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Британский премьер Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca. ФОТО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон призывает всех последовать его примеру и сделать прививку.

О своей вакцинации Джонсон рассказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Получение прививки - лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так сильно скучаем. Давай сделаем прививки", - написал Джонсон.

Напомним, в марте ряд стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях возобновления тромбов после прививки. Но Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам заявили, что вакцина безопасна. После этого большинство стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Болгария объявили, что возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Также на Цензор.НЕТ: В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации

Британский премьер Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca 01

Автор: 

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Топ комментарии
+6
Ти псих. Тебе треба в поліклініку здати- для дослідів.
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19.03.2021 22:50
+4
Як це десь нема Пороха? А хто їм там країну на своїх плечах тримає?
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19.03.2021 22:47
+4
А псіхів взагалі щепленнями не вилікувати- тільки можна здати в поліклініку для дослідів.
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19.03.2021 23:02
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А він хіба не знає, що це гівно? Ти диви...)))
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19.03.2021 22:39 Ответить
У Британії нема Петра Порошенко,нема кому про це сказати Джонсону))
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19.03.2021 22:45 Ответить
Як це десь нема Пороха? А хто їм там країну на своїх плечах тримає?
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19.03.2021 22:47 Ответить
Мабуть Михайло Петрович,той шо "русские в Лондоне".
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19.03.2021 22:50 Ответить
Якшо вже перехворів , причому важко хворів , - навіщо ще себе наражати ? .
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19.03.2021 22:45 Ответить
Може тому, що він справжній державник?
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19.03.2021 22:48 Ответить
Ну не сцикло , - це точно . )
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19.03.2021 23:02 Ответить
Якшо вже перехворів , причому важко хворів , - навіщо ще себе наражати ? .
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19.03.2021 22:47 Ответить
Живий труп.
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19.03.2021 22:47 Ответить
Ну что, кто-то ещё сомневается - а не дурилово ли всемирного масштаба этот "ковид" ?
Ведь, по легенде, он уже "болел ковидом", и потому ему колоться незачем - у него есть иммунитет !
С сегодняшнего дня, все кто верят в "ковид", официально являются клиническими кретинами.
Ну а Степанов и вся банда с Банковой, продвигающая "вакцинации" - военными преступниками, виновными в попытке геноцида народа Украины.
Только так.
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19.03.2021 22:48 Ответить
Ти псих. Тебе треба в поліклініку здати- для дослідів.
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19.03.2021 22:50 Ответить
Переход на личности, вместо аргументов - признак поражения в дискуссии.
Переболевшие корью не делают прививок против кори. Потому что незачем.
Переболевшие ветрянкой - не делают прививок от ветрянки. Потому что незачем.
На планете свирепствовала оспа - но переболевшие оспой не делали прививок. Потому что им уже не надо.
Но "ковид" - он особенный ! От него иммунитет только астразенековским шмурдяком, оказывается ! Переболеть - не считается ! Только шмурдяк !
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19.03.2021 22:55 Ответить
А псіхів взагалі щепленнями не вилікувати- тільки можна здати в поліклініку для дослідів.
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19.03.2021 23:02 Ответить
Иди, иди...
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19.03.2021 23:05 Ответить
Тебе покусало скажене кенгуру-соросятко?
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19.03.2021 23:58 Ответить
Он не псих, он того же роду-племени что и банда с Банковой, грызть друг-дружку и обливать грязью это их национальная особенность
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20.03.2021 11:01 Ответить
Британський прем'єр Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 7331
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19.03.2021 22:52 Ответить
а я саме вакцинуюсь вакциною "Absolut" та вітамінками Tyskie😃
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19.03.2021 22:55 Ответить
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.

В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
СН голосов не хватало, проголосовано голосами «Батькивщины», «За майбутне» и «Довира»
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19.03.2021 23:00 Ответить
Пофамильно:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
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19.03.2021 23:01 Ответить
Всі дуже раді.
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19.03.2021 23:04 Ответить
Все кто спамят мои сообщения - не парьтесь.
Вы опоздали.
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19.03.2021 23:22 Ответить
кто у него парикмахххер
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19.03.2021 23:35 Ответить
Трамп
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19.03.2021 23:56 Ответить
Борис ты же премьер целой Великой Британии родине знаменитых Led Zeppelin ,Deep Purple , Black Sabbath и Iron Maiden ,а выглядишь как тракторист полу транcвистит , со своим бардаком на голове
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20.03.2021 00:25 Ответить
Так как они выглядит, фото участников перечисленных групп в сети
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20.03.2021 10:57 Ответить
У них хоть и длинные, но причёски, у него же бардак как у панка, я же не приводил для примера sex pistols
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20.03.2021 12:46 Ответить
и даже рубашку не снимал айяйяй !
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20.03.2021 01:41 Ответить
Британський прем'єр Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4605
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20.03.2021 03:28 Ответить
Это но 3 ноября.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3128797-v-ukraine-ot-koronavirusa-umerli-212-medikov-stepanov.html В Украине 212 медицинских работников умерли из-за коронавирусной болезни.

«То, что касается количества людей, умерших от коронавирусной болезни, у нас в стране в общей сложности умерли 7 532 человека. А количество врачей, медицинских работников, которые умерли во время борьбы сhttps://www.ukrinform.ru/tag-koronavirus COVID-19 - 212 человек», - отметил министр.

прошло 6 месяцев и сейчас всего умерших по стране от ковида
31 344 deaths
Ukraine
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20.03.2021 11:02 Ответить
Пиар или пропаганда вакцины тупо. Никто ведь из нас не знает что ему вкололи, может это чисто глюкоза или еще что безобидное.
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20.03.2021 10:56 Ответить
Не знаю чим він привився!... Та й чи привився взагалі?!
Впевнений лише в одному: AstraZeneca відстебнула!
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20.03.2021 15:20 Ответить
 
 