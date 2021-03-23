В поселке на Днепропетровщине строят новый трехэтажный бассейн. ФОТО
В поселке Слобожанское Днепропетровской области в рамках программы Президента Украины "Большая стройка" строят современный трехэтажный бассейн. Он дополнит спортивный комплекс, построенный здесь три года назад.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В 2018 построили для жителей Слобожанской общины современный спортивный комплекс. Рядом "с нуля" строим еще одно сооружение. В нем будет два бассейна - для детей и взрослых", - рассказал глава области Валентин Резниченко.
Фасад бассейна будет вентилируемый и энергоэффективный, что поможет сохранить в помещении нужные температуру и уровень влажности. Кроме этого, бассейны будут оборудованы современными фильтрами.
Сейчас подрядчики завершают работы по монтажу железобетонного каркаса будущего здания. Внутри две чаши будущих бассейнов уже готовы. Дорожки бассейна для взрослых будут длиной 25 метров, для детей - 10.
"В планах - привлечь профессиональных тренеров. Обучать плаванию детей и взрослых. Сможем проводить и областные соревнования. Здание будет доступным для людей с инвалидностью. Помещение оснастят лифтом", - сообщил директор спорткомплекса Владимир Дейнеко.
Бассейн, который является одним из объектов программы "Большая стройка", возводят за счет государственных, областных и местных средствам.
В рамках программы "Большая стройка" в 2021 году планируется строительство и ремонт 29 бассейнов и 80 стадионов во всех регионах Украины.
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А то, фраза "трехэтажный бассейн", звучит немного странно...
https://adm.dp.gov.ua/news/prezident-********-petro-poroshenko-vidkriv-pershi-zmagannya-u-novozbudovanomu-sportkompleksi-slobozhanskoyi-obyednanoyi-gromadi Президент України Петро Порошенко відкрив перші змагання у новозбудованому спорткомплексі Слобожанської об'єднаної громади
"..Друга черга проекту - 25-метровий басейн на сім доріжок. Його зводять обіч спорткомплексу."
Сотрудникам Цензора, явно надо с морфологией и идиоматикой подружиться...
https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-zvodyat-z-nulya-shche-odin-basejn На Дніпропетровщині зводять «з нуля» ще один басейн
Бо будують зовсім не відучора... А починав цей самий Різніченко. От тільки за часів Порошенка...
Чи з трасою Київ-Чернігів, яку почали робитии навесні 2019 ще при Пороху і досі ті нещасні 100 км зробити не можуть! Недавно їздив, це жах - дорогу переритою на зиму лишили, полишали ці загорожі, їх порозбивало і доски на асфальті валяються...
А хтось ж обіцяв на стадіоні, що перерізань лєнточок в стилі папєрєдніков НЕ БУДЕ!
Менш, ніж за 2 роки ці "прафесіАнали" майже уграли економіку цілої країни! Зате "па пріколу" і "нє Порох".
Или это была поездка в Оман?? Совсем заблудился я с этими ворюгами!
насправді це частина міста, ніякої межі немає і туди ходить міський транспорт
бо там інфраструктура краща, ніж у середньому по Дніпру
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а за 2020 год по 100 школам, 100 детсадам и 100 стадионов...и 100 еще чего-то там уже отчитались ? (хорошо бы с адресами и явками (фотками)))
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голословная брехня.