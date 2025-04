Пінчук планує озеленення свого особняка в Лондоні

Олігарх Віктор Пінчук попросив адміністрацію лондонського району Кенсінгтон і Челсі надати дозвіл висадити дерева перед фасадом і в задньому саду власного, найдорожчого особняка британської столиці на вулиці Upper Phillimore Gardens 17.

Про це свідчать дані на сайті адміністрації центрального району Лондона Кенсінгтон і Челсі (Royal Borough of Kensington and Chelsea). Заявка на висадку дерев подана від номінального власника будинку віргінської компанії Anmarto Ltd.

Саме ця компанія в 2008 році придбала в інтересах дружини олігарха Пінчука і дочки екс-президента Леоніда Кучми Олени Франчук особняк на вулиці Upper Phillimore Gardens, 17 за рекордні на той момент 133,4 млн доларів (3,7 млрд грн за поточним курсом). За даними британської Dialy Mail, на той момент це був "найдорожчий будинок у світі".

Віктор та Олена Пінчуки як власники особняка просять узгодити висадку 6 слив перед фасадом, а також 6 оливкових дерев, 3 дубів і 20 екзотичних дерев (Flat Roof Platanus) в задньому саду. Заявка подана в місцевий муніципалітет 24 лютого. Напередодні, 23 березня завершилися громадські слухання, рішення за якими буде винесено 21 квітня.

Особняк олігарха Пінчука розташований в історичному центрі Лондона і за місцевими законами будь-яка зміна зовнішнього вигляду забудови підлягає обов'язковому погодженню з муніципальною владою. Останній раз Віктора Пінчук подавав схожу заявку на облаштування прилеглої території в грудні 2019 року. Тоді олігарх просив схвалити висадку 26 дерев у задньому дворі, переважно теж слив. 5-поверховий особняк Пінчука зведений у вікторіанському стилі із сауною, басейном і власним кінотеатром. За даними британського Daily Mail, сусідній будинок по Upper Phillimore Gardens належить родині колишнього мера Москви Юрія Лужкова. До покупки особняка Пінчуком у ньому розташовувалася приватна школа-пансіонат для дівчаток.