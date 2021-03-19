Британський прем'єр Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca. ФОТО
Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон закликає всіх взяти з нього приклад і зробити щеплення.
Про свою вакцинацію Джонсон розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Отримання щеплення - найкраще, що ми можемо зробити, щоб повернутися до життя, за яким ми так сильно тужимо. Нумо зробімо щеплення", - написав Джонсон.
Нагадаємо, в березні низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca після повідомлень про випадки утворення тромбів після щеплення. Але Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів заявили, що вакцина безпечна. Після цього більшість країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Болгарія оголосили, що відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca.
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Ведь, по легенде, он уже "болел ковидом", и потому ему колоться незачем - у него есть иммунитет !
С сегодняшнего дня, все кто верят в "ковид", официально являются клиническими кретинами.
Ну а Степанов и вся банда с Банковой, продвигающая "вакцинации" - военными преступниками, виновными в попытке геноцида народа Украины.
Только так.
Переболевшие корью не делают прививок против кори. Потому что незачем.
Переболевшие ветрянкой - не делают прививок от ветрянки. Потому что незачем.
На планете свирепствовала оспа - но переболевшие оспой не делали прививок. Потому что им уже не надо.
Но "ковид" - он особенный ! От него иммунитет только астразенековским шмурдяком, оказывается ! Переболеть - не считается ! Только шмурдяк !
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
СН голосов не хватало, проголосовано голосами «Батькивщины», «За майбутне» и «Довира»
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
Вы опоздали.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3128797-v-ukraine-ot-koronavirusa-umerli-212-medikov-stepanov.html В Украине 212 медицинских работников умерли из-за коронавирусной болезни.
«То, что касается количества людей, умерших от коронавирусной болезни, у нас в стране в общей сложности умерли 7 532 человека. А количество врачей, медицинских работников, которые умерли во время борьбы сhttps://www.ukrinform.ru/tag-koronavirus COVID-19 - 212 человек», - отметил министр.
прошло 6 месяцев и сейчас всего умерших по стране от ковида
31 344 deaths
Ukraine
Впевнений лише в одному: AstraZeneca відстебнула!