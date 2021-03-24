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Пинчук планирует озеленение своего особняка в Лондоне

Пинчук планирует озеленение своего особняка в Лондоне

Олигарх Виктор Пинчук попросил администрацию лондонского района Кенсингтон и Челси предоставить разрешение высадить деревья перед фасадом и в заднем саду собственного, самого дорого особняка британской столицы на улице Upper Phillimore Gardens 17.

Об этом свидетельствуют данные на сайте администрации центрального района Лондона Кенсингтон и Челси (Royal Borough of Kensington and Chelsea).  Заявка на высадку деревьев подана от номинального владельца дома виргинской компании Anmarto Ltd.

Именно эта компания в 2008 году приобрела в интересах жены олигарха Пинчука и дочери экс-президента Леонида Кучмы Елены Франчук особняк на улице Upper Phillimore Gardens, 17 за рекордные на тот момент 133,4 млн долларов (3,7 млрд грн по текущему курсу). По данным британской Dialy Mail на тот момент это был "самый дорогой дом в мире".

Виктор и Елена Пинчук как владельцы особняка просят согласовать высадку 6 слив перед фасадом, а также 6 оливковых деревьев, 3 дубов и 20 экзотических деревьев (Flat Roof Platanus) в заднем саду. Заявка подана в местный муниципалитет 24 февраля. Накануне, 23 марта завершились общественные слушания, решение по которым будет вынесено 21 апреля.

Особняк олигарха Пинчука расположен в историческом центре Лондона и по местным законам любое изменение внешнего вида застройки подлежит обязательному согласованию с муниципальной властью. Последний раз Виктора Пинчук подавал схожую заявку на обустройство прилегающей территории в декабре 2019 года. Тогда олигарх просил одобрить высадку 26 деревьев в заднем дворе, преимущественно тоже слив. 5-этажный особняк Пинчука возведен в викторианском стиле с сауной, бассейном и собственным кинотеатром. По данным британского Daily Mail, соседним дом по Upper Phillimore Gardens принадлежит семье бывшего мера Москвы Юрия Лужкова. До покупки особняка Пинчуком, в нем располагалась частная школа-пансионат для девочек.

Автор: 

Лондон (360) Пинчук Виктор (298)


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Топ комментарии
+15
В Украине он уже так "озеленился" купюрами с американскими президентами.
Где РНБО и НАБУ?
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24.03.2021 11:18
+14
им не до этого..., надо срочно объявить подозрения участникам митинга под ОП.
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24.03.2021 11:20
+12
грабить - это в Украине , а красиво жить - это в Лондоне , такова гнилая сущность нашего олигархата
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24.03.2021 11:29
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В Украине он уже так "озеленился" купюрами с американскими президентами.
Где РНБО и НАБУ?
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24.03.2021 11:18 Ответить
им не до этого..., надо срочно объявить подозрения участникам митинга под ОП.
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24.03.2021 11:20 Ответить
скрытый платеж-шекель в сионский кагал
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24.03.2021 11:25 Ответить
сионский кагал )? вам на канал Уханиила ))
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24.03.2021 11:39 Ответить
какой там кагал?через стенку с арабами живет. Иорданское посольство рядом
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24.03.2021 20:40 Ответить
пля. где новость о том, что я весной на даче планирую высадить клубнику?
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24.03.2021 11:20 Ответить
Для этого, надо сначала купить дачу за 4 млрд...
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24.03.2021 11:36 Ответить
...клубника должна покупатся через офшорную компанию за несколько сот миллионов долларов ! Тогда станете звездой "Гордона" )
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24.03.2021 11:40 Ответить
... а еще должен быть тесть - президент страны "третьего мира"
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24.03.2021 14:24 Ответить
Продает трубы нафтогазу в 3 раза дороже чем Газпрому, да ещё и половина неликвид! На Укрзализныцю колёсными парами затарил на 50 лет вперёд, опять таки втридорога!....И много чего ещё коррупционного за десятки лет грабежа Украины.
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24.03.2021 11:20 Ответить
слава богу! какая радость!
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24.03.2021 11:20 Ответить
любит сливы.запорами страдает
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24.03.2021 20:41 Ответить
хорошая новость, она обязательно прибавит всем нам счастья...
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24.03.2021 11:20 Ответить
и хорошего настроения )))
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24.03.2021 11:32 Ответить
вы там держитесь !
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24.03.2021 14:25 Ответить
Хочу напомнить. Первый олигарх с которым встретился на тёрки Зе был Пинчук , и Зе к нему в резиденцию ездил.
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24.03.2021 11:22 Ответить
на самом деле там был Леонид Данилыч, а Пинчук просто "при нём"
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24.03.2021 14:27 Ответить
Ему пора собственную могилку озеленять.
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24.03.2021 11:22 Ответить
Ах вот кому при Кучме было не плохо жить
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24.03.2021 11:22 Ответить
Його синок і зять добре себе почувають і зараз.
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24.03.2021 11:24 Ответить
Похоже мы до сих пор при Кучме живем. Меняются только актеры и завхозы на Банковой.
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24.03.2021 11:43 Ответить
єдине на що мав би розраховувати цей персонаж, за все що вкрав у країни, це озеленення могилки на яку, звісно, має право кожен.
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24.03.2021 11:28 Ответить
грабить - это в Украине , а красиво жить - это в Лондоне , такова гнилая сущность нашего олигархата
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24.03.2021 11:29 Ответить
Весь покрытый "зеленью$$", абсолютно весь (!), особняк олигарха в Лондоне есть!!
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24.03.2021 11:29 Ответить
я конечно не понимаю в лондонской недвижимости, но посмотрев на этот домик и на территорию ему принадлежащую, я в ах и уе)) за 130 ляма можно остров греческий купить в средиземном море с постройками, и обсажаться там сливами и оливками хоть на каждяй кв. м.. Сам себе хозяин)
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24.03.2021 11:33 Ответить
из грязи в князи. Предательством и выводом денег в пользу Короны заработал себе на жизнь в избранном кругу.
И еще его жена хорошо молодые мозги промывает ЛГБТ пропагандой.
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24.03.2021 11:34 Ответить
не завидуйте черти )
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24.03.2021 11:38 Ответить
ааааа, на его месте должен был быть ййаааа !!!!
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24.03.2021 14:29 Ответить
А чему нам завидовать? Это же мы живем в такой роскошной стране, которая дает возможность своим гражданам покупать элитнейшую недвижимость, одному - самый дорогой дом в мире, другому - самую дорогую квартиру в мире, самую дорогую виллу на Лазурном берегу во Франции, роскошный дом на горнолыжном курорте Куршевель, а сыну - виллу на берегу Женевского озера. Граждане каких стран могут себе это позволить? Так что мы не завидуем, мы гордимся своей страной больших возможностей, пусть и благодаря криминальным действиям, но ведь есть же ресурсы!
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24.03.2021 23:53 Ответить
Это какой то комплекс у олигархов или это понты как наших так и у кацапов покупать и жить в Лондоне,ну есть например страны с теплым не мерзким английским климатом как Испания купить домик где-то в Марбельи,почему Лондон?во первых это довольно дорогой город,я понимаю бабки ворованные но тем не менее
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24.03.2021 11:38 Ответить
именно поэтому они там) это довольно дорогой город ))) Если б Вы знали сколько денеХ у этого персонажа за 30 лет "незалэности" ... он сам наверное не знает )
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24.03.2021 11:43 Ответить
ты бы сначала пожил в Лондоне, а потом говорил за его "мерзкий климат". отличный там климат. а вот в Испании ты охренеешь от тамошней жары и отсутствия осадков
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24.03.2021 12:11 Ответить
Мне достаточго что там живет моя сестра возле Лондона в Дартфорде,зимой там в основном дожди +5+8 средняя также в зимние месяца мокрый снег иногда,хотя и быстро тает долго не лежит,солнце редко,в Испании вседа почти солнце и комфортно +14 средняя для юга,летом жарко не выше 32,кому то по кайфу но все равно прохладнее за счет моря чем в Севильи там ад летом до 40
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24.03.2021 12:26 Ответить
Лондон - столица мира. И любой, уважающий себя олигарх, должен иметь там недвижимость. Это же не значит, что они там живут круглый год, у них еще виллы на Лазурном берегу, в Альпах, на берегу Женевского озера, дворцы под Киевом. Не говоря о том, что они могут просто путешествовать куда угодно
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25.03.2021 00:00 Ответить
(кидає шапку): "а оно там я ще бурячки посаджу"!
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24.03.2021 11:46 Ответить
лучше попросить сша залить напалмом а потом бетоном.
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24.03.2021 11:49 Ответить
ну любит человек сливы и оливки. Чего вы)
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24.03.2021 11:57 Ответить
$1.58 млрд за что такие деньги, дом как дом
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24.03.2021 12:04 Ответить
$133.4 млн - где тебе уже миллиарды приснились?
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24.03.2021 12:12 Ответить
а ты погугли 17 Upper Phillimore Gardens Kensington, London W8 7HF, UK может и тебе приснится
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24.03.2021 13:51 Ответить
Вивалити 133,4 млн доллярів щоб потім просити величайшего соизволения на посадку 6 слив.
Це карма.
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24.03.2021 12:09 Ответить
Ну а как? Туземные князьки обязаны просить разрешения у королевы!
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24.03.2021 12:12 Ответить
На поставках московитської електроенергії з Білорусі в Україну озолотився сам, тепер озеленяє свою лондонську хатинку!
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24.03.2021 12:10 Ответить
та хай он сдохнет на тех грядках, чи не новость.
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24.03.2021 12:13 Ответить
Щоб цьому поцу з його сімейкою сливки, які вони посадили, стали поперек горла.
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24.03.2021 12:13 Ответить
Гаденыш,страна захлебывается в войне,председательстве ,нищете, а он,сволота ,баблом сорит, что отобрал у своего народа!
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24.03.2021 12:20 Ответить
Його народ,це народ Ізраїлю. Серед "українських"олігархів нема жодного Українця.
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24.03.2021 12:23 Ответить
Ось цю гниду,та йому подібних,треба волочити найближчої гілляки.
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24.03.2021 12:20 Ответить
..ну так почетный гр-н днепра.. (200гришек ежемесячно и 24килогришек в год выдачи ОТ ГОРСОВЕТА)- МОЖНО И В ЛАНДОНЕ ОЗЕЛЕНЯТЬ...
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24.03.2021 12:22 Ответить
Быдло порадуется за зятя Кучмы? Гордон **** утверждал что Кучма лучший президент.
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24.03.2021 12:22 Ответить
Нам теперь гордится этой гнидой или разобратся сколько и когда кучма натырил.
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24.03.2021 13:35 Ответить
а кто разбираться будет ?
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24.03.2021 14:31 Ответить
"Наші" олігархи не бізнесмени в класичному розуміння цього слова, а бандюки, злодії, брехуни, кидали і навіть зрадники державного масштабу.
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24.03.2021 14:41 Ответить
...да уж..интересно сколько денег пинчук с кучмой *****=л в украине?
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24.03.2021 16:15 Ответить
..он что почетный гражданин Днепра?...охренеть ...вот удачно пинчук женился
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24.03.2021 16:18 Ответить
Коло-мойша,Ахметка,Пинчук,Фирташ -главные пиявки Украины.
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24.03.2021 17:17 Ответить
 
 