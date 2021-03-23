Сумма компенсации в международном арбитраже за "Мотор Сич" растет и будет более $ 3,6 млрд - Ду Тао, президент Skyrizon
Фактическая национализация Украиной компании "Мотор Сич" может привести к повышению суммы требований о компенсации, поскольку действия украинской власти затронули интересы множества инвесторов.
Об этом заявил Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, в интервью по поводу конфискации всех активов и 100% акций ПАО "Мотор Сич" с последующей их передачей государственному агентству АРМА по инициативе Службы безопасности Украины.
"В нынешней ситуации, когда украинское правительство настроено идти своим путем, у нас не остается другого пути. Со временем сумма требований может измениться, — заявил Ду Тао. — Это включает в себя не только наши инвестиции на покупку акций "Мотор Сич" и предоставленные льготные кредиты, но и огромные потери от несостоявшейся операционной прибыли, которую мы могли бы получить в течение этих лет, если бы не разрушительные действия украинского государства, также данная сумма включает в себя инвестиции в строительство вспомогательных объектов в Китае для развития этого сотрудничества".
Как известно, ранее компания заявила о повышении суммы требований в международном арбитраже за экспроприацию ее украинского актива на $ 100 млн до $ 3,6 млрд. Сейчас Ду Тао напомнил, что действия Украины, помимо Skyrizon, нанесли ущерб довольно широкому кругу инвесторов.
"К нашим требованиям по взысканию ущерба и компенсации убытков могут присоединиться и другие акционеры, имеющие отношение к данному сотрудничеству. Ведь как известно, "Мотор Сич" — публичная компания, и ее акции обращаются на фондовой бирже; китайские инвесторы и партнеры также тесно связаны с публичными компаниями, чьи акции относятся к инвестиционным портфелям различных типов инвесторов. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что действия украинской власти нанесли ущерб многим инвесторам, и он не ограничивается прямыми убытками китайских-акционеров "Мотор Сич"… … Если кто- либо еще из пострадавших инвесторов захочет подключиться к нашему иску, мы не сможем этому воспрепятствовать", — пояснил возможное повышение требований к Украине за экспроприацию запорожского завода Ду Тао.
Ду Тао добавил, что предпринятая Украиной национализация предприятия не решает стратегических задач дальнейшего существования и развития "Мотор Сич", а является лишь "оскорблением принципа справедливости закона, попранием мирового торгового порядка и предательством всего украинского народа. Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс".
Ду Тао также отметил, что независимо от разрешения ситуации вокруг "Мотор Сич" китайская компания сохранит фокус на расширении своего присутствия в авиастроительной индустрии с Украиной или без нее: "Мы частная компания, и сами выбираем, чем заниматься, исходя из рыночной конъюнктуры. И наша основная цель и фокус — рынок коммерческой авиации в Китае и во всем мире", — сказал он и добавил, что сейчас все мировые лидеры авиационного производства стремятся занять позиции на китайском рынке гражданской авиации, поскольку он единственный в мире имеет огромные масштабы и потенциал роста.
Вместе с тем Ду Тао отметил, что Украина "сможет вырваться из оков мифов и предрассудков, созданных вокруг обычной коммерческой сделки, что в значительной степени послужит интересам самой Украины", и выразил надежду что высшая украинская судебная инстанция в лице Верховного суда сможет защитить китайских акционеров "Мотор Сич" "от незаконного противодействия, противоправного давления и надуманных обвинений". Как известно, акционеры запорожского завода из КНР оспаривают санкционный указ президента на том основании, что обвинения СБУ и РНБОУ бездоказательны, а сами санкции были применены с нарушением требований украинского законодательства.
Андрей Семидидько, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, заметил, что национализация 100% акций "Мотор Сич" вместе с контрольным пакетом акционеров из КНР — грубое нарушение прав мелких акционеров компании: примерно 3 500 миноритариев, среди которых и сотрудники завода, теряют при национализации около 19% акций, стоимость которых может достигать $ 100-200 млн.
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А в случае с этим "санкционным китаезом" ему еще предстоит пройти весь круг украинских судов - озолотить всех судей, обосновать (что будет нелегко) всю сумму претензий, а уж потом (если доживет) будет десятилетие судиться в международном Арбитраже!
Пока, его выступление, похоже на дешевый понт и попытку взять руководство Украины на испуг...
+++
Нам это Украине? Непуганые узкоглазые если не верят пусть у Ирана спросят, кат тот перед Украиной пытался избегнуть ответственности.
это экономический монстр и мафиозно-тоталитарная недострана
А, пердуны, что скажете? Есть тут такие?
Пусть узкоглазые покажут платёжки на 3,6 млрд. долл. за будущие двигатели Сичи, а потом уже трындят
Нормальные судьи обхохочутся от такого бизнес-план по МоторСичи 😊
Процес проти держави Україна за позовом китайських інвесторів «Мотор Січі» в міжнародному арбітражі вестимуть три відомі компанії - WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird.
З 2017 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СБУ розслідувала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 (диверсія) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України щодо підготовки до вчинення дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного для України підприємства ПАТ «Мотор Січ». За інформацією СБУ, планувалось представниками китайської компанії побудувати в Китаї ******** завод із виробництва авіадвигунів, на який перенести українське виробництво із передачею технології. Для цього здійснювався продаж компаніям-нерезидентам та фізичним особам пакетів акцій в обсягах менші ніж по 10 % із приховуванням кінцевих бенефіціарних власників компаній-покупців. Того ж 2017 році було накладено арешт на 56 % акцій ПАТ «Мотор Січ». Також 23 квітня 2018 року, СБУ провела обшуки в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ «Мотор Січ» та за місцями проживання окремих фізичних осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-10 [10]
У 2019 році компанію намагалися купити ще раз, але Антимонопольний комітет України не затвердив цю угоду. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9F._%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.08.19.-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-14 [14] .
На початку серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року одна з дочірніх компаній групи https://uk.wikipedia.org/wiki/DCH DCH - «МС-4» - досягла домовленості з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (дочірня компанії Beijing Skyrizon) про спільний розвиток заводу «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-16 [16] та подали заявку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антимонопольний комітет України щодо затвердження угоди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83 купівлі-продажу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-17 [17] . Після цього прокуратура у серпні 2020 року повторно арештувала акції підприємстваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-18 [18] , а 31 серпня 2020 року Антимонопольний комітет України не прийняв до розгляду заявку https://uk.wikipedia.org/wiki/DCH групи DCH щодо покупку понад 25 % акцій ПАТ «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-19 [19] .
Наприкінці серпня 29 серпня 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державний секретар США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE Майк Помпео висловив занепокоєння намірами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китаю інвестувати в українську промисловість та купити великого виробника двигунів для авіатехніки завод «Мотор Січ», які названо згубнимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-21 [21] .
Після цього нові власники у вересні 2020 року попередили уряд України щодо можливої подачі позову проти України до міжнародного інвестиційного арбітражу щодо відшкодування збитків у 3,5 млрд доларів через незатвердження угоду про куплю акцій новими китайсько-українськими власниками. А на початку грудня повідомили про подачу позову, перед цих не отримавши відповіді від АМКУ, залучивши на свій бік юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper, Bird & Bird, а також як юридичного радника з питань українського права компанію Arzinger.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-24 [24] Дозволу від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антимонопольного комітету України комітету на ці угоди станом на середину січня 2021 року немає.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3._KhT_18.01.21-25 [25] . Нові власники на 31 січня 2021 року запланували проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства «Мотор Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-27 [27] , які генеральний конструктор «Мотор Січ» та один з акціонерів товариства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Богуслаєв називає спробою рейдерського захоплення підприємства, оскільки на ньому планується замінити менеджмент підприємства для отримання контролю над підприємством.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-28 [28]
У січні https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерство фінансів США ввело санкції проти компанії Skyrizon, яка є партнером групи DCH з розвитку заводу «Мотор-Січ», через спроби придбати та узаконити закордонні військові технології ста роботу в інтересах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E китайської армії , що становить загрозу національній безпеці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87#cite_note-30 [30] . 18 січня стало відомо, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України викликає власника групи DCH
через незатвердження угоду они не властники, а псы, которые видят колбасу, а допрыгнуть не могут
Це включення «Skyrizon» до списку кінцевих споживачів товарів військового призначення (MEU) має на меті перешкодити ризику передачі експортної технології двигунів США компанією «Skyrizon» військовій промисловості КНР.
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-8-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83/a-52408832 Нафтогаз" требует от России 8 млрд долларов за потерянные активы в Крыму
"В феврале 2019 года https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC/a-47742565 Международный третейский суд в Гааге принял решение в пользу "Нафтогаза" по его иску к Москве , постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму."