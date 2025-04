Пинчук планирует озеленение своего особняка в Лондоне

Олигарх Виктор Пинчук попросил администрацию лондонского района Кенсингтон и Челси предоставить разрешение высадить деревья перед фасадом и в заднем саду собственного, самого дорого особняка британской столицы на улице Upper Phillimore Gardens 17.

Об этом свидетельствуют данные на сайте администрации центрального района Лондона Кенсингтон и Челси (Royal Borough of Kensington and Chelsea). Заявка на высадку деревьев подана от номинального владельца дома виргинской компании Anmarto Ltd.

Именно эта компания в 2008 году приобрела в интересах жены олигарха Пинчука и дочери экс-президента Леонида Кучмы Елены Франчук особняк на улице Upper Phillimore Gardens, 17 за рекордные на тот момент 133,4 млн долларов (3,7 млрд грн по текущему курсу). По данным британской Dialy Mail на тот момент это был "самый дорогой дом в мире".

Виктор и Елена Пинчук как владельцы особняка просят согласовать высадку 6 слив перед фасадом, а также 6 оливковых деревьев, 3 дубов и 20 экзотических деревьев (Flat Roof Platanus) в заднем саду. Заявка подана в местный муниципалитет 24 февраля. Накануне, 23 марта завершились общественные слушания, решение по которым будет вынесено 21 апреля.

Особняк олигарха Пинчука расположен в историческом центре Лондона и по местным законам любое изменение внешнего вида застройки подлежит обязательному согласованию с муниципальной властью. Последний раз Виктора Пинчук подавал схожую заявку на обустройство прилегающей территории в декабре 2019 года. Тогда олигарх просил одобрить высадку 26 деревьев в заднем дворе, преимущественно тоже слив. 5-этажный особняк Пинчука возведен в викторианском стиле с сауной, бассейном и собственным кинотеатром. По данным британского Daily Mail, соседним дом по Upper Phillimore Gardens принадлежит семье бывшего мера Москвы Юрия Лужкова. До покупки особняка Пинчуком, в нем располагалась частная школа-пансионат для девочек.