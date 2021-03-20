Главы ряда регионов подписали "Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры", - ОПУ
Главы ОГА Донецкой, Винницкой и Черкасской областей, а также мэры Мариуполя и Винницы подписали "Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры".
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор программы президента "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
Подписание Меморандума стало результатом инициативы "Без барьеров", которую в прошлом году начала первая леди Елена Зеленская.
"За каждым барьером в Украине стоит судьба конкретного человека.... Любые барьеры можно убрать, превратив их в возможности", - написал Тимошенко.
По его словам, ожидается, что к Меморандуму вскоре присоединятся другие регионы и города Украины.
"Меморандум, среди прочего, предусматривает: повышение доступности и инклюзивности инфраструктуры, транспорта, сооружений, зданий и общественных пространств; разработку и внедрение безбарьерных маршрутов; безбарьерность в сферах публичных услуг, медицины, образования, трудоустройства, ведения бизнеса, в области культуры, туризма, спорта", - рассказал заместитель главы ОП.
Как объяснил Тимошенко, на разрушение барьеров особое внимание обращается также в рамках президентской программы "Большая стройка".
"Детские сады, школы, бассейны становятся доступными для маломобильных групп населения. В приемных отделениях больниц мы строим пандусы не только на входе, но и "теплые боксы" для заезда карет скорой помощи. Даже один разрушенный барьер может качественно изменить жизнь человека", - подчеркнул он.
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Нужно не меморандумы писать "о съедобной пище", а ввести госты на еду, придурки.
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будинки і споруди
КиївМіністерство регіонального розвитку, будівництвата житлово-комунального господарства України
2018
Інклюзивність будівель і спорудДБН В.2.2-40:2018
6.1.4. Вхідні двері необхідно проектувати без порогів. За необхідності влаштування порогів висота кожного елемента порогу не по-винна перевищувати 0,02 м. При цьому необхідно виконувати ско-си/пандус не більше 300 мм в довжину і нахилом макс.8 % (1:12). Усі пороги повинні бути контрастно виділені.
Ви думаєте, що з бюджету виділять кошти на вирішення даної проблеми. А голови міських рад сидять у будівлях де колись розміщувались міськоми КПУ де і не думали про доступність.