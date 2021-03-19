Британский премьер Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca. ФОТО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон призывает всех последовать его примеру и сделать прививку.

О своей вакцинации Джонсон рассказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Получение прививки - лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так сильно скучаем. Давай сделаем прививки", - написал Джонсон.

Напомним, в марте ряд стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях возобновления тромбов после прививки. Но Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам заявили, что вакцина безопасна. После этого большинство стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Болгария объявили, что возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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