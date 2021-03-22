Бізнеспартнер Льовочкіна Єршов став новим заступником міністра інфраструктури, - ЗМІ

Новий заступник міністра інфраструктури Артемій Єршов є кумом і бізнеспартнером народного депутата від ОПЗЖ Сергія Льовочкіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Артемій Єршов призначений у міністерство 17 березня. До цього він рік входив до наглядової ради ДАК "Автомобільні дороги України" (об'єднує мережу облавтодорів) як представник Укравтодору.

Раніше він очолював правління "Української біржі", працював в "Ощадбанку", компанії "Трійка діалог Україна". Його кар'єра почалася в кінці 1990-х років. Тоді він разом зі своїми однокурсниками по Київському Наргоспу Сергієм Льовочкіним та Іваном Фурсіним створили фірму "Холдинг біт центр". Пізніше Льовочкін і Фурсін були причетні до "РосУкрЕнерго". А Єршов працював у "Місто-банку" Фурсіна і володів ще однією фірмою разом із ним і сестрою Льовочкіна "Іст-Вест фінанс".

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За даними ЗМІ, Єршов також є кумом Льовочкіна.



