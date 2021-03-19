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Британський прем'єр Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca. ФОТО

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон закликає всіх взяти з нього приклад і зробити щеплення.

Про свою вакцинацію Джонсон розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Отримання щеплення - найкраще, що ми можемо зробити, щоб повернутися до життя, за яким ми так сильно тужимо. Нумо зробімо щеплення", - написав Джонсон.

Нагадаємо, в березні низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca після повідомлень про випадки утворення тромбів після щеплення. Але Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів заявили, що вакцина безпечна. Після цього більшість країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Болгарія оголосили, що відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада вважає вакцину AstraZeneca безпечною і продовжить її застосування, - Трюдо

Британський премєр Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca 01

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5590) Джонсон Борис (582) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+6
Ти псих. Тебе треба в поліклініку здати- для дослідів.
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19.03.2021 22:50
+4
Як це десь нема Пороха? А хто їм там країну на своїх плечах тримає?
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19.03.2021 22:47
+4
А псіхів взагалі щепленнями не вилікувати- тільки можна здати в поліклініку для дослідів.
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19.03.2021 23:02
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А він хіба не знає, що це гівно? Ти диви...)))
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19.03.2021 22:39 Відповісти
У Британії нема Петра Порошенко,нема кому про це сказати Джонсону))
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19.03.2021 22:45 Відповісти
Як це десь нема Пороха? А хто їм там країну на своїх плечах тримає?
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19.03.2021 22:47 Відповісти
Мабуть Михайло Петрович,той шо "русские в Лондоне".
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19.03.2021 22:50 Відповісти
Якшо вже перехворів , причому важко хворів , - навіщо ще себе наражати ? .
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19.03.2021 22:45 Відповісти
Може тому, що він справжній державник?
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19.03.2021 22:48 Відповісти
Ну не сцикло , - це точно . )
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19.03.2021 23:02 Відповісти
Якшо вже перехворів , причому важко хворів , - навіщо ще себе наражати ? .
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19.03.2021 22:47 Відповісти
Живий труп.
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19.03.2021 22:47 Відповісти
Ну что, кто-то ещё сомневается - а не дурилово ли всемирного масштаба этот "ковид" ?
Ведь, по легенде, он уже "болел ковидом", и потому ему колоться незачем - у него есть иммунитет !
С сегодняшнего дня, все кто верят в "ковид", официально являются клиническими кретинами.
Ну а Степанов и вся банда с Банковой, продвигающая "вакцинации" - военными преступниками, виновными в попытке геноцида народа Украины.
Только так.
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19.03.2021 22:48 Відповісти
Ти псих. Тебе треба в поліклініку здати- для дослідів.
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19.03.2021 22:50 Відповісти
Переход на личности, вместо аргументов - признак поражения в дискуссии.
Переболевшие корью не делают прививок против кори. Потому что незачем.
Переболевшие ветрянкой - не делают прививок от ветрянки. Потому что незачем.
На планете свирепствовала оспа - но переболевшие оспой не делали прививок. Потому что им уже не надо.
Но "ковид" - он особенный ! От него иммунитет только астразенековским шмурдяком, оказывается ! Переболеть - не считается ! Только шмурдяк !
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19.03.2021 22:55 Відповісти
А псіхів взагалі щепленнями не вилікувати- тільки можна здати в поліклініку для дослідів.
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19.03.2021 23:02 Відповісти
Иди, иди...
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19.03.2021 23:05 Відповісти
Тебе покусало скажене кенгуру-соросятко?
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19.03.2021 23:58 Відповісти
Он не псих, он того же роду-племени что и банда с Банковой, грызть друг-дружку и обливать грязью это их национальная особенность
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20.03.2021 11:01 Відповісти
Британський прем'єр Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 7331
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19.03.2021 22:52 Відповісти
а я саме вакцинуюсь вакциною "Absolut" та вітамінками Tyskie😃
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19.03.2021 22:55 Відповісти
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.

В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
СН голосов не хватало, проголосовано голосами «Батькивщины», «За майбутне» и «Довира»
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19.03.2021 23:00 Відповісти
Пофамильно:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
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19.03.2021 23:01 Відповісти
Всі дуже раді.
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19.03.2021 23:04 Відповісти
Все кто спамят мои сообщения - не парьтесь.
Вы опоздали.
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19.03.2021 23:22 Відповісти
кто у него парикмахххер
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19.03.2021 23:35 Відповісти
Трамп
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19.03.2021 23:56 Відповісти
Борис ты же премьер целой Великой Британии родине знаменитых Led Zeppelin ,Deep Purple , Black Sabbath и Iron Maiden ,а выглядишь как тракторист полу транcвистит , со своим бардаком на голове
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20.03.2021 00:25 Відповісти
Так как они выглядит, фото участников перечисленных групп в сети
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20.03.2021 10:57 Відповісти
У них хоть и длинные, но причёски, у него же бардак как у панка, я же не приводил для примера sex pistols
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20.03.2021 12:46 Відповісти
и даже рубашку не снимал айяйяй !
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20.03.2021 01:41 Відповісти
Британський прем'єр Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4605
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20.03.2021 03:28 Відповісти
Это но 3 ноября.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3128797-v-ukraine-ot-koronavirusa-umerli-212-medikov-stepanov.html В Украине 212 медицинских работников умерли из-за коронавирусной болезни.

«То, что касается количества людей, умерших от коронавирусной болезни, у нас в стране в общей сложности умерли 7 532 человека. А количество врачей, медицинских работников, которые умерли во время борьбы сhttps://www.ukrinform.ru/tag-koronavirus COVID-19 - 212 человек», - отметил министр.

прошло 6 месяцев и сейчас всего умерших по стране от ковида
31 344 deaths
Ukraine
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20.03.2021 11:02 Відповісти
Пиар или пропаганда вакцины тупо. Никто ведь из нас не знает что ему вкололи, может это чисто глюкоза или еще что безобидное.
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20.03.2021 10:56 Відповісти
Не знаю чим він привився!... Та й чи привився взагалі?!
Впевнений лише в одному: AstraZeneca відстебнула!
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20.03.2021 15:20 Відповісти
 
 