Главы ряда регионов подписали "Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры", - ОПУ

Главы ОГА Донецкой, Винницкой и Черкасской областей, а также мэры Мариуполя и Винницы подписали "Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры".

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор программы президента "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Подписание Меморандума стало результатом инициативы "Без барьеров", которую в прошлом году начала первая леди Елена Зеленская.

"За каждым барьером в Украине стоит судьба конкретного человека.... Любые барьеры можно убрать, превратив их в возможности", - написал Тимошенко.

По его словам, ожидается, что к Меморандуму вскоре присоединятся другие регионы и города Украины.

"Меморандум, среди прочего, предусматривает: повышение доступности и инклюзивности инфраструктуры, транспорта, сооружений, зданий и общественных пространств; разработку и внедрение безбарьерных маршрутов; безбарьерность в сферах публичных услуг, медицины, образования, трудоустройства, ведения бизнеса, в области культуры, туризма, спорта", - рассказал заместитель главы ОП.

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Как объяснил Тимошенко, на разрушение барьеров особое внимание обращается также в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Детские сады, школы, бассейны становятся доступными для маломобильных групп населения. В приемных отделениях больниц мы строим пандусы не только на входе, но и "теплые боксы" для заезда карет скорой помощи. Даже один разрушенный барьер может качественно изменить жизнь человека", - подчеркнул он.