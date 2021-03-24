Южноафриканский штамм COVID-19 зафиксирован в Литве, - премьер Шимоните

В Литве зафиксировали случаи южноафриканского штамма COVID-19, в настоящее время подтверждены два случая. В связи с этим не исключается введение новых ограничений.

Об сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Новых случаев стало гораздо больше, кроме того, в Литве выявили южноафриканский штамм. Это означает не только быстрое распространение вируса. Это может стать вызовом для процесса вакцинации", – сказала Шимоните.

"Никаких послаблений на этой неделе не будет, об этом я уже говорила. Но с учетом информации о выявлении южноафриканском штамма, я не исключаю, что придется обсуждать некоторые ужесточения карантин, но пока ничего подробно говорить не хочу", – сказала Шимоните.

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