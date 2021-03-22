Киев не будет останавливать работу общественного транспорта, - КГГА
Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта", - отметил Поворозник.
По его слова м, сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.
"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции! Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", - подытожил Поворозник.
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