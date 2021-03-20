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Главы ряда регионов подписали "Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры", - ОПУ

Главы ряда регионов подписали

Главы ОГА Донецкой, Винницкой и Черкасской областей, а также мэры Мариуполя и Винницы подписали "Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры".

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор программы президента "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Подписание Меморандума стало результатом инициативы "Без барьеров", которую в прошлом году начала первая леди Елена Зеленская.

"За каждым барьером в Украине стоит судьба конкретного человека.... Любые барьеры можно убрать, превратив их в возможности", - написал Тимошенко.

По его словам, ожидается, что к Меморандуму вскоре присоединятся другие регионы и города Украины.

"Меморандум, среди прочего, предусматривает: повышение доступности и инклюзивности инфраструктуры, транспорта, сооружений, зданий и общественных пространств; разработку и внедрение безбарьерных маршрутов; безбарьерность в сферах публичных услуг, медицины, образования, трудоустройства, ведения бизнеса, в области культуры, туризма, спорта", - рассказал заместитель главы ОП.

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Как объяснил Тимошенко, на разрушение барьеров особое внимание обращается также в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Детские сады, школы, бассейны становятся доступными для маломобильных групп населения. В приемных отделениях больниц мы строим пандусы не только на входе, но и "теплые боксы" для заезда карет скорой помощи. Даже один разрушенный барьер может качественно изменить жизнь человека", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+3
Все шапіто в зборі: З зарплатою 300 000грн Кабім призначив О. Роднянського, який є сином продюсера Роднянського, членом наглядової ради Ощадбанку, представником президента замість Абромавічуса Він і його дружина, російська актриса Яніна Студіліна мають нерухомість в Росії.
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20.03.2021 15:22
+2
Роднянський створював Г+Г, потім продав Коломойському. З 2002 член Європейської кіноакадемії від московії. Він в кремлівському пулі найвпливовіших телепродюсерів одічалих . Продюсував пропагандонські фільми 9 рота, Сталінград, керує ТБканалами і фестивалем країни-агресора.
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20.03.2021 15:25
+1
Добра справа.
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20.03.2021 15:31
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Все шапіто в зборі: З зарплатою 300 000грн Кабім призначив О. Роднянського, який є сином продюсера Роднянського, членом наглядової ради Ощадбанку, представником президента замість Абромавічуса Він і його дружина, російська актриса Яніна Студіліна мають нерухомість в Росії.
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20.03.2021 15:22 Ответить
Роднянський створював Г+Г, потім продав Коломойському. З 2002 член Європейської кіноакадемії від московії. Він в кремлівському пулі найвпливовіших телепродюсерів одічалих . Продюсував пропагандонські фільми 9 рота, Сталінград, керує ТБканалами і фестивалем країни-агресора.
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20.03.2021 15:25 Ответить
Може "олігархії"??
🤑
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20.03.2021 15:22 Ответить
Бескрышники и безбашенники подписали "Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры"...
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20.03.2021 15:24 Ответить
Добра справа.
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20.03.2021 15:31 Ответить
🤑
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20.03.2021 15:35 Ответить
От що тобі не так?
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20.03.2021 15:37 Ответить
Саньк, лайкнув же...😁
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20.03.2021 15:45 Ответить
а це шо таке будет -мзда без барьеров?
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20.03.2021 15:45 Ответить
архитектура должна быть безбордюрная! инвалидам колясочникам!
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20.03.2021 16:23 Ответить
придумайте закон про лиц с ограниченными возможностями, и всё
Нужно не меморандумы писать "о съедобной пище", а ввести госты на еду, придурки.
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20.03.2021 17:11 Ответить
Фігня. Відповідно державних будівельних норм в приміщеннях державних органів висота порогу в дверях повинна становити не вище 2 см.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будинки і споруди
КиївМіністерство регіонального розвитку, будівництвата житлово-комунального господарства України
2018
Інклюзивність будівель і спорудДБН В.2.2-40:2018


6.1.4. Вхідні двері необхідно проектувати без порогів. За необхідності влаштування порогів висота кожного елемента порогу не по-винна перевищувати 0,02 м. При цьому необхідно виконувати ско-си/пандус не більше 300 мм в довжину і нахилом макс.8 % (1:12). Усі пороги повинні бути контрастно виділені.

Ви думаєте, що з бюджету виділять кошти на вирішення даної проблеми. А голови міських рад сидять у будівлях де колись розміщувались міськоми КПУ де і не думали про доступність.
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20.03.2021 17:56 Ответить
 
 