Бизнес-партнер Левочкина Ершов стал новым замминистра инфраструктуры, - СМИ
Новый замминистра инфраструктуры Артемий Ершов является кумом и бизнес-партнером народного депутата от ОПЗЖ Сергея Левочкина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
Артемий Ершов назначен в министерство 17 марта. До этого он год входил в наблюдательный совет ГАК "Автомобильные дороги Украины" (объединяет сеть облавтодоров) в качестве представителя Укравтодора.
Ранее он возглавлял правление "Украинской биржи", работал в "Ощадбанке", компании "Тройка диалог Украина". Его карьера началась в конце 1990-х годов. Тогда он вместе со своими однокурсниками по Киевскому Нархозу Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным создали фирму "Холдинг бит центр". Позже Левочкин и Фурсин были причастны к "РосУкрЭнерго". А Ершов работал в "Мисто-банке" Фурсина, и владел еще одной фирмой вместе с ним и сестрой Левочкина "Ист-Вест финанс".
По данным СМИ, Ершов также является кумом Левочкина.
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Источник: https://mediabum.info/virishila-oplatiti-za-transpor-nya-gazu-koli-diznalas-komu-i-za-shho-mi-platimo-led-ne-posivila.html
Зокрема,її озвучував директор Інституту майбутнього,Денисенко .https://youtu.be/2iANE0VOong?t=725
(на розкритикованій підсвинками "Прямим текстом" з Луценком).