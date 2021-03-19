Британський прем'єр Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca. ФОТО

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон закликає всіх взяти з нього приклад і зробити щеплення.

Про свою вакцинацію Джонсон розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Отримання щеплення - найкраще, що ми можемо зробити, щоб повернутися до життя, за яким ми так сильно тужимо. Нумо зробімо щеплення", - написав Джонсон.

Нагадаємо, в березні низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca після повідомлень про випадки утворення тромбів після щеплення. Але Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів заявили, що вакцина безпечна. Після цього більшість країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Болгарія оголосили, що відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca.

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