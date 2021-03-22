Бизнес-партнер Левочкина Ершов стал новым замминистра инфраструктуры, - СМИ

Новый замминистра инфраструктуры Артемий Ершов является кумом и бизнес-партнером народного депутата от ОПЗЖ Сергея Левочкина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Артемий Ершов назначен в министерство 17 марта. До этого он год входил в наблюдательный совет ГАК "Автомобильные дороги Украины" (объединяет сеть облавтодоров) в качестве представителя Укравтодора.

Ранее он возглавлял правление "Украинской биржи", работал в "Ощадбанке", компании "Тройка диалог Украина". Его карьера началась в конце 1990-х годов. Тогда он вместе со своими однокурсниками по Киевскому Нархозу Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным создали фирму "Холдинг бит центр". Позже Левочкин и Фурсин были причастны к "РосУкрЭнерго". А Ершов работал в "Мисто-банке" Фурсина, и владел еще одной фирмой вместе с ним и сестрой Левочкина "Ист-Вест финанс".

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По данным СМИ, Ершов также является кумом Левочкина.



