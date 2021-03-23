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В поселке на Днепропетровщине строят новый трехэтажный бассейн. ФОТО

В поселке Слобожанское Днепропетровской области в рамках программы Президента Украины "Большая стройка" строят современный трехэтажный бассейн. Он дополнит спортивный комплекс, построенный здесь три года назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

В поселке на Днепропетровщине строят новый трехэтажный бассейн 01

"В 2018 построили для жителей Слобожанской общины современный спортивный комплекс. Рядом "с нуля" строим еще одно сооружение. В нем будет два бассейна - для детей и взрослых", - рассказал глава области Валентин Резниченко.

Фасад бассейна будет вентилируемый и энергоэффективный, что поможет сохранить в помещении нужные температуру и уровень влажности. Кроме этого, бассейны будут оборудованы современными фильтрами.

В поселке на Днепропетровщине строят новый трехэтажный бассейн 02

Сейчас подрядчики завершают работы по монтажу железобетонного каркаса будущего здания. Внутри две чаши будущих бассейнов уже готовы. Дорожки бассейна для взрослых будут длиной 25 метров, для детей - 10.

"В планах - привлечь профессиональных тренеров. Обучать плаванию детей и взрослых. Сможем проводить и областные соревнования. Здание будет доступным для людей с инвалидностью. Помещение оснастят лифтом", - сообщил директор спорткомплекса Владимир Дейнеко.

В поселке на Днепропетровщине строят новый трехэтажный бассейн 03

Бассейн, который является одним из объектов программы "Большая стройка", возводят за счет государственных, областных и местных средствам.

В рамках программы "Большая стройка" в 2021 году планируется строительство и ремонт 29 бассейнов и 80 стадионов во всех регионах Украины.

Автор: 

Резниченко Валентин (475) Большая стройка (728) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+24
Новенька побрехенька...
Бо будують зовсім не відучора... А починав цей самий Різніченко. От тільки за часів Порошенка...
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23.03.2021 20:18
+19
Может трехэтажный спортивный комплекс?
А то, фраза "трехэтажный бассейн", звучит немного странно...
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23.03.2021 20:18
+13
А вони з усім так... З мостом через Дніпро в Запоріжжі, де Зе лєнточку перерізав, але відкрили тільки частину моста
Чи з трасою Київ-Чернігів, яку почали робитии навесні 2019 ще при Пороху і досі ті нещасні 100 км зробити не можуть! Недавно їздив, це жах - дорогу переритою на зиму лишили, полишали ці загорожі, їх порозбивало і доски на асфальті валяються...
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23.03.2021 20:23
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Басейн- це добре. Перший мій басейн був в, Академмістечку в 3 класі. Чудові спогади.
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23.03.2021 20:16 Ответить
Может трехэтажный спортивный комплекс?
А то, фраза "трехэтажный бассейн", звучит немного странно...
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23.03.2021 20:18 Ответить
почти как "трехэтажный мат"!
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23.03.2021 20:32 Ответить
Ну,якби...спорткомплекс вже як три роки стоїть.(За рік збудували)
https://adm.dp.gov.ua/news/prezident-********-petro-poroshenko-vidkriv-pershi-zmagannya-u-novozbudovanomu-sportkompleksi-slobozhanskoyi-obyednanoyi-gromadi Президент України Петро Порошенко відкрив перші змагання у новозбудованому спорткомплексі Слобожанської об'єднаної громади

"..Друга черга проекту - 25-метровий басейн на сім доріжок. Його зводять обіч спорткомплексу."

У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн - Цензор.НЕТ 9172
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23.03.2021 20:35 Ответить
Но не трехэтажный же бассейн!
Сотрудникам Цензора, явно надо с морфологией и идиоматикой подружиться...
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23.03.2021 20:39 Ответить
Цензор цього разу не винен - так в оригінальному повідомленні...
https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-zvodyat-z-nulya-shche-odin-basejn На Дніпропетровщині зводять «з нуля» ще один басейн
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23.03.2021 21:58 Ответить
Новенька побрехенька...
Бо будують зовсім не відучора... А починав цей самий Різніченко. От тільки за часів Порошенка...
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23.03.2021 20:18 Ответить
А вони з усім так... З мостом через Дніпро в Запоріжжі, де Зе лєнточку перерізав, але відкрили тільки частину моста
Чи з трасою Київ-Чернігів, яку почали робитии навесні 2019 ще при Пороху і досі ті нещасні 100 км зробити не можуть! Недавно їздив, це жах - дорогу переритою на зиму лишили, полишали ці загорожі, їх порозбивало і доски на асфальті валяються...
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23.03.2021 20:23 Ответить
Скіль відсотків славетних та розумних Чернігівщині голосували за зе? Дякуйте, що кварталівці ці дошки вам не засовують.
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24.03.2021 00:33 Ответить
Це визначать історики. Головне, щоб вона не закінчилася на зЕ.
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23.03.2021 20:28 Ответить
Міст у Запоріжжі будувать почали ще при Ющі, потім при Янику припинили, при Пороху продовжили, приїхав Зе і перерізав лєнточку, хоча здали тільки частину моста там (він ж через Хортицю транзитом).

А хтось ж обіцяв на стадіоні, що перерізань лєнточок в стилі папєрєдніков НЕ БУДЕ!
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23.03.2021 20:29 Ответить
Так він у іншому стилі перерізає...
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23.03.2021 20:32 Ответить
Ну так і ВВП протрималось на тому, що було закледене за часів "бариги". А зараз ті 40% росту, про які казав попередній "тіпо" прем'єр, все частіше стає відємною величиною...
Менш, ніж за 2 роки ці "прафесіАнали" майже уграли економіку цілої країни! Зате "па пріколу" і "нє Порох".
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23.03.2021 20:57 Ответить
Цікаво було б подивитись на кошторисну вартість цього об'єкта. Гадаю, що за ці гроші можна було б побудувати не менше 5-ти подібних басейнів.
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23.03.2021 20:20 Ответить
Ще й панамський канал на здачу!
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23.03.2021 20:25 Ответить
Не подивитись, а порівняти - два роки тому і зараз...
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23.03.2021 20:31 Ответить
Смета заиграла новыми гранями... бриллиантовыми....
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23.03.2021 20:36 Ответить
Яка вартість та які строки окупності? І на чий баланс то все передадуть?
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23.03.2021 20:22 Ответить
Глянте на фото! Порох построил спорткомлекс а рядышком Блазень что-то строит в 3 раза меньше!
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23.03.2021 20:23 Ответить
Ну, Порох строил на украденные деньги же!
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23.03.2021 20:29 Ответить
І хто тебе цукерки змушує купувати, бобіку?
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23.03.2021 20:36 Ответить
Я уже молчу про поездку на Мальдивы!
Или это была поездка в Оман?? Совсем заблудился я с этими ворюгами!
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23.03.2021 20:39 Ответить
И на Мальдивы Хламидия ездил или Арахамия запутался я в этих слугах урода!
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23.03.2021 21:20 Ответить
Порох построил рАшен?))) А козломордые утверждают, что ей уже тысяча лет.)))
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23.03.2021 20:40 Ответить
Та й крав регулярно... Але У БЮДЖЕТ! Бо тоді гроші у бюджеті були... А при чесному зЕ гроші з бюджету кудись поділися...
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23.03.2021 20:38 Ответить
Причому крав у шановних людей ! Деякі навіть у Швейцарії й Ізраїлі переховувались !
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23.03.2021 20:54 Ответить
При чём тут Порох? Строится на деньги ОТГ.
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23.03.2021 20:52 Ответить
Это при Пророхе в ОТГ деньги были что они здание построили в 3 раза больше чем сейчас Блазень строит за госбюджет в 3 раза меньше!
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23.03.2021 21:22 Ответить
Они там были всегда, ещё до Пороха.А блазень ничего не строит, строит ОТГ.
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23.03.2021 21:39 Ответить
да, сегодня басейн намного важнее военная промышленность.
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23.03.2021 20:25 Ответить
це так тільки зветься "селище"
насправді це частина міста, ніякої межі немає і туди ходить міський транспорт
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23.03.2021 20:30 Ответить
"а табачок - врозь"...
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23.03.2021 20:33 Ответить
схоже, що так
бо там інфраструктура краща, ніж у середньому по Дніпру
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23.03.2021 20:35 Ответить
Там місцеві податки менші. Як результат - значна частина бізнесу Дніпра зареєстрована там. З "Метро", Епіцентром" і "Караваном" включно.
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23.03.2021 20:40 Ответить
Це така собі "вільна економічна зона місцевого значення")). Боря воює, щоб доєднати до міста.
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23.03.2021 20:56 Ответить
А мешканці Слобожанського(Ювілейного) проти, щоб їх долучали до міста. Бо бюджет селища дозволяє витрачати на кожного мешканця більше грошей, ніж стає на кожного мешканця міста.
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23.03.2021 20:53 Ответить
Яке ще місто, навкруг селища рілля а в самому селищі як і на всій Україні покинуті руїни-ферми та недострої.
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23.03.2021 21:00 Ответить
В рамках программы "Большая стройка" в 2021 году планируется строительство и ремонт 29 бассейнов и 80 стадионов во всех регионах Украины.

...
а за 2020 год по 100 школам, 100 детсадам и 100 стадионов...и 100 еще чего-то там уже отчитались ? (хорошо бы с адресами и явками (фотками)))
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23.03.2021 20:31 Ответить
От ти злопам'ятний...
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23.03.2021 20:35 Ответить
я не злопамятный... но память хорошая))))
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23.03.2021 20:41 Ответить
!!
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23.03.2021 20:42 Ответить
Особливо про 100 стадіонів цікаво - де в нас нові? Он чомусь в чемпіонаті України з футболу навіть Шахтар до Києва переїхав (а ще донецький Олімпік в Києві грає)...
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23.03.2021 20:35 Ответить
На фото - преЗЕдент звітує перед виборцями , про реалізацію програми " Велике бу-будівництво ". .
У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн - Цензор.НЕТ 381 .
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23.03.2021 20:43 Ответить
У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн - Цензор.НЕТ 1364

...
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23.03.2021 20:48 Ответить
главное что б он был доступным..толку от платных по 5000 в месяц абонементов в спортлайфах
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23.03.2021 20:34 Ответить
Не будет он бесплатным. Самое крупное воровство, как правило, на бесплатных объектах.
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23.03.2021 20:38 Ответить
я не написал "бесплатным", я написал "доступным", судя по тому как младая, еврейская команда села на осваивание децентрализованных налогов, сильно сомневаюсь в доступности)
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23.03.2021 20:42 Ответить
Шедевр!
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23.03.2021 20:44 Ответить
Что то сегодня много спорта из Слобожанского))) То разборки на спортплощадке, то бассейн в спорткомплексе)))
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23.03.2021 20:43 Ответить
Хочаб перші роки після перейменування писали у дужках стару назву. Половина дніпровців не знають, що селище "Слобожанське" - це колишний "Юбілєйний"
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23.03.2021 20:48 Ответить
Там ковбасу роблять ?
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23.03.2021 20:57 Ответить
Край міста, ніяких шкідливих виробництв. Від річки Дніпро - хвилин 15 по вісьміполосній трасі. Затишний куточок
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23.03.2021 21:42 Ответить
А дороги там хочь є? Бо у Києві один гуманойд мости скляні будує, а з дорогами якось не складається...
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23.03.2021 20:52 Ответить
зайди в гугл-земля все побачиш.
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23.03.2021 21:04 Ответить
Не об'єктивно.
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23.03.2021 21:19 Ответить
Там нормальные фото, не скули.
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23.03.2021 21:40 Ответить
Та ти шо? Є і п'ятирічної давнини. На підсосі у них сидиш?
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23.03.2021 21:46 Ответить
Какаяразніца? Давнина современного благоустройства говорит о крєпких хозяйственниках.
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23.03.2021 21:56 Ответить
Одна дає, а інша- дразніца...гуляй, ботва.
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23.03.2021 22:11 Ответить
Сынок пуйла? Панимаю.. сам дурак и всьо такое...пагаворочки, фесбучек, дворовая субкультурка..
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23.03.2021 22:17 Ответить
не ольгінцям мені розказувати про синків куйла та блатнятську субкультуру...
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24.03.2021 20:10 Ответить
оттого что вы не можете отличить ольгинца от украинца, вы и выбрали себе вместо Черновола какую-то совковую падаль.
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24.03.2021 21:53 Ответить
Триповерховий басейн в селищі де населення станом на 2019 рік становить 13 556 особи це добре, але дайте просту відповідь; як ви збираєтесь утримувати цю далеко не дешеву споруду? За чий рахунок? Цей популізм, Зелі, вилізе боком всім мешканцям селища Слобожанське і не тільки .
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23.03.2021 21:36 Ответить
за счьот городских пасетителей. Сотовое покрытие посетителями , не слыхал?
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23.03.2021 21:58 Ответить
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24.03.2021 09:04 Ответить
вилізе боком

==
голословная брехня.
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23.03.2021 21:59 Ответить
А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТ КАК ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ИМЕЕТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ? "ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА" - НАПОМНЮ, У ПРЕЗИДЕНТА НЕТ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ. ЭТО НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ. А ПРЕЗИДЕНТ (ЛЮБОЙ) ЭТО ВРЕМЕННЫЙ НАЁМНЫЙ МЕНЕДЖЕР.
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24.03.2021 04:03 Ответить
Бл.ть! 25 метров? Это олимпийский стандарт. *****.и эти шутки 95 квартала.То вода у них 2050 году закончиться, то ещё всякая ***.нь
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24.03.2021 07:37 Ответить
Ублюдок с 95 квартала Кривого Рога, обчистил все местные бюджеты, большую часть положил себе в карман а оставшиеся крохи отдал на разграбление дружбанам - назвав это "бальшая стройка". До этого поца, в Украине, за счёт местных бюджетов делалось в два-три раза больше + целевое финансирование. Быдло, которое проголосовало за этот распил - вы об этом мечтали? А денех вам дали на лечение мозга? Или вам "какая разница" - мозга нет.
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24.03.2021 11:41 Ответить
 
 