Евросоюзе, по последним данным, зарегистрировано не менее 30 случаев образования тромбов среди пяти миллионов уже привившихся этой вакциной жителей. 18 марта европейский регулятор признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Вскоре после этого несколько стран, включая Германию и Италию, восстановили прививки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Британский премьер Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca. ФОТО

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Франция (3505) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+6
Пример идиотизма или подлости. Или вы о чем? Особенно мне нравиться позиция идиота- преступника Степанова высказанная в стенах Верховной Рады.Тем кто получил иммунитет переболел этим почти гриппом НУЖНО колоть прививку. Любой иммунолог скажет что это:
- глупо;
-вредно для организма( приносит ВРЕД);
- кроме этого ВАКЦИНА- это ПРОВЕРЕННЫЙ препарат в течении НЕ одного НЕ двух и даже НЕ трёх лет. То что колется НЕ вакцина( плевать сколько уродских мировых организаций ее таковой признали,это по определению и процедуре НЕ вакцина) Поэтому колоть себе нечто с НЕИЗВЕСТНЫМИ последствиями могут только идиоты,а рекламировать этот процесс,пользуясь своим положением это подлость и низость в кубе. Урод!
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20.03.2021 07:44
+4
Раз такой пиар - значить вакцина проблемная ...
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20.03.2021 00:58
+2
https://censor.net/ru/news/3254471/premerministr_frantsii_kasteks_privilsya_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_astrazeneca

Я якби ні на що не натякаю щодо редактора ...
Але тут - притомні люди з доброю пам*яттю.
Це для кого ці дублювання ?
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20.03.2021 01:01
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Раз такой пиар - значить вакцина проблемная ...
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20.03.2021 00:58 Ответить
https://censor.net/ru/news/3254471/premerministr_frantsii_kasteks_privilsya_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_astrazeneca

Я якби ні на що не натякаю щодо редактора ...
Але тут - притомні люди з доброю пам*яттю.
Це для кого ці дублювання ?
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20.03.2021 01:01 Ответить
Как говаривала Ахеджакова в "Служебном романе","...значит надо брать...."Если мне не изменяет память,то Екатерина Вторая тоже показательно,при всех придворных,получала прививку от оспы.Нитку с помощью обыкновенной иглы,протащили через кожу переболевшого оспой,а затем ту же нитку протащили и через кожу императрицы..А вам слабо уколоться Ковишилд..?Невежды и паникеры...
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20.03.2021 20:03 Ответить
Французский премьер Кастекс вакцинировался в прямом эфире вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3331
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20.03.2021 01:45 Ответить
Чекаю коли Петро Порошенко,слідом за Світовими Лідерами вакцинується цією вакциною))
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20.03.2021 05:28 Ответить
А он популяризирует эту вакцину?
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20.03.2021 11:41 Ответить
Во журнашлюхи шарпачат...

Закуплен Covishield - причём здесь AstraZeneka?

Или Pfizer показывает какие-то результаты, то и таблетками от поноса можно пользоваться?
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20.03.2021 06:34 Ответить
У нас Зеля теж вакцинувався. Фізрозчином.
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20.03.2021 07:38 Ответить
Пример идиотизма или подлости. Или вы о чем? Особенно мне нравиться позиция идиота- преступника Степанова высказанная в стенах Верховной Рады.Тем кто получил иммунитет переболел этим почти гриппом НУЖНО колоть прививку. Любой иммунолог скажет что это:
- глупо;
-вредно для организма( приносит ВРЕД);
- кроме этого ВАКЦИНА- это ПРОВЕРЕННЫЙ препарат в течении НЕ одного НЕ двух и даже НЕ трёх лет. То что колется НЕ вакцина( плевать сколько уродских мировых организаций ее таковой признали,это по определению и процедуре НЕ вакцина) Поэтому колоть себе нечто с НЕИЗВЕСТНЫМИ последствиями могут только идиоты,а рекламировать этот процесс,пользуясь своим положением это подлость и низость в кубе. Урод!
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20.03.2021 07:44 Ответить
"Французский премьер Кастекс вакцинировался в прямом эфире вакциной AstraZeneca" - https://www.unn.com.ua/uk/news/1921404-vcheni-viyavili-prichinu-utvorennya-trombiv-pislya-vaktsinatsiyi-preparatom-astrazeneca Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині самостійно виявили, що вакцина може викликати аутоімунну реакцію, що призводить до згортання крові в мозку, що може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями. Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик.
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20.03.2021 08:03 Ответить
Ще повідомляють про смерть 27-річної медсестри в Грузії.
Достатньо вже випадків.
Тут теж писали, але людина вже геть старша, за 90.
Тільки не написано, що саме викликає таку реакцію. І чому - у жінок.
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20.03.2021 08:41 Ответить
Потому что не исключено что это вакцина для бесплодия. Давно уже поговаривают что населения планеты слишком много. И нет никакой гарантии что под шумок не сделают какую то гадость!
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20.03.2021 10:40 Ответить
Пиар или пропаганда вакцины тупо. Никто ведь из нас не знает что ему вкололи, может это чисто глюкоза или еще что безобидное
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20.03.2021 10:54 Ответить
По логике, Макрона надо втулить Спутником-V.
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20.03.2021 14:00 Ответить
 
 