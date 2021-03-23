Партийный националист или бенефициар коммунистической системы? Вышла книга об одном из руководителей Украины советского периода Петре Шелесте
Вышла книга историка Олега Бажана о первом секретаре ЦК КП(б)У Петре Шелесте, которого центральна советская власть обвинила в "местничестве и проявлениях национализма".
Как сообщает Цензор.НЕТ, книга "Петр Шелест. "Верю в рассвет моей родной Украины..." вышла в парламентском издательстве в серии "Политические портреты".
Петр Шелест - знаковая фигура в политической истории Украины второй половины ХХ века. В большинстве научных работ и публицистике диапазон суждений о первом секретаре ЦК Компартии Украины Петре Шелесте, пробывшем у властного руля Украинской ССР почти 10 лет, является весьма широким. В отечественной и зарубежной историографии, публицистике находим высказывания о Шелеста как о "партийном националисте", "стороннике контролируемого украинского автономизма", "национал-коммуниста", "продукатора коммунистической системы".
"Примечательно, что и организаторы ХVІІ Всеукраинского турнира юных историков под эгидой Министерства образования и науки в апреле 2015 года на финальном этапе соревнований в русле современной научной полемики предложили участникам подискутировать на тему: "Петр Шелест: между коммунизмом и сепаратизмом". Таким образом возникает потребность в сущнотных характеристиках политической и жизненной биографии Петра Шелеста. Вырисовывая детали исторического портрета такой неоднозначной, контраверсийной фигуры как Петр Шелест, я как автор ставил целью на страницах этой книги отразить типичные черты той эпохи в которую он жил, сквозь оптику архивных документов, собственных дневниковых записей достоверно выписать индивидуальность государственного деятеля, мотивацию поступков, достоинства и недостатки мощной фигуры на политическом небосклоне Украин, - рассказал автор Олег Бажан.
На основании детального изучения и анализа корпуса архивных источников и свидетельств современников в книге представлена характеристика методов и принципов Петра Шелеста по подбору кадров на ключевые должности в Украинской ССР, его отношения с подчиненными в процессе работы, формирования ближайшего круга соратников, проведен анализ персонального состава политбюро ЦК КПУ в 1963-1972 годах. Опираясь на мемуарные источники, описаны личные качества, своеобразие отношений первого секретаря ЦК КПУ как с высшим руководством советского государства, так и членами семьи, описана системы льгот и привилегий советской номенклатуры в период "застоя".
Значительное внимание в книге уделено деятельности Петра Ефимовича в должности руководителя Киевского авиационного завода, специфике деятельности Петра Шелеста в качестве первого секретаря ЦК КПУ, в частности освещены его участие в "дворцовом перевороте" (устранение в октябре 1964 года Никиты Хрущева от власти), в событиях "Пражской весны ", отношение к национальному и языковому вопросу, развертывание диссидентского движения в Украинской ССР. Последний раздел книги посвящен причинам и обстоятельствам, которые обусловили Петра Шелеста оставить политический Олимп".
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СЕНС ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ! Який він?
https://youtu.be/gbK5ri5IjKY
Але існував інший аспект політики Шелеста, який не влаштовував Кремль іще більше. Виглядало на те, що український керівник серйозно сприймав обіцянку надати Україні автономію, а також передбачений радянською конституцією принцип рівноправності всіх народів СРСР. Відтак він не бажав визнавати за росіянами роль «старшого брата» в Радянському Союзі. Можливо, Шелест прагнув добитися для України статусу, аналогічного тому, який мали Польща, Чехословаччина чи Угорщина, тобто наскрізь комуністичного суспільства, специфічні економічні та культурні потреби якого визнавала б Москва.
Головною турботою Шелеста були економічні потреби України. Він вимагав для України більшої ролі в процесі економічного планування в Радянському Союзі й не виявляв великого ентузіазму до планів економічного розвитку Сибіру, який означав зменшення інвестицій в Україну. Коли група українських економістів навела йому дані про те, що в економічних стосунках із Радянським Союзом в цілому Україну обраховують, Шелест став активним прибічником принципу паритету, за яким Україна мала діставати від СРСР фонди, товари і послуги, що дорівнювали б вартості її внеску в СРСР.
Ще відвертіше захищав Шелест мовні й культурні права українців. В його промовах лунали заклики, «як найдорожчий скарб», берегти «прекрасну українську мову». В 1965 р. український міністр вищої освіти й близький прибічник Шелеста Юрій Даденков закликав розширити вживання української мови в університетах та інститутах. А в 1970 р. у своїй книзі «Україна наша Радянська» Шелест поряд із описом вражаючих досягнень Радянської України прямо чи завуальовано підкреслював історичну автономність України, прогресивну роль козацтва. Шелест пишався тим, що з відсталого аграрного краю його республіка швидко перетворилася на ******* суспільство з передовою промисловістю й технологією.
Як пояснити таке «місництво» в дисциплінованому, досвідченому й щирому комуністі, членові Політбюро - цього найвищого в Радянському Союзі органу влади? Цілком ймовірно, що Шелест та його численні прибічники на Україні сприймали радянські заяви про рівність націй за чисту монету. Вони не вбачали протиріччя між досягненням загальних цілей радянської політики та модернізацією України і збереженням її культури. Аналогічно Скрипнику в 20-х роках Шелест, напевно, вважав, що найефективнішим засобом забезпечення успіху радянської політики на Україні є задоволення, а не придушення її економічних і культурних потреб. Ймовірно також, що Шелест зробив висновок, що його особистий успіх в управлінні залежить від співпраці з українською культурною, науковою й політичною елітою. А це вимагало уваги до її специфічних турбот.
У травні 1972 р. Шелеста усунули з його посади в Києві за звинуваченням у «м'якості» до українського націоналізму та потуранні економічному «місництву». Його наступником став Щербицький - давній член «дніпропетровського» клану і запеклий політичний супротивник Шелеста.
(с) Орест Субтельний "Історія України"