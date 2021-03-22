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Бізнеспартнер Льовочкіна Єршов став новим заступником міністра інфраструктури, - ЗМІ

Бізнеспартнер Льовочкіна Єршов став новим заступником міністра інфраструктури, - ЗМІ

Новий заступник міністра інфраструктури Артемій Єршов є кумом і бізнеспартнером народного депутата від ОПЗЖ Сергія Льовочкіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Артемій Єршов призначений у міністерство 17 березня. До цього він рік входив до наглядової ради ДАК "Автомобільні дороги України" (об'єднує мережу облавтодорів) як представник Укравтодору.

Раніше він очолював правління "Української біржі", працював в "Ощадбанку", компанії "Трійка діалог Україна". Його кар'єра почалася в кінці 1990-х років. Тоді він разом зі своїми однокурсниками по Київському Наргоспу Сергієм Льовочкіним та Іваном Фурсіним створили фірму "Холдинг біт центр". Пізніше Льовочкін і Фурсін були причетні до "РосУкрЕнерго". А Єршов працював у "Місто-банку" Фурсіна і володів ще однією фірмою разом із ним і сестрою Льовочкіна "Іст-Вест фінанс".

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За даними ЗМІ, Єршов також є кумом Льовочкіна.

Бізнеспартнер Льовочкіна Єршов став новим заступником міністра інфраструктури, - ЗМІ 01
Бізнеспартнер Льовочкіна Єршов став новим заступником міністра інфраструктури, - ЗМІ 02
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Топ коментарі
+10
Новые лица
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22.03.2021 13:38
+9
От же ж засранец! Скоро яныка в премьер-министры протиснет.
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22.03.2021 13:39
+4
весь вопрос - как нам пережить эту - анти Украинскую власть, еще долго, а уже достали, реально
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22.03.2021 13:52
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22.03.2021 13:38 Відповісти
От же ж засранец! Скоро яныка в премьер-министры протиснет.
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22.03.2021 13:39 Відповісти
И 73% населения будут только "ЗА", потому что хуже всего этим дол...ам, судя по всему жилось при воре и барыге...
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22.03.2021 13:45 Відповісти
А че партнеру Медведчука,Рыбака и Азирова можно было быть президентом?Пэте можно ,а Зеле-нельзя?
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22.03.2021 13:49 Відповісти
А хто партнЬО мертвечука, азірова?
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22.03.2021 13:57 Відповісти
А кто был Секретарем Политсовета СДПУ(о)? А кто у Азирова был министром?
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22.03.2021 14:25 Відповісти
Ну і ..? Це партнЬор?
Хто призначає, виключно ригів, на державні посади, той і партнЬор. І не кажіть, що ви за нього не голосували в 2019, разом.

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22.03.2021 16:33 Відповісти
Нет,не голосовал.Я был в Хорватии на реабилитации в это время и голосовал в консульстве только в первом туре.За конкретного кандидата.Во втором я тоже голосовал...просто для того,чтоб исполнить долг Гражданина своей страны.Просто испортил бюллетень,изобразив на нем тот орган ,который мы получим(образно),проголосовав за любого из этих двоих.Кстати,огромное Вам спасибо за вопрос без оскорблений и упреков)Честно.Я всегда вспоминаю черную ночь на Майдане,когда нас оставалась жмэнька,а на следующий день стояло миллион рыл.Всегда хотелось спросить:ГДЕ ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ?Про "рыгов"...Как Вы считаете:человек,бывший второй по значимости фигурой в СДПУ(о) может быть патриотом?Или наоборот:патриот может быть одним из лидеров партии,ставящей для себя задачу уничтожение Украины,как государства?
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22.03.2021 21:08 Відповісти
Боротьба з олігархами. Ги-ги.
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22.03.2021 13:39 Відповісти
Распил бюджета набирает обороты - чувствуют приближение конца, что ли
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22.03.2021 13:42 Відповісти
...сам по себе стал? Или кто-то назначил?
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22.03.2021 13:50 Відповісти
Ермак должность продал.
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22.03.2021 13:54 Відповісти
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22.03.2021 13:51 Відповісти
весь вопрос - как нам пережить эту - анти Украинскую власть, еще долго, а уже достали, реально
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22.03.2021 13:52 Відповісти
Из за таких начначений следующие графити будут на здании КМУ.
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22.03.2021 13:53 Відповісти
Вирішила оплатити за "транспор-ня газу": коли дізналась, кoму і за що ми платимо - ледь не посивіла…
Источник: https://mediabum.info/virishila-oplatiti-za-transpor-nya-gazu-koli-diznalas-komu-i-za-shho-mi-platimo-led-ne-posivila.html
Бізнеспартнер Льовочкіна Єршов став новим заступником міністра інфраструктури, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9404
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22.03.2021 13:56 Відповісти
Бізнеспартнер Льовочкіна Єршов став новим заступником міністра інфраструктури, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9047
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22.03.2021 13:58 Відповісти
чєсний челавек, партіот, прахвесіонал...і саме головне не підбарижник!!!! нада брать
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22.03.2021 14:07 Відповісти
Тобто інсайд про те,що сценаристом шоу "Зеленський поборов Медведчука" ,і був Льовочкін,виявилось правдою.
Зокрема,її озвучував директор Інституту майбутнього,Денисенко .https://youtu.be/2iANE0VOong?t=725
(на розкритикованій підсвинками "Прямим текстом" з Луценком).
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22.03.2021 14:12 Відповісти
Поближче до корита...
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22.03.2021 14:14 Відповісти
Левочкин все больше и больше влияния на Зелю оказывает. Вот такая борьба с олигархами и с пророссийскими силами. (Виноват, конечно, Порошенко).
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22.03.2021 14:31 Відповісти
https://pik.net.ua/2021/03/22/v-ivano-frankivsku-vymagayut-vidstavky-golovy-oda-foto/ В Івано-Франківську вимагають відставки голови ОДА . 22 березня, в Івано-Франківську на площі перед ОДА несподівано виник багатолюдний мітинг. Молоді люди виступають проти чинного губернатора Андрія Бойчука (який, нагадаємо, працює на посаді з 26 грудня минулого року) і вимагають його відставки. Називають Бойчука людиною Медведчука та його бізнес-партнером; використовують образливу (ненормативну) лексику.
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22.03.2021 14:33 Відповісти
Бізнеспартнер Льовочкіна Єршов став новим заступником міністра інфраструктури, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8358
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22.03.2021 15:04 Відповісти
 
 