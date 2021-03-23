Апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, - Кулеба

Апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признав его ничтожным и основанным незаконно.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили", - отметил Кулеба.

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