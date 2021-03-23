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Партійний націоналіст чи бенефіціар комуністичної системи? Вийшла книжка про одного з керівників України радянського періоду - Петра Шелеста

Вийшла книжка історика Олега Бажана про першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, якого центральна радянська влада звинуватила в "місництві і проявах націоналізму".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, книга "Петро Шелест. "Вірю в світанок моєї рідної України..." вийшла в парламентському видавництві в серії "Політичні портрети".

Петро Шелест – знакова фігура в політичній історії України другої половини ХХ століття. У більшості наукових праць та публіцистиці діапазон суджень про першого секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста, який пробув у владного керма Української РСР майже 10 років, є вельми широким. У вітчизняній та зарубіжній історіографії, публіцистиці знаходимо висловлювання про П. Шелеста як про "партійного націоналіста", "прихильника контрольованого українського автономізму", "націонал-комуніста", "продукатора комуністичної системи".

"Прикметно, що й організатори ХVІІ Всеукраїнського турніру юних істориків під егідою Міністерства освіти та науки у квітні 2015 року на фінальному етапі змагань у руслі сучасної наукової полеміки запропонували учасникам подискутувати на тему: "Петро Шелест: між комунізмом та сепаратизмом". Таким чином постає потреба у сутністній характеристиці політичної та життєвої біографії Петра Шелеста. Вимальовуючи деталі історичного портрету такої неоднозначної, контраверсійної постаті як Петро Шелест, я, як автор, ставив за мету на сторінках цієї книги відобразити типові риси тієї епохи в яку він жив, через оптику архівних документів, власних щоденникових записів достовірно виписати індивідуальність державного діяча, мотивацію вчинків, достоїнства та хиби потужної фігури на політичному небосхилі України", - розповів автор Олег Бажан.

На підставі детального вивчення та аналізу корпусу архівних джерел та свідчень сучасників у книзі представлено характеристику методів і принципів Петра Шелеста з добору кадрів на ключові посади в Українській РСР, його стосунки з підлеглими в процесі роботи, формування найближчого кола соратників, проведено аналіз персонального складу політбюро ЦК КПУ в 1963-1972 роках. Опираючись на мемуарні джерела, , описано особисті якості, своєрідність відносин першого секретаря ЦК КПУ як з вищим керівництвом радянської держави та і членами родини, описано системи пільг та привілеїв радянської номенклатури у період "застою".

Значна увага у книзі приділена діяльності Петра Юхимовича на посаді Київського авіаційного заводу, специфіці діяльності Петра Шелеста у якості першого секретаря ЦК КПУ, зокрема висвітлено його участь у "двірцевому перевороті" (усунення в жовтні 1964 року Микити Хрущова від влади), у подіях "Празької весни", ставлення до національного та мовного питання, розгортання дисидентського руху в Українській РСР. Останній розділ книги присвячено причинам та обставинам, які зумовили Петра Шелеста полишити політичний Олімп".

Партійний націоналіст чи бенефіціар комуністичної системи? Вийшла книжка про одного з керівників України радянського періоду - Петра Шелеста 01

Автор: 

історія (1071) СРСР (346)


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Топ коментарі
+9
Перебування Шелеста на посаді першого секретаря Комуністичної партії України тривало з 1963 до 1972 р., і характерною його рисою стало поновлення самоствердження українців. Із тих скупих матеріалів, які мають західні аналітики, випливає, що це самоствердження було насамперед наслідком намагань Шелеста відстояти інтереси України в межах Радянського Союзу. Шелест не був якимось прихованим націоналістом. Навпаки, у багатьох відношеннях він виявився більш непохитним комуністом, ніж його зверхники в Москві. Існують вказівки на те, що він був затятим противником Заходу, підтримував інтервенцію до Чехословаччини в 1968 р., непокоячись, щоб її реформістські тенденції не «заразили» України, занедбав Західну Україну й віддавав перевагу важкій промисловості перед виробництвом споживчих товарів. Правдоподібно, що його непоступливість у тих чи інших питаннях завдавала клопотів навіть Брежнєву.
Але існував інший аспект політики Шелеста, який не влаштовував Кремль іще більше. Виглядало на те, що український керівник серйозно сприймав обіцянку надати Україні автономію, а також передбачений радянською конституцією принцип рівноправності всіх народів СРСР. Відтак він не бажав визнавати за росіянами роль «старшого брата» в Радянському Союзі. Можливо, Шелест прагнув добитися для України статусу, аналогічного тому, який мали Польща, Чехословаччина чи Угорщина, тобто наскрізь комуністичного суспільства, специфічні економічні та культурні потреби якого визнавала б Москва.
Головною турботою Шелеста були економічні потреби України. Він вимагав для України більшої ролі в процесі економічного планування в Радянському Союзі й не виявляв великого ентузіазму до планів економічного розвитку Сибіру, який означав зменшення інвестицій в Україну. Коли група українських економістів навела йому дані про те, що в економічних стосунках із Радянським Союзом в цілому Україну обраховують, Шелест став активним прибічником принципу паритету, за яким Україна мала діставати від СРСР фонди, товари і послуги, що дорівнювали б вартості її внеску в СРСР.
Ще відвертіше захищав Шелест мовні й культурні права українців. В його промовах лунали заклики, «як найдорожчий скарб», берегти «прекрасну українську мову». В 1965 р. український міністр вищої освіти й близький прибічник Шелеста Юрій Даденков закликав розширити вживання української мови в університетах та інститутах. А в 1970 р. у своїй книзі «Україна наша Радянська» Шелест поряд із описом вражаючих досягнень Радянської України прямо чи завуальовано підкреслював історичну автономність України, прогресивну роль козацтва. Шелест пишався тим, що з відсталого аграрного краю його республіка швидко перетворилася на ******* суспільство з передовою промисловістю й технологією.
Як пояснити таке «місництво» в дисциплінованому, досвідченому й щирому комуністі, членові Політбюро - цього найвищого в Радянському Союзі органу влади? Цілком ймовірно, що Шелест та його численні прибічники на Україні сприймали радянські заяви про рівність націй за чисту монету. Вони не вбачали протиріччя між досягненням загальних цілей радянської політики та модернізацією України і збереженням її культури. Аналогічно Скрипнику в 20-х роках Шелест, напевно, вважав, що найефективнішим засобом забезпечення успіху радянської політики на Україні є задоволення, а не придушення її економічних і культурних потреб. Ймовірно також, що Шелест зробив висновок, що його особистий успіх в управлінні залежить від співпраці з українською культурною, науковою й політичною елітою. А це вимагало уваги до її специфічних турбот.
У травні 1972 р. Шелеста усунули з його посади в Києві за звинуваченням у «м'якості» до українського націоналізму та потуранні економічному «місництву». Його наступником став Щербицький - давній член «дніпропетровського» клану і запеклий політичний супротивник Шелеста.

(с) Орест Субтельний "Історія України"
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23.03.2021 18:29
+4
Цікавий дядько був.
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23.03.2021 18:56
+3
латентный бандеровец?
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23.03.2021 17:55
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латентный бандеровец?
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23.03.2021 17:55 Відповісти
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkc8M--pX7Mc&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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23.03.2021 18:08 Відповісти
Українська національна ідея .

СЕНС ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ! Який він?

https://youtu.be/gbK5ri5IjKY
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23.03.2021 18:11 Відповісти
та куда там! Два друга в политбюро Шелест и Подгорный были заменены, они были вместе с Брежневым со времен Хрущева, но потом разругались, такая же доля ждала и других -Полянского, Воронова .... Суслов нашептывал. Отсюда и колбаса в рейхе по 2.20. Мы не пашем не сеем не строим, мы гордимся общественным строем. А Украину начали експлуатироть по полной программе. Мордва с чувашами начала хозяйничать в Украине, эти вериги до сих пор сбрасываем.
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23.03.2021 18:18 Відповісти
Перебування Шелеста на посаді першого секретаря Комуністичної партії України тривало з 1963 до 1972 р., і характерною його рисою стало поновлення самоствердження українців. Із тих скупих матеріалів, які мають західні аналітики, випливає, що це самоствердження було насамперед наслідком намагань Шелеста відстояти інтереси України в межах Радянського Союзу. Шелест не був якимось прихованим націоналістом. Навпаки, у багатьох відношеннях він виявився більш непохитним комуністом, ніж його зверхники в Москві. Існують вказівки на те, що він був затятим противником Заходу, підтримував інтервенцію до Чехословаччини в 1968 р., непокоячись, щоб її реформістські тенденції не «заразили» України, занедбав Західну Україну й віддавав перевагу важкій промисловості перед виробництвом споживчих товарів. Правдоподібно, що його непоступливість у тих чи інших питаннях завдавала клопотів навіть Брежнєву.
Але існував інший аспект політики Шелеста, який не влаштовував Кремль іще більше. Виглядало на те, що український керівник серйозно сприймав обіцянку надати Україні автономію, а також передбачений радянською конституцією принцип рівноправності всіх народів СРСР. Відтак він не бажав визнавати за росіянами роль «старшого брата» в Радянському Союзі. Можливо, Шелест прагнув добитися для України статусу, аналогічного тому, який мали Польща, Чехословаччина чи Угорщина, тобто наскрізь комуністичного суспільства, специфічні економічні та культурні потреби якого визнавала б Москва.
Головною турботою Шелеста були економічні потреби України. Він вимагав для України більшої ролі в процесі економічного планування в Радянському Союзі й не виявляв великого ентузіазму до планів економічного розвитку Сибіру, який означав зменшення інвестицій в Україну. Коли група українських економістів навела йому дані про те, що в економічних стосунках із Радянським Союзом в цілому Україну обраховують, Шелест став активним прибічником принципу паритету, за яким Україна мала діставати від СРСР фонди, товари і послуги, що дорівнювали б вартості її внеску в СРСР.
Ще відвертіше захищав Шелест мовні й культурні права українців. В його промовах лунали заклики, «як найдорожчий скарб», берегти «прекрасну українську мову». В 1965 р. український міністр вищої освіти й близький прибічник Шелеста Юрій Даденков закликав розширити вживання української мови в університетах та інститутах. А в 1970 р. у своїй книзі «Україна наша Радянська» Шелест поряд із описом вражаючих досягнень Радянської України прямо чи завуальовано підкреслював історичну автономність України, прогресивну роль козацтва. Шелест пишався тим, що з відсталого аграрного краю його республіка швидко перетворилася на ******* суспільство з передовою промисловістю й технологією.
Як пояснити таке «місництво» в дисциплінованому, досвідченому й щирому комуністі, членові Політбюро - цього найвищого в Радянському Союзі органу влади? Цілком ймовірно, що Шелест та його численні прибічники на Україні сприймали радянські заяви про рівність націй за чисту монету. Вони не вбачали протиріччя між досягненням загальних цілей радянської політики та модернізацією України і збереженням її культури. Аналогічно Скрипнику в 20-х роках Шелест, напевно, вважав, що найефективнішим засобом забезпечення успіху радянської політики на Україні є задоволення, а не придушення її економічних і культурних потреб. Ймовірно також, що Шелест зробив висновок, що його особистий успіх в управлінні залежить від співпраці з українською культурною, науковою й політичною елітою. А це вимагало уваги до її специфічних турбот.
У травні 1972 р. Шелеста усунули з його посади в Києві за звинуваченням у «м'якості» до українського націоналізму та потуранні економічному «місництву». Його наступником став Щербицький - давній член «дніпропетровського» клану і запеклий політичний супротивник Шелеста.

(с) Орест Субтельний "Історія України"
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23.03.2021 18:29 Відповісти
Шелест на посаді керівника кпу був настільки ж "націоналістом", наскільки на посаді керівника авіазаводу. Або наскільки були "націоналістами" голови колгоспів чи фабрик - трохи переживав за те, що очолював, вибиваючи деякі преференції. Щоб діло не загнулося і не вишвирнули з керівної посади. Може, старався дещо старанніше за інших кагановичів-хрущових. І час т.зв. "відлиги" дозволяв.
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23.03.2021 18:30 Відповісти
Цікавий дядько був.
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23.03.2021 18:56 Відповісти
пам,ятаю почув про нього, як про націоналіста, по секрету від вчителя історії ( по секрету звичайно.) 81-82 рік..
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23.03.2021 19:11 Відповісти
Без осмысления прошлого нет будущего. А что он был для Украины - меньшее или большее зло, то пусть историки судят...
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23.03.2021 19:29 Відповісти
В той системе партноменклатуры, наличие кгб, однопартийной системы абсолютно невозможен был самый даже комичный андеграунд---по новомодному говоря. Идеально невозможно по сути. И Шелест был стальной гвоздь---но как все. Та же картина и по Мащерову у белоруссов была например. Много было сказано за эти 30 лет и ясно давно. Всё то ушло---туда и дорога. Изучать конечно можно---но вот зачем?
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23.03.2021 21:55 Відповісти
В той ситуации которая была Шелест приносил пользу Украине, если сравнивать ее с другими республиками СССР А значит его роль была положительной
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24.03.2021 08:18 Відповісти
 
 