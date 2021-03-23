В поселке на Днепропетровщине строят новый трехэтажный бассейн. ФОТО

В поселке Слобожанское Днепропетровской области в рамках программы Президента Украины "Большая стройка" строят современный трехэтажный бассейн. Он дополнит спортивный комплекс, построенный здесь три года назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"В 2018 построили для жителей Слобожанской общины современный спортивный комплекс. Рядом "с нуля" строим еще одно сооружение. В нем будет два бассейна - для детей и взрослых", - рассказал глава области Валентин Резниченко.

Фасад бассейна будет вентилируемый и энергоэффективный, что поможет сохранить в помещении нужные температуру и уровень влажности. Кроме этого, бассейны будут оборудованы современными фильтрами.

Сейчас подрядчики завершают работы по монтажу железобетонного каркаса будущего здания. Внутри две чаши будущих бассейнов уже готовы. Дорожки бассейна для взрослых будут длиной 25 метров, для детей - 10.

"В планах - привлечь профессиональных тренеров. Обучать плаванию детей и взрослых. Сможем проводить и областные соревнования. Здание будет доступным для людей с инвалидностью. Помещение оснастят лифтом", - сообщил директор спорткомплекса Владимир Дейнеко.

Бассейн, который является одним из объектов программы "Большая стройка", возводят за счет государственных, областных и местных средствам.

В рамках программы "Большая стройка" в 2021 году планируется строительство и ремонт 29 бассейнов и 80 стадионов во всех регионах Украины.