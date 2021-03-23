Апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, - Кулеба
Апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признав его ничтожным и основанным незаконно.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили", - отметил Кулеба.
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БРАВО !!!
когда ж уже вата признает ничтожность дыры ???
Норвежский завод дизельных и поршневых двигателей принадлежал британской компании Rolls-Royce Group. В начале февраля Трансмашхолдинг сообщал, что намерен приобрести Bergen Engines. Однако Министерство юстиции Норвегии через некоторое время заявило, что эту сделку следует приостановить, так как она осуществляется предприятием из страны, с которой нет сотрудничества в области безопасности.-Вторник обещает быть богатым на события)))
https://t.me/mk_ru
Кулєба, поверни консульство в Марсель! Там і бідніші країни мають постійні представництва.