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Новости Оккупация Крыма
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На джанкойском аэродроме наших десантников ждала ловушка, - Турчинов о военной операции в 2014 году

На джанкойском аэродроме наших десантников ждала ловушка, - Турчинов о военной операции в 2014 году

Во время аннексии Крыма в 2014 году россияне подготовили ловушку для украинских десантников, которых планировали перебросить в АРК для сдерживания военной агрессии.

Об этом рассказал экс-глава Верховной Рады, и.о. президента Украины в 2014-м году Александр Турчинов в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по данной десантной операции в северном Крыму существует много мифов, однако именно эта операция прекрасно демонстрирует состояние украинских Вооруженных Сил того времени.

"Несмотря на то, что все силы мы бросили на восток и на север, я все равно требовал от Генштаба чем-то помочь остаткам наших военных подразделений, находящихся в окружении в Крыму", - сказал Турчинов.

Он сообщил, что для этого была спланирована операция для перемещения десанта, который должен был закрепиться "или на севере Крыма, или взять под контроль один из аэродромов, чтобы создать безопасный воздушный коридор для переброски войск, которые бы усилили имеющийся на полуострове контингент". Для этого привлекли 79-ю бригаду, которая находилась ближе всего к АРК.

"Они смогли завести "аж" шесть бронетранспортеров. К админгранице с Крымом смогли доехать только 2 из них. Безусловно, командиры приняли решение не атаковать российские войска на 2-х БТРах", - сказал он.

Александр Турчинов отметил, что после этого рассматривалась возможность перебросить самолетами десантников в Крым, но все аэродромы уже находились под контролем России, кроме, по некоторой информации, Джанкойского.

"Для того, чтобы это проверить, десантники отправили старшего офицера, который под видом таксиста въехал в Крым и провел разведку ситуации. Очень хорошо, что это было сделано, потому что, во-первых, он увидел, что на перешейке происходит концентрация российских войск, и уже надо думать, как мы будем защищать Херсонскую и Николаевскую области", - сказал и.о. президента Украины в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым стал для России капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии, - Турчинов

"Главное выяснилось, что Джанкойский аэродром полностью окружен российскими войсками, а командир военной комендатуры аэродрома передал уже всю инфраструктуру аэродрома россиянам", - добавил Турчинов.

"Это была готовая ловушка, в которой мы могли потерять, пожалуй, всех десантников, которых на тот момент могли собрать со всей Украине", - подчеркнул он.

В то же время Александр Турчинов подчеркнул, что любые рассказы о том, что в 2014 году якобы была дана команда развернуть самолеты с десантниками, которые направлялись освобождать Крым, является "пустой болтовней людей, не имеющих ответственности перед собственной страной".

По его словам, после оценки ситуации было принято решение перебросить десантников на ближайший к Крыму аэродром.

"Это было сделано очень своевременно, поскольку российские вертолеты уже отрабатывали высадку на материковой части Украины вблизи Крыма собственным десантом. Их интересовал захват центров энерго- и водоснабжения в Крым", - сказал он, резюмировав, что благодаря своевременной переброске украинского десанта в Херсонскую область, россиянам не удалось захватить эти стратегические позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+93
За все годы независимости в Украине была только одна проукраинская власть: Порошенко, Турчинов, Гройсман, Полторак, Климкин...
Вот так подумать только: оно было надо свергать Янука чтобы в 2019-м власть захватили его клоны ?
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21.03.2021 13:18
+82
"Аэродромы Крыма были сразу захвачены, на джанкойском российские военные приготовили нам ловушку, мы могли потерять всех десантников", - Турчинов об оккупации АРК - Цензор.НЕТ 4292
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21.03.2021 13:20
+66
кацапня готовилась лет десять к такому сценарию.
Последние года вкупе с януковичем. Что у них могло пойти не так в той ситуации.
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21.03.2021 13:20
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Французы тоже так себя утешали.
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21.03.2021 14:30 Ответить
У меня одного возник вопрос: а, что, у десантников не было парашютов, что самолёты с ними нужно было только сажать на аэродроме? Или десантировать можно только с уже приземлившегося самолёта? Если так, то считайте и меня десантником
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21.03.2021 14:27 Ответить
Дебил, и каждому билет на квартпл95 ав карман. А бк, еда, одежда, техника?
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21.03.2021 14:45 Ответить
Да він тому і дебіл,що нічого не знає і не розуміє.
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21.03.2021 14:50 Ответить
Клоун, десантные войска и десантные операции как раз и предназначены для выполнения боевых действий в тылу врага, в том числе и на оккупированной территории.
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21.03.2021 15:05 Ответить
Дурість - це невиліковно...Ти взагалі в армії хоч колись був?
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22.03.2021 15:01 Ответить
Понял, парашюты не для десантников. Кстати, о сухом пайке что-то слышал? А о том, что тяжёлая техника сбрасывается на парашютах, слышал?
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21.03.2021 15:02 Ответить
..а кто будет сбрасывать? Те два экипажа и два Ил-76..что остались ещё чуть живыми в ВВС? И ..мальчонка... в тылу врага действуют диверсионные группы... а не десантно-штурмовые бригады...И первый полёт из этих двух Ил-76 был бы последним... Луганск тебе ничего не говорит?
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21.03.2021 15:42 Ответить
Девчонка, называй, как хочешь: десантные или диверсионные. Важно, какая задача ставится. Но десант не для передка. Он действительно для диверсий и для захвата плацдармов в тылу врага. Причём, скрытно и незаметно для него. Как говориться, без шума и пыли.
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21.03.2021 15:55 Ответить
.. сопля!!! Ты ведь и сотой доли не знаешь..для чего десантники существуют!!! Что ты несёшь...бестолочь!! Какие плацдармы...в 2014 году...и при том скрытно и незаметно!! начиталась сопля книжек и насмотрелась сказок типа**В зоне особого внимания** и вытирая сопли рассуждает о боевых действиях. Мальчонка. Те два Ил-76 ..что были в составе ВСУ в 2014 смогли бы случайно !!! сбросить на погибель 250 человек .... И ВСЁ!!!! Второй ходки с шестью БМД... им бы никто не дал бы сделать. А десантник..это три рожка к АКСУ..три гранаты и ВСЁ!!! Долго бы ты там навоевал..стратег сраный!!! От скажи... Ну не понимаешь абсолютно ничего... Ну зачем пишешь и показываешь свою сопливость?
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21.03.2021 18:33 Ответить
Даже Гитлер во время 2 мировой после операции на Крите сказал - десантные операции фсе(
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22.03.2021 10:27 Ответить
Справедливости ради, надо сказать, что во время высадки в Нормандии, были использованы и парашютисты, для захвата важных объектов. Но они выполнили тогда не основную задачу, а вспомогательные действия.
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22.03.2021 11:43 Ответить
А он непонимает, что в фильме "В зоне особого внимания", показаны как раз действия спецназа, а не обычного ВДВ.
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22.03.2021 11:41 Ответить
А истребители РФ имеют такую дальность своих ракет воздух-воздух, что могли сбить наши транспортные самолеты не залетая на нашу территорию. Так что рты позакрывайте - стратеги мля.


Вам для примера. Во времена Хрущева, по науськиванию Кремля, Президент Египта отобрал акции британцев и французов на Суэцкий канал, национализировав его.
Израиль, Великобритания и Франция совместно напала на Египет, но когда уже половина Суэцкого канала была отобрана у Египта, вмешался СССР с угрозой применения своего ядерного оружия. Израиль, Франция и ВБ прекратили свои боевые действия и сели за стол переговоров.
Иногда нужно отступить, потеряв часть своей территории, чтобы сохранить остальное.
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22.03.2021 11:39 Ответить
В Пастора Днюха 31-го березня. Чому пам'ятаю? Тому що в мене також.)
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21.03.2021 14:29 Ответить
Вітай його від мене. Найбільш гідний з усіх презів. Хоч і в/о
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21.03.2021 15:03 Ответить
Так, усі ми в/о, до пори до часу...)
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21.03.2021 15:16 Ответить
Только трусы и предатели покидают поле боя...Это был маневр командующего за который его нужно публично казнить по законам военного времени . Для этого и существует армия - жизнь солдатская такая чтоб собою жертвовать в бою...
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21.03.2021 14:41 Ответить
Не жертвовать, а защищать и побеждать, дебил тыловой.
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21.03.2021 14:46 Ответить
Дебил это мокша конченная
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21.03.2021 14:48 Ответить
..Владик... Расскажи о украинской армии 2014 года!! Расскажи о одном комплекте аккумуляторов на 10 Су-24 в Староконстантинове... О топливе на одну заправку двух Ил-76 в Мелитополе. О трёх боеготовых экипажах в танковой бригаде... О полном отсутствии бронежилетов... Жизнь солдатская для того, чтобы воевать ...а не погибать безоружным. Да не забудь рассказать о тысячах дезертиров, которые толпами прятались в россии , когда им приносили повестки на призыв.!!!Сам то где прятался?
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21.03.2021 15:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/219571, да не надо таким дятлам, что-то рассказывать и объяснять. Бесполезно))) Я надеюсь, у Вас заготовлен НЗ и остальной "комплект готовности"?

У меня готов ВСЕГДА. Некоторые вещи обновляются))))
Так, что.... Всё будет Украина!
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21.03.2021 23:47 Ответить
Як же зараз не вистачає Пастора...
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21.03.2021 14:41 Ответить
Він, доречі, не серливий. З усією повагою
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21.03.2021 15:02 Ответить
Зате членограй та вся його продажна гоп-компанія- просто взірець сміливості та відваги.
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21.03.2021 15:07 Ответить
И Пороха...
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22.03.2021 00:18 Ответить
Опзж, зелена бидляча влада.кацапня відволікаючи від провального правління 95 кварталу намагаються звинувачувати тих ,хто"здав Крим" комуняки . регіонали двадцять років готували захвату України і Криму в першу чергу. Дійшли до того ,що міністр оборони ЗСУ .сбу--громадяни росії. В усіх ланках влади--російски шпигуни.І як наслідок==ЗСУ було майже знищено. 95% людей в погонах в Криму перейшли на бік фашистської росіх. ТОМУ--платні тролі,вороги і зрадникі України,ті кому "какая разніца", і про "братський"народ--просто ЗАТКНІТЬЬСЯ . А Пастору--Слава!
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21.03.2021 14:47 Ответить
27-28 березня чи таки лютого?
Зрозуміло, що наприкінці березня вже було занадто пізно щось робити у криму.
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21.03.2021 14:52 Ответить
І що Кривавий каже не так?
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21.03.2021 15:00 Ответить
Ти порохобот?
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21.03.2021 15:15 Ответить
Пєцю не руш! Він - пам'ятник!
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21.03.2021 16:23 Ответить
Порохобот - звучит гордо!
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22.03.2021 00:26 Ответить
А чому Ю.Тимошенко під час початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито кричала: ніякого військового стану, ніякої активізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам в Криму. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів "Жопозиційного блоку" За життя сепаратистів .... Та і "слуг народа" тільки не Українського а видно кацапського, і їх главаря -пацифіста, кремлівського клоуна скомороха ЗЕ..-капітулянта? А майже нічим!
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21.03.2021 15:09 Ответить
ющенко про обох сказав - два сапога пара
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21.03.2021 17:24 Ответить
а что вы бы хотели изменить ?
конкретно ?
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21.03.2021 18:07 Ответить
чем вам Тимошенко не нравится ? всё она правильно говорила, надо было выиграть время
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21.03.2021 18:08 Ответить
Сурер
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21.03.2021 20:01 Ответить
да да Тимошенко виновата , конечно угу
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21.03.2021 20:36 Ответить
а почему и ктоеё послушали ? на тот момент она была не при должностях!
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22.03.2021 05:47 Ответить
Почему? А потому что войска РФ, на полуострове, были размещены ОФИЦИАЛЬНО! Первый же выстрел в их сторону и танки РФ пересекли бы нашу границу в районе Чернигова и Овруча и не встретив сопротивления (нечем было встречать - танки и БТР были со снятыми при Януковиче орудиями, пулеметами и аккумуляторами) рванули бы на Киев и захватили ВР, а там уже регионалы проголосовали бы за типа "воссоединение"

Так что ПРАВИЛЬНО она тогда всё сказала, хотя и была лишь приглашена, а не являлась членом РНБО. У Турчинова тогда, кстати, было противоположное мнение, но большинство членов РНБО прислушались именно к доводам Юли.
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22.03.2021 11:53 Ответить
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21.03.2021 15:17 Ответить
От подобаюцця мені такі чоловіки, як Пастор. Спокійні такі.
Сидять собі на березі та й чекають, коли беня зі всім своїм шапіто криворожескім пропливе повз...)))
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21.03.2021 15:28 Ответить
Лживость, подлость и наглость москалей беспредельна!
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21.03.2021 15:45 Ответить
Сам ты ловушка.
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21.03.2021 16:54 Ответить
Ничего он не врет..в 14 году он был хуже клоуна...его откровенно посылали нах, шо рыги, шо будущая зеленая шобла с коломойским, шо шобла сивочолого гетмана...
Это позже многие стали понимать шо кооператив озеро отожмет все...и пошло поехало с финансированием самооборон, добробатов и тд. и тп....
Или кто то всерьез считает, что Одесситы сами по себе без финансирования Коломойского смогли самоорганизоваться и отбить город...тоже самое Днепр, Запорожье, Николаев, Харьков
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21.03.2021 17:44 Ответить
Так тиж був при влади -чого не спросив у попередникив чого в украинский армии одна пушка один литак и один корабель и 5000 солдат на крим -ось тих хто довив до такого стану каждому по 25 всим попередникам -от тики тоди ти оправдав себе на посту а так ти гимно таке саме як ярош тягнибок -хлопци революция це повалення державного ладу -а не президента -повалить президента и оставить владу яка була ранише-це державний переворот
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21.03.2021 19:49 Ответить
Это одно из самых удачных назначений для Украины. Провидение в тот миг было за нас. Турчинов-войдет в историю как выдающийся деятель. Кравчуки, Кучмы и другое гомно сгинет в потоке времени. Турчинов останется.
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21.03.2021 21:01 Ответить
Не состояние армии было плохим, а новая власть была не готова управлять армией. Армия оказалась безголовая. А что же это за армия, когда она безголовая.
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21.03.2021 21:58 Ответить
Вы в каком полку служили? Армией власть не управляет, у армии свое руководство. Военные операции разрабатывает, контролирует и управляет ими высшее военное руководство. Не президент ведает войсковыми операциями, а ГенШтаб.
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21.03.2021 22:44 Ответить
Неужто не знаете что в армии есть главнокомандующий? И не знаете, что не армия решала что делать, а СНБО? Притом решили как поступить, как сказала Тимошенко, которая ни в армии ни в СНБО.
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22.03.2021 00:38 Ответить
СНБО и Главнокомандующий лишь формально дают указания, и в своих решениях опираются на мнение Генштаба. Только Генштабу известно о количестве войск, их дислокации, состоянии и т.п. Это как если вы вызовите домой мастера для ремонта. Решение несомненно примите вы, но основываясь на мнении этого самого мастера.
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22.03.2021 05:40 Ответить
какая в ж..пу ловушка? еще при Кучме в 2003 году РФ пыталась анексировать украинский остров Тузла. Эти говорят, вроди они совершенно не подозревали о планах Кремля захватить Крым.
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21.03.2021 22:57 Ответить
Капитуляция началась еще при Кучме.Тогда у меня в подсобниках на стройке были молодые военные капитаны.Голодные и босые.Мне было жаль на них смотреть.Они выживали кражами в части,продавали строителям солдат в рабство итд.Тогда они сдавали свои городские площадя подо всякие производства и фирмочки.В Харькове были сотни военных частей,военных заводов.Остались единицы.Кадры поумирали.Крым могли защитить только добробаты!А их не было!Они появились уже на востоке!.Благодаря Авакову,Коломойскому,Турчинову.Эти люди и вообще все участники обороны Украины должны записать свои воспоминания от добровольца и до президента для истории и потомков! Из мозаики воспоминаний сложится целостная картина истории обороны Украины от заклятейшего врага!Это невероятно важная работа ,пока ещё очевидцы живы и при памяти.
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21.03.2021 23:46 Ответить
Рашка к оккупации Крыма готовилась еще с 94 года при Мешкове,но тогда помешала Чеченская война. Украина проиграла рашке Крым когда согласилась на ЧФРФ в Крыму и на безядерный статус. Ни Порошенко ни Турчинов к этому никакого отношения не имеют
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22.03.2021 00:38 Ответить
Крымский гарнизон из 18 000 солдат и офицеров по факту сдался в плен Крысам Путлера вместе с контр-адмиралом Березовским предателем...рюсские предатели не сдаются рюсским и немцам Гитлера
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22.03.2021 05:47 Ответить
Если бы не волонтеры и добробаты Украина закончилась бы не только Новороссией от Харькова до Одессы...
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22.03.2021 06:24 Ответить
Ничего, главное было на майдане поскакать - без Януковича ведь теперь так классно жить.
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22.03.2021 06:55 Ответить
И только расейский Иван жалеет о п-резиденте уголовнике януковоще.
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22.03.2021 10:35 Ответить
Вчіть і вивчіть накінець-то українську в Україні, русскаїзичні сожитєлі, хоч на 30 році Незалежності і 8-му році війни, якщо ви справжні патріоти України, а не Росії!
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто
людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
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22.03.2021 09:26 Ответить
был я в джанкое-бомжи разруха как бухенвальд... а цыгане с дынями на вокзвле мозг выели всем табором айннененене
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22.03.2021 10:19 Ответить
Пізненько всралися...
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22.03.2021 12:04 Ответить
Ще треба було реагувати коли татари вийшли до парламенту...
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22.03.2021 12:08 Ответить
30 лет жрать тушенку , в саунах с проститутками обмывать звездочки, 30 лет получать квартиры "служебные" , "служебные" машины, 30 лет пилить на металл железо, и т.д. - это мы можем , ага ! а как воевать так електрики и штукатуры-патриоты, ага , зато в вышиванках ! во как !
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22.03.2021 13:24 Ответить
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