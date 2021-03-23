У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн. ФОТО

У селищі Слобожанське Дніпропетровської області в рамках програми Президента України "Велике будівництво" будують сучасний триповерховий басейн. Він доповнить спортивний комплекс, побудований тут три роки тому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"У 2018 побудували для жителів Слобожанської громади сучасний спортивний комплекс. Поруч "з нуля" будуємо ще одну споруду. У ньому буде два басейни - для дітей і дорослих", - розповів глава області Валентин Резниченко.

Фасад басейну буде вентильований й енергоефективний, що допоможе зберегти в приміщенні потрібні температуру і рівень вологості. Крім цього, басейни будуть обладнані сучасними фільтрами.

Зараз підрядники завершують роботи з монтажу залізобетонного каркаса майбутньої будівлі. Усередині дві чаші майбутніх басейнів вже готові. Доріжки басейну для дорослих будуть довжиною 25 метрів, для дітей - 10.

"У планах - залучити професійних тренерів. Навчати плаванню дітей і дорослих. Зможемо проводити також обласні змагання. Будівля буде доступною для людей з інвалідністю. Приміщення оснастять ліфтом", - повідомив директор спорткомплексу Володимир Дейнеко.

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Басейн, який є одним із об'єктів програми "Велике будівництво", зводять за рахунок державних, обласних та місцевих коштів.

В рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році планується будівництво та ремонт 29 басейнів і 80 стадіонів у всіх регіонах України.