Киев не будет останавливать работу общественного транспорта, - КГГА

Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта", - отметил Поворозник.

По его слова м, сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции! Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", - подытожил Поворозник.

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