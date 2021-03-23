Партийный националист или бенефициар коммунистической системы? Вышла книга об одном из руководителей Украины советского периода Петре Шелесте

Вышла книга историка Олега Бажана о первом секретаре ЦК КП(б)У Петре Шелесте, которого центральна советская власть обвинила в "местничестве и проявлениях национализма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, книга "Петр Шелест. "Верю в рассвет моей родной Украины..." вышла в парламентском издательстве в серии "Политические портреты".

Петр Шелест - знаковая фигура в политической истории Украины второй половины ХХ века. В большинстве научных работ и публицистике диапазон суждений о первом секретаре ЦК Компартии Украины Петре Шелесте, пробывшем у властного руля Украинской ССР почти 10 лет, является весьма широким. В отечественной и зарубежной историографии, публицистике находим высказывания о Шелеста как о "партийном националисте", "стороннике контролируемого украинского автономизма", "национал-коммуниста", "продукатора коммунистической системы".

Читайте также: Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти. ВИДЕО+ФОТО

"Примечательно, что и организаторы ХVІІ Всеукраинского турнира юных историков под эгидой Министерства образования и науки в апреле 2015 года на финальном этапе соревнований в русле современной научной полемики предложили участникам подискутировать на тему: "Петр Шелест: между коммунизмом и сепаратизмом". Таким образом возникает потребность в сущнотных характеристиках политической и жизненной биографии Петра Шелеста. Вырисовывая детали исторического портрета такой неоднозначной, контраверсийной фигуры как Петр Шелест, я как автор ставил целью на страницах этой книги отразить типичные черты той эпохи в которую он жил, сквозь оптику архивных документов, собственных дневниковых записей достоверно выписать индивидуальность государственного деятеля, мотивацию поступков, достоинства и недостатки мощной фигуры на политическом небосклоне Украин, - рассказал автор Олег Бажан.

На основании детального изучения и анализа корпуса архивных источников и свидетельств современников в книге представлена ​​характеристика методов и принципов Петра Шелеста по подбору кадров на ключевые должности в Украинской ССР, его отношения с подчиненными в процессе работы, формирования ближайшего круга соратников, проведен анализ персонального состава политбюро ЦК КПУ в 1963-1972 годах. Опираясь на мемуарные источники, описаны личные качества, своеобразие отношений первого секретаря ЦК КПУ как с высшим руководством советского государства, так и членами семьи, описана системы льгот и привилегий советской номенклатуры в период "застоя".

Значительное внимание в книге уделено деятельности Петра Ефимовича в должности руководителя Киевского авиационного завода, специфике деятельности Петра Шелеста в качестве первого секретаря ЦК КПУ, в частности освещены его участие в "дворцовом перевороте" (устранение в октябре 1964 года Никиты Хрущева от власти), в событиях "Пражской весны ", отношение к национальному и языковому вопросу, развертывание диссидентского движения в Украинской ССР. Последний раздел книги посвящен причинам и обстоятельствам, которые обусловили Петра Шелеста оставить политический Олимп".