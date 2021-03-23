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Новини
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У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн. ФОТО

У селищі Слобожанське Дніпропетровської області в рамках програми Президента України "Велике будівництво" будують сучасний триповерховий басейн. Він доповнить спортивний комплекс, побудований тут три роки тому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн 01

"У 2018 побудували для жителів Слобожанської громади сучасний спортивний комплекс. Поруч "з нуля" будуємо ще одну споруду. У ньому буде два басейни - для дітей і дорослих", - розповів глава області Валентин Резниченко.

Фасад басейну буде вентильований й енергоефективний, що допоможе зберегти в приміщенні потрібні температуру і рівень вологості. Крім цього, басейни будуть обладнані сучасними фільтрами.

У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн 02

Зараз підрядники завершують роботи з монтажу залізобетонного каркаса майбутньої будівлі. Усередині дві чаші майбутніх басейнів вже готові. Доріжки басейну для дорослих будуть довжиною 25 метрів, для дітей - 10.

"У планах - залучити професійних тренерів. Навчати плаванню дітей і дорослих. Зможемо проводити також обласні змагання. Будівля буде доступною для людей з інвалідністю. Приміщення оснастять ліфтом", - повідомив директор спорткомплексу Володимир Дейнеко.

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У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн 03

Басейн, який є одним із об'єктів програми "Велике будівництво", зводять за рахунок державних, обласних та місцевих коштів.

В рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році планується будівництво та ремонт 29 басейнів і 80 стадіонів у всіх регіонах України.

Автор: 

Резніченко Валентин (517) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+24
Новенька побрехенька...
Бо будують зовсім не відучора... А починав цей самий Різніченко. От тільки за часів Порошенка...
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23.03.2021 20:18
+19
Может трехэтажный спортивный комплекс?
А то, фраза "трехэтажный бассейн", звучит немного странно...
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23.03.2021 20:18
+13
А вони з усім так... З мостом через Дніпро в Запоріжжі, де Зе лєнточку перерізав, але відкрили тільки частину моста
Чи з трасою Київ-Чернігів, яку почали робитии навесні 2019 ще при Пороху і досі ті нещасні 100 км зробити не можуть! Недавно їздив, це жах - дорогу переритою на зиму лишили, полишали ці загорожі, їх порозбивало і доски на асфальті валяються...
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23.03.2021 20:23
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Басейн- це добре. Перший мій басейн був в, Академмістечку в 3 класі. Чудові спогади.
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23.03.2021 20:16 Відповісти
Может трехэтажный спортивный комплекс?
А то, фраза "трехэтажный бассейн", звучит немного странно...
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23.03.2021 20:18 Відповісти
почти как "трехэтажный мат"!
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23.03.2021 20:32 Відповісти
Ну,якби...спорткомплекс вже як три роки стоїть.(За рік збудували)
https://adm.dp.gov.ua/news/prezident-********-petro-poroshenko-vidkriv-pershi-zmagannya-u-novozbudovanomu-sportkompleksi-slobozhanskoyi-obyednanoyi-gromadi Президент України Петро Порошенко відкрив перші змагання у новозбудованому спорткомплексі Слобожанської об'єднаної громади

"..Друга черга проекту - 25-метровий басейн на сім доріжок. Його зводять обіч спорткомплексу."

У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн - Цензор.НЕТ 9172
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23.03.2021 20:35 Відповісти
Но не трехэтажный же бассейн!
Сотрудникам Цензора, явно надо с морфологией и идиоматикой подружиться...
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23.03.2021 20:39 Відповісти
Цензор цього разу не винен - так в оригінальному повідомленні...
https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-zvodyat-z-nulya-shche-odin-basejn На Дніпропетровщині зводять «з нуля» ще один басейн
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23.03.2021 21:58 Відповісти
Новенька побрехенька...
Бо будують зовсім не відучора... А починав цей самий Різніченко. От тільки за часів Порошенка...
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23.03.2021 20:18 Відповісти
А вони з усім так... З мостом через Дніпро в Запоріжжі, де Зе лєнточку перерізав, але відкрили тільки частину моста
Чи з трасою Київ-Чернігів, яку почали робитии навесні 2019 ще при Пороху і досі ті нещасні 100 км зробити не можуть! Недавно їздив, це жах - дорогу переритою на зиму лишили, полишали ці загорожі, їх порозбивало і доски на асфальті валяються...
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23.03.2021 20:23 Відповісти
Скіль відсотків славетних та розумних Чернігівщині голосували за зе? Дякуйте, що кварталівці ці дошки вам не засовують.
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24.03.2021 00:33 Відповісти
Це визначать історики. Головне, щоб вона не закінчилася на зЕ.
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23.03.2021 20:28 Відповісти
Міст у Запоріжжі будувать почали ще при Ющі, потім при Янику припинили, при Пороху продовжили, приїхав Зе і перерізав лєнточку, хоча здали тільки частину моста там (він ж через Хортицю транзитом).

А хтось ж обіцяв на стадіоні, що перерізань лєнточок в стилі папєрєдніков НЕ БУДЕ!
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23.03.2021 20:29 Відповісти
Так він у іншому стилі перерізає...
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23.03.2021 20:32 Відповісти
Ну так і ВВП протрималось на тому, що було закледене за часів "бариги". А зараз ті 40% росту, про які казав попередній "тіпо" прем'єр, все частіше стає відємною величиною...
Менш, ніж за 2 роки ці "прафесіАнали" майже уграли економіку цілої країни! Зате "па пріколу" і "нє Порох".
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23.03.2021 20:57 Відповісти
Цікаво було б подивитись на кошторисну вартість цього об'єкта. Гадаю, що за ці гроші можна було б побудувати не менше 5-ти подібних басейнів.
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23.03.2021 20:20 Відповісти
Ще й панамський канал на здачу!
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23.03.2021 20:25 Відповісти
Не подивитись, а порівняти - два роки тому і зараз...
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23.03.2021 20:31 Відповісти
Смета заиграла новыми гранями... бриллиантовыми....
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23.03.2021 20:36 Відповісти
Яка вартість та які строки окупності? І на чий баланс то все передадуть?
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23.03.2021 20:22 Відповісти
Глянте на фото! Порох построил спорткомлекс а рядышком Блазень что-то строит в 3 раза меньше!
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23.03.2021 20:23 Відповісти
Ну, Порох строил на украденные деньги же!
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23.03.2021 20:29 Відповісти
І хто тебе цукерки змушує купувати, бобіку?
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23.03.2021 20:36 Відповісти
Я уже молчу про поездку на Мальдивы!
Или это была поездка в Оман?? Совсем заблудился я с этими ворюгами!
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23.03.2021 20:39 Відповісти
И на Мальдивы Хламидия ездил или Арахамия запутался я в этих слугах урода!
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23.03.2021 21:20 Відповісти
Порох построил рАшен?))) А козломордые утверждают, что ей уже тысяча лет.)))
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23.03.2021 20:40 Відповісти
Та й крав регулярно... Але У БЮДЖЕТ! Бо тоді гроші у бюджеті були... А при чесному зЕ гроші з бюджету кудись поділися...
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23.03.2021 20:38 Відповісти
Причому крав у шановних людей ! Деякі навіть у Швейцарії й Ізраїлі переховувались !
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23.03.2021 20:54 Відповісти
При чём тут Порох? Строится на деньги ОТГ.
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23.03.2021 20:52 Відповісти
Это при Пророхе в ОТГ деньги были что они здание построили в 3 раза больше чем сейчас Блазень строит за госбюджет в 3 раза меньше!
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23.03.2021 21:22 Відповісти
Они там были всегда, ещё до Пороха.А блазень ничего не строит, строит ОТГ.
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23.03.2021 21:39 Відповісти
да, сегодня басейн намного важнее военная промышленность.
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23.03.2021 20:25 Відповісти
це так тільки зветься "селище"
насправді це частина міста, ніякої межі немає і туди ходить міський транспорт
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23.03.2021 20:30 Відповісти
"а табачок - врозь"...
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23.03.2021 20:33 Відповісти
схоже, що так
бо там інфраструктура краща, ніж у середньому по Дніпру
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23.03.2021 20:35 Відповісти
Там місцеві податки менші. Як результат - значна частина бізнесу Дніпра зареєстрована там. З "Метро", Епіцентром" і "Караваном" включно.
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23.03.2021 20:40 Відповісти
Це така собі "вільна економічна зона місцевого значення")). Боря воює, щоб доєднати до міста.
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23.03.2021 20:56 Відповісти
А мешканці Слобожанського(Ювілейного) проти, щоб їх долучали до міста. Бо бюджет селища дозволяє витрачати на кожного мешканця більше грошей, ніж стає на кожного мешканця міста.
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23.03.2021 20:53 Відповісти
Яке ще місто, навкруг селища рілля а в самому селищі як і на всій Україні покинуті руїни-ферми та недострої.
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23.03.2021 21:00 Відповісти
В рамках программы "Большая стройка" в 2021 году планируется строительство и ремонт 29 бассейнов и 80 стадионов во всех регионах Украины.

...
а за 2020 год по 100 школам, 100 детсадам и 100 стадионов...и 100 еще чего-то там уже отчитались ? (хорошо бы с адресами и явками (фотками)))
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23.03.2021 20:31 Відповісти
От ти злопам'ятний...
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23.03.2021 20:35 Відповісти
я не злопамятный... но память хорошая))))
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23.03.2021 20:41 Відповісти
!!
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23.03.2021 20:42 Відповісти
Особливо про 100 стадіонів цікаво - де в нас нові? Он чомусь в чемпіонаті України з футболу навіть Шахтар до Києва переїхав (а ще донецький Олімпік в Києві грає)...
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23.03.2021 20:35 Відповісти
На фото - преЗЕдент звітує перед виборцями , про реалізацію програми " Велике бу-будівництво ". .
У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн - Цензор.НЕТ 381 .
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23.03.2021 20:43 Відповісти
У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн - Цензор.НЕТ 1364

...
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23.03.2021 20:48 Відповісти
главное что б он был доступным..толку от платных по 5000 в месяц абонементов в спортлайфах
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23.03.2021 20:34 Відповісти
Не будет он бесплатным. Самое крупное воровство, как правило, на бесплатных объектах.
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23.03.2021 20:38 Відповісти
я не написал "бесплатным", я написал "доступным", судя по тому как младая, еврейская команда села на осваивание децентрализованных налогов, сильно сомневаюсь в доступности)
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23.03.2021 20:42 Відповісти
Шедевр!
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23.03.2021 20:44 Відповісти
Что то сегодня много спорта из Слобожанского))) То разборки на спортплощадке, то бассейн в спорткомплексе)))
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23.03.2021 20:43 Відповісти
Хочаб перші роки після перейменування писали у дужках стару назву. Половина дніпровців не знають, що селище "Слобожанське" - це колишний "Юбілєйний"
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23.03.2021 20:48 Відповісти
Там ковбасу роблять ?
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23.03.2021 20:57 Відповісти
Край міста, ніяких шкідливих виробництв. Від річки Дніпро - хвилин 15 по вісьміполосній трасі. Затишний куточок
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23.03.2021 21:42 Відповісти
А дороги там хочь є? Бо у Києві один гуманойд мости скляні будує, а з дорогами якось не складається...
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23.03.2021 20:52 Відповісти
зайди в гугл-земля все побачиш.
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23.03.2021 21:04 Відповісти
Не об'єктивно.
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23.03.2021 21:19 Відповісти
Там нормальные фото, не скули.
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23.03.2021 21:40 Відповісти
Та ти шо? Є і п'ятирічної давнини. На підсосі у них сидиш?
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23.03.2021 21:46 Відповісти
Какаяразніца? Давнина современного благоустройства говорит о крєпких хозяйственниках.
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23.03.2021 21:56 Відповісти
Одна дає, а інша- дразніца...гуляй, ботва.
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23.03.2021 22:11 Відповісти
Сынок пуйла? Панимаю.. сам дурак и всьо такое...пагаворочки, фесбучек, дворовая субкультурка..
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23.03.2021 22:17 Відповісти
не ольгінцям мені розказувати про синків куйла та блатнятську субкультуру...
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24.03.2021 20:10 Відповісти
оттого что вы не можете отличить ольгинца от украинца, вы и выбрали себе вместо Черновола какую-то совковую падаль.
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24.03.2021 21:53 Відповісти
Триповерховий басейн в селищі де населення станом на 2019 рік становить 13 556 особи це добре, але дайте просту відповідь; як ви збираєтесь утримувати цю далеко не дешеву споруду? За чий рахунок? Цей популізм, Зелі, вилізе боком всім мешканцям селища Слобожанське і не тільки .
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23.03.2021 21:36 Відповісти
за счьот городских пасетителей. Сотовое покрытие посетителями , не слыхал?
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23.03.2021 21:58 Відповісти
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24.03.2021 09:04 Відповісти
вилізе боком

==
голословная брехня.
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23.03.2021 21:59 Відповісти
А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТ КАК ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ИМЕЕТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ? "ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА" - НАПОМНЮ, У ПРЕЗИДЕНТА НЕТ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ. ЭТО НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ. А ПРЕЗИДЕНТ (ЛЮБОЙ) ЭТО ВРЕМЕННЫЙ НАЁМНЫЙ МЕНЕДЖЕР.
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24.03.2021 04:03 Відповісти
Бл.ть! 25 метров? Это олимпийский стандарт. *****.и эти шутки 95 квартала.То вода у них 2050 году закончиться, то ещё всякая ***.нь
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24.03.2021 07:37 Відповісти
Ублюдок с 95 квартала Кривого Рога, обчистил все местные бюджеты, большую часть положил себе в карман а оставшиеся крохи отдал на разграбление дружбанам - назвав это "бальшая стройка". До этого поца, в Украине, за счёт местных бюджетов делалось в два-три раза больше + целевое финансирование. Быдло, которое проголосовало за этот распил - вы об этом мечтали? А денех вам дали на лечение мозга? Или вам "какая разница" - мозга нет.
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24.03.2021 11:41 Відповісти
 
 