У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн. ФОТО
У селищі Слобожанське Дніпропетровської області в рамках програми Президента України "Велике будівництво" будують сучасний триповерховий басейн. Він доповнить спортивний комплекс, побудований тут три роки тому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"У 2018 побудували для жителів Слобожанської громади сучасний спортивний комплекс. Поруч "з нуля" будуємо ще одну споруду. У ньому буде два басейни - для дітей і дорослих", - розповів глава області Валентин Резниченко.
Фасад басейну буде вентильований й енергоефективний, що допоможе зберегти в приміщенні потрібні температуру і рівень вологості. Крім цього, басейни будуть обладнані сучасними фільтрами.
Зараз підрядники завершують роботи з монтажу залізобетонного каркаса майбутньої будівлі. Усередині дві чаші майбутніх басейнів вже готові. Доріжки басейну для дорослих будуть довжиною 25 метрів, для дітей - 10.
"У планах - залучити професійних тренерів. Навчати плаванню дітей і дорослих. Зможемо проводити також обласні змагання. Будівля буде доступною для людей з інвалідністю. Приміщення оснастять ліфтом", - повідомив директор спорткомплексу Володимир Дейнеко.
Басейн, який є одним із об'єктів програми "Велике будівництво", зводять за рахунок державних, обласних та місцевих коштів.
В рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році планується будівництво та ремонт 29 басейнів і 80 стадіонів у всіх регіонах України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то, фраза "трехэтажный бассейн", звучит немного странно...
https://adm.dp.gov.ua/news/prezident-********-petro-poroshenko-vidkriv-pershi-zmagannya-u-novozbudovanomu-sportkompleksi-slobozhanskoyi-obyednanoyi-gromadi Президент України Петро Порошенко відкрив перші змагання у новозбудованому спорткомплексі Слобожанської об'єднаної громади
"..Друга черга проекту - 25-метровий басейн на сім доріжок. Його зводять обіч спорткомплексу."
Сотрудникам Цензора, явно надо с морфологией и идиоматикой подружиться...
https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-zvodyat-z-nulya-shche-odin-basejn На Дніпропетровщині зводять «з нуля» ще один басейн
Бо будують зовсім не відучора... А починав цей самий Різніченко. От тільки за часів Порошенка...
Чи з трасою Київ-Чернігів, яку почали робитии навесні 2019 ще при Пороху і досі ті нещасні 100 км зробити не можуть! Недавно їздив, це жах - дорогу переритою на зиму лишили, полишали ці загорожі, їх порозбивало і доски на асфальті валяються...
А хтось ж обіцяв на стадіоні, що перерізань лєнточок в стилі папєрєдніков НЕ БУДЕ!
Менш, ніж за 2 роки ці "прафесіАнали" майже уграли економіку цілої країни! Зате "па пріколу" і "нє Порох".
Или это была поездка в Оман?? Совсем заблудился я с этими ворюгами!
насправді це частина міста, ніякої межі немає і туди ходить міський транспорт
бо там інфраструктура краща, ніж у середньому по Дніпру
...
а за 2020 год по 100 школам, 100 детсадам и 100 стадионов...и 100 еще чего-то там уже отчитались ? (хорошо бы с адресами и явками (фотками)))
.
...
==
голословная брехня.