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Новости Коронавирус и карантин
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Южноафриканский штамм COVID-19 зафиксирован в Литве, - премьер Шимоните

Южноафриканский штамм COVID-19 зафиксирован в Литве, - премьер Шимоните

В Литве зафиксировали случаи южноафриканского штамма COVID-19, в настоящее время подтверждены два случая. В связи с этим не исключается введение новых ограничений.

Об сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Новых случаев стало гораздо больше, кроме того, в Литве выявили южноафриканский штамм. Это означает не только быстрое распространение вируса. Это может стать вызовом для процесса вакцинации", – сказала Шимоните.

"Никаких послаблений на этой неделе не будет, об этом я уже говорила. Но с учетом информации о выявлении южноафриканском штамма, я не исключаю, что придется обсуждать некоторые ужесточения карантин, но пока ничего подробно говорить не хочу", – сказала Шимоните.

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Даёшь свой штамм в каждой стране!
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24.03.2021 09:17 Ответить
Британський, південно-африканський штамми. Скоро вся коронавірусна тусня збереться в Європі
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24.03.2021 09:17 Ответить
Скриня Пандори відкрита. Тепер ваше нікчемне життя буде складатися від пандемії до пандемії і від вакцини і до вакцини.
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24.03.2021 09:22 Ответить
Билл, перелогиньтесь
мы и так знаем шо вывсеврети, вместо чипов - впрыскиваете физраствор, люди спрашивают - доколе? Украли чипы, жирные буржуины
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24.03.2021 09:40 Ответить
 
 