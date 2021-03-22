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Киев не будет останавливать работу общественного транспорта, - КГГА

Киев не будет останавливать работу общественного транспорта, - КГГА

Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта", - отметил Поворозник.

По его слова м, сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции! Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", - подытожил Поворозник.

Также читайте: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог на 22,2%, - Поворозник

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Топ комментарии
+4
И вися на крайней ступеньке в маршрутке, с зажатой головой между чьей то задницей и дверью в маршрутке они чувствуют себя хозяевами жизни????
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22.03.2021 17:13
+3
А это нужно сделать в первую очередь!
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22.03.2021 16:37
+3
Вы в метро ездите?особенно последний год пандемии свободно более менее,единственное как все любят набиваются последние или первые вагоны им по станции выходит 50 метро тяжело пройти к выходу,я бы маршрутки оменил там набиваются,а в Европе и комендатский час и по смс в маркет всё строго но транспорт не закрывался вообще никогда
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22.03.2021 16:55
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А это нужно сделать в первую очередь!
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22.03.2021 16:37 Ответить
Де ви бачили в інших країнах дурість на кшталт зупинки того ж метро?
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22.03.2021 16:42 Ответить
В других странах большинство населения ездят на машинах и не набиваются в вагоны как селедка в банке, поэтому там такой необходимости нет. Не равняйте йух с пальцем.
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22.03.2021 16:45 Ответить
Вы в метро ездите?особенно последний год пандемии свободно более менее,единственное как все любят набиваются последние или первые вагоны им по станции выходит 50 метро тяжело пройти к выходу,я бы маршрутки оменил там набиваются,а в Европе и комендатский час и по смс в маркет всё строго но транспорт не закрывался вообще никогда
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22.03.2021 16:55 Ответить
И тем не менее все меры до задницы.
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22.03.2021 16:58 Ответить
До задницы или нет мы увидим через месяц. Сейчас мы пожинаем плоды после новогодних отпусков...
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22.03.2021 17:07 Ответить
раніше.(
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22.03.2021 17:50 Ответить
Я в метро не езжу уже давно, но судя по рассказам тех кто ездит, ситуация не сильно изменилась с тех времен когда я пользовался услугами метро. И совершенно не совпадает с тем что Вы тут пишите, особенно в часы пик и на пересадочных станциях. Причину, по которой не закрывали транспорт в других странах я описал выше...
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22.03.2021 17:05 Ответить
А я езжу. Сейчас 19.15. Ехал от Позняков на Оболонь. Всюду есть свободные места. И ближайшие месяцы было аналогично.
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22.03.2021 19:17 Ответить
Так может быть в этом все и кроется? Так как 19.15 весь поток пассажиров едет в обратном направлении в сторону Харьковской, а утром наоборот...
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22.03.2021 19:58 Ответить
Когда нам рассказывают о низких показателях аварийности, то не забывают добавить, что это от полного зачмырения личного транспорта и вынужденной пересадки на общественный. А тут смотрите ка.
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22.03.2021 16:57 Ответить
Я не знаю кто Вам и зачем рассказывает эту чушь...
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22.03.2021 17:02 Ответить
Тбілісі.
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22.03.2021 17:41 Ответить
Чтобы те, у кого нет авто почувствовали себя людьми второго сорта?
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22.03.2021 17:01 Ответить
И вися на крайней ступеньке в маршрутке, с зажатой головой между чьей то задницей и дверью в маршрутке они чувствуют себя хозяевами жизни????
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22.03.2021 17:13 Ответить
Маршрутка - это отдельный вид извращений, всегда их старался избегать, но метро вполне можно считать комфортным и быстрым способом передвижения. Вконце концов на работу многим нужно ехать даже в локдаун, не нужно превращать дорогу на работу в отдельную пытку.
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22.03.2021 20:40 Ответить
Ну якщо ж з суворим дотриманням санітарних норм, як каже КМДА тоді канєшно... Це мабуть, як Нелох у Буковелі.
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22.03.2021 16:49 Ответить
це як більшість із вас з маскою на підборідді
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22.03.2021 16:54 Ответить
А воно навіть на підборіддя не спромоглося.
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22.03.2021 17:13 Ответить
Чтоб был толк от карантина на улицу надо вообще выпускать людей с отрицательным тестом, но в реале такое не возможно, особенно у нас
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22.03.2021 17:15 Ответить
Київ не зупинятиме роботу громадського транспорту тому що у Києві багато льодових арен де можна складувати трупи,якщо не справлятимуться крематорії

https://kidsvisitor.com/uk/news/443-ogliad-kovzanok-i-lodovikh-aren-u-kiievi-2019-2020/ Огляд ковзанок і льодових арен у Києві 2019-2020
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22.03.2021 17:49 Ответить
Кстати, фту не отменяет отборочный турнир категории А в Киеве , который должен состояться 5 апреля. Я не понимаю двойных стандартов от слова вообще
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22.03.2021 18:26 Ответить
А маски хоть надевать в транспорте будете? Иначе, зачем тот локдаун, одно название. Такое впечатление, что просто хотят истребить рестораторов
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22.03.2021 18:23 Ответить
Бараны будут имитировать маски - часто одна маска носится месяцами. Они это делают ради соблюдения правил, а не из-за риска заболеть. Бараны!
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22.03.2021 19:20 Ответить
в Киеве сегодня маршрутки забиты, а коммунальный транспорт стал проскакивать остановки, типа переполнен. Скажите, наша выборная власть,вы дебилы? Как сказал один дед в тролейбусе, что у нас борятся с вирусом через переднюю дверь. Виталя и К, вы ездите на служебных авто за наши деньги, а покатайтесь с нами на трамваях, постойте на зупынках, повлазьте через переднюю дверь, в больницах простых полечитись, как же вы достали!!!
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22.03.2021 20:43 Ответить
Кажись недоступным транспортом народ пытаются удержать дома. Однако маршрутки ходят хорошо, зато автобусы почти пустые - маразматично выходит.
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23.03.2021 00:39 Ответить
 
 