УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9989 відвідувачів онлайн
Новини
2 896 12
інфраструктура (477) інклюзія (67) Олена Зеленська (244) Тимошенко Кирило (558)

Голови низки регіонів підписали "Меморандум про розвиток безбар'єрної архітектури", - ОПУ

Голови низки регіонів підписали

Голови ОДА Донецької, Вінницької та Черкаської областей, а також мери Маріуполя та Вінниці підписали "Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури".

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента, координатор програми Президента "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Підписання Меморандуму стало результатом ініціативи "Без бар’єрів", яку минулого року започаткувала перша леді Олена Зеленська.

"За кожним бар'єром в Україні стоїть доля конкретної людини... Будь-які бар'єри можна прибрати, перетворивши їх на можливості", - написав Тимошенко.

За його словами, очікується, що до Меморандуму незабаром доєднаються і інші регіони та міста України.

Читайте також: Нові ТРЦ в Києві, які будуються, матимуть необхідні інклюзивні елементи, - Терентьєв

"Меморандум, серед іншого, передбачає: підвищення доступності та інклюзивності інфраструктури, транспорту, споруд, будівель і громадських просторів; розробку та впровадження безбар’єрних маршрутів; безбар’єрність у сферах публічних послуг, медицини, освіти, працевлаштування, ведення бізнесу, у галузі культури, туризму, спорту", - розповів заступник голови ОП.

Як пояснив Тимошенко, особлива увага на руйнування бар’єрів звертається також у рамках президентської програми "Велике будівництво".

"Дитячі садочки, школи, басейни стають доступними для маломобільних груп населення. У приймальних відділеннях лікарень ми будуємо пандуси не тільки на вході, а й "теплі бокси" для заїзду карет швидкої допомоги. Навіть один зруйнований бар'єр може якісно змінити життя людини", - наголосив він.

Також читайте: Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Все шапіто в зборі: З зарплатою 300 000грн Кабім призначив О. Роднянського, який є сином продюсера Роднянського, членом наглядової ради Ощадбанку, представником президента замість Абромавічуса Він і його дружина, російська актриса Яніна Студіліна мають нерухомість в Росії.
показати весь коментар
20.03.2021 15:22
+2
Роднянський створював Г+Г, потім продав Коломойському. З 2002 член Європейської кіноакадемії від московії. Він в кремлівському пулі найвпливовіших телепродюсерів одічалих . Продюсував пропагандонські фільми 9 рота, Сталінград, керує ТБканалами і фестивалем країни-агресора.
показати весь коментар
20.03.2021 15:25
+1
Добра справа.
показати весь коментар
20.03.2021 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все шапіто в зборі: З зарплатою 300 000грн Кабім призначив О. Роднянського, який є сином продюсера Роднянського, членом наглядової ради Ощадбанку, представником президента замість Абромавічуса Він і його дружина, російська актриса Яніна Студіліна мають нерухомість в Росії.
показати весь коментар
20.03.2021 15:22 Відповісти
Роднянський створював Г+Г, потім продав Коломойському. З 2002 член Європейської кіноакадемії від московії. Він в кремлівському пулі найвпливовіших телепродюсерів одічалих . Продюсував пропагандонські фільми 9 рота, Сталінград, керує ТБканалами і фестивалем країни-агресора.
показати весь коментар
20.03.2021 15:25 Відповісти
Може "олігархії"??
🤑
показати весь коментар
20.03.2021 15:22 Відповісти
Бескрышники и безбашенники подписали "Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры"...
показати весь коментар
20.03.2021 15:24 Відповісти
Добра справа.
показати весь коментар
20.03.2021 15:31 Відповісти
🤑
показати весь коментар
20.03.2021 15:35 Відповісти
От що тобі не так?
показати весь коментар
20.03.2021 15:37 Відповісти
Саньк, лайкнув же...😁
показати весь коментар
20.03.2021 15:45 Відповісти
а це шо таке будет -мзда без барьеров?
показати весь коментар
20.03.2021 15:45 Відповісти
архитектура должна быть безбордюрная! инвалидам колясочникам!
показати весь коментар
20.03.2021 16:23 Відповісти
придумайте закон про лиц с ограниченными возможностями, и всё
Нужно не меморандумы писать "о съедобной пище", а ввести госты на еду, придурки.
показати весь коментар
20.03.2021 17:11 Відповісти
Фігня. Відповідно державних будівельних норм в приміщеннях державних органів висота порогу в дверях повинна становити не вище 2 см.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будинки і споруди
КиївМіністерство регіонального розвитку, будівництвата житлово-комунального господарства України
2018
Інклюзивність будівель і спорудДБН В.2.2-40:2018


6.1.4. Вхідні двері необхідно проектувати без порогів. За необхідності влаштування порогів висота кожного елемента порогу не по-винна перевищувати 0,02 м. При цьому необхідно виконувати ско-си/пандус не більше 300 мм в довжину і нахилом макс.8 % (1:12). Усі пороги повинні бути контрастно виділені.

Ви думаєте, що з бюджету виділять кошти на вирішення даної проблеми. А голови міських рад сидять у будівлях де колись розміщувались міськоми КПУ де і не думали про доступність.
показати весь коментар
20.03.2021 17:56 Відповісти
 
 