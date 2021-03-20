Французский премьер Кастекс вакцинировался в прямом эфире вакциной AstraZeneca
Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca.
Как передает Цензор.НЕТ, вакцинация состоялась в прямом эфире телеканала BFMTV.
Перед прививкой Кастекс заявил, несмотря на побочные эффекты власти Франции приняли решение возобновить использование британско-шведского препарата AstraZeneca. После этого ему ввели первый укол вакцины AstraZeneca.
Ранее использование препарата прекратили около 20 стран из-за возможного образования тромбоза у привитых. В Евросоюзе, по последним данным, зарегистрировано не менее 30 случаев образования тромбов среди пяти миллионов уже привившихся этой вакциной жителей. 18 марта европейский регулятор признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Вскоре после этого несколько стран, включая Германию и Италию, восстановили прививки.
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Я якби ні на що не натякаю щодо редактора ...
Але тут - притомні люди з доброю пам*яттю.
Це для кого ці дублювання ?
Закуплен Covishield - причём здесь AstraZeneka?
Или Pfizer показывает какие-то результаты, то и таблетками от поноса можно пользоваться?
- глупо;
-вредно для организма( приносит ВРЕД);
- кроме этого ВАКЦИНА- это ПРОВЕРЕННЫЙ препарат в течении НЕ одного НЕ двух и даже НЕ трёх лет. То что колется НЕ вакцина( плевать сколько уродских мировых организаций ее таковой признали,это по определению и процедуре НЕ вакцина) Поэтому колоть себе нечто с НЕИЗВЕСТНЫМИ последствиями могут только идиоты,а рекламировать этот процесс,пользуясь своим положением это подлость и низость в кубе. Урод!
Достатньо вже випадків.
Тут теж писали, але людина вже геть старша, за 90.
Тільки не написано, що саме викликає таку реакцію. І чому - у жінок.