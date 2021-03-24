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Пінчук планує озеленення свого особняка в Лондоні

Пінчук планує озеленення свого особняка в Лондоні

Олігарх Віктор Пінчук попросив адміністрацію лондонського району Кенсінгтон і Челсі надати дозвіл висадити дерева перед фасадом і в задньому саду власного, найдорожчого особняка британської столиці на вулиці Upper Phillimore Gardens 17.

Про це свідчать дані на сайті адміністрації центрального району Лондона Кенсінгтон і Челсі (Royal Borough of Kensington and Chelsea). Заявка на висадку дерев подана від номінального власника будинку віргінської компанії Anmarto Ltd.

Саме ця компанія в 2008 році придбала в інтересах дружини олігарха Пінчука і дочки екс-президента Леоніда Кучми Олени Франчук особняк на вулиці Upper Phillimore Gardens, 17 за рекордні на той момент 133,4 млн доларів (3,7 млрд грн за поточним курсом). За даними британської Dialy Mail, на той момент це був "найдорожчий будинок у світі".

Віктор та Олена Пінчуки як власники особняка просять узгодити висадку 6 слив перед фасадом, а також 6 оливкових дерев, 3 дубів і 20 екзотичних дерев (Flat Roof Platanus) в задньому саду. Заявка подана в місцевий муніципалітет 24 лютого. Напередодні, 23 березня завершилися громадські слухання, рішення за якими буде винесено 21 квітня.

Особняк олігарха Пінчука розташований в історичному центрі Лондона і за місцевими законами будь-яка зміна зовнішнього вигляду забудови підлягає обов'язковому погодженню з муніципальною владою. Останній раз Віктора Пінчук подавав схожу заявку на облаштування прилеглої території в грудні 2019 року. Тоді олігарх просив схвалити висадку 26 дерев у задньому дворі, переважно теж слив. 5-поверховий особняк Пінчука зведений у вікторіанському стилі із сауною, басейном і власним кінотеатром. За даними британського Daily Mail, сусідній будинок по Upper Phillimore Gardens належить родині колишнього мера Москви Юрія Лужкова. До покупки особняка Пінчуком у ньому розташовувалася приватна школа-пансіонат для дівчаток.

Лондон (396) Пінчук Віктор (377)


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Топ коментарі
+15
В Украине он уже так "озеленился" купюрами с американскими президентами.
Где РНБО и НАБУ?
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24.03.2021 11:18
+14
им не до этого..., надо срочно объявить подозрения участникам митинга под ОП.
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24.03.2021 11:20
+12
грабить - это в Украине , а красиво жить - это в Лондоне , такова гнилая сущность нашего олигархата
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24.03.2021 11:29
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В Украине он уже так "озеленился" купюрами с американскими президентами.
Где РНБО и НАБУ?
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24.03.2021 11:18 Відповісти
им не до этого..., надо срочно объявить подозрения участникам митинга под ОП.
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24.03.2021 11:20 Відповісти
скрытый платеж-шекель в сионский кагал
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24.03.2021 11:25 Відповісти
сионский кагал )? вам на канал Уханиила ))
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24.03.2021 11:39 Відповісти
какой там кагал?через стенку с арабами живет. Иорданское посольство рядом
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24.03.2021 20:40 Відповісти
пля. где новость о том, что я весной на даче планирую высадить клубнику?
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24.03.2021 11:20 Відповісти
Для этого, надо сначала купить дачу за 4 млрд...
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24.03.2021 11:36 Відповісти
...клубника должна покупатся через офшорную компанию за несколько сот миллионов долларов ! Тогда станете звездой "Гордона" )
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24.03.2021 11:40 Відповісти
... а еще должен быть тесть - президент страны "третьего мира"
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24.03.2021 14:24 Відповісти
Продает трубы нафтогазу в 3 раза дороже чем Газпрому, да ещё и половина неликвид! На Укрзализныцю колёсными парами затарил на 50 лет вперёд, опять таки втридорога!....И много чего ещё коррупционного за десятки лет грабежа Украины.
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24.03.2021 11:20 Відповісти
слава богу! какая радость!
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24.03.2021 11:20 Відповісти
любит сливы.запорами страдает
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24.03.2021 20:41 Відповісти
хорошая новость, она обязательно прибавит всем нам счастья...
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24.03.2021 11:20 Відповісти
и хорошего настроения )))
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24.03.2021 11:32 Відповісти
вы там держитесь !
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24.03.2021 14:25 Відповісти
Хочу напомнить. Первый олигарх с которым встретился на тёрки Зе был Пинчук , и Зе к нему в резиденцию ездил.
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24.03.2021 11:22 Відповісти
на самом деле там был Леонид Данилыч, а Пинчук просто "при нём"
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24.03.2021 14:27 Відповісти
Ему пора собственную могилку озеленять.
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24.03.2021 11:22 Відповісти
Ах вот кому при Кучме было не плохо жить
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24.03.2021 11:22 Відповісти
Його синок і зять добре себе почувають і зараз.
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24.03.2021 11:24 Відповісти
Похоже мы до сих пор при Кучме живем. Меняются только актеры и завхозы на Банковой.
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24.03.2021 11:43 Відповісти
єдине на що мав би розраховувати цей персонаж, за все що вкрав у країни, це озеленення могилки на яку, звісно, має право кожен.
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24.03.2021 11:28 Відповісти
грабить - это в Украине , а красиво жить - это в Лондоне , такова гнилая сущность нашего олигархата
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24.03.2021 11:29 Відповісти
Весь покрытый "зеленью$$", абсолютно весь (!), особняк олигарха в Лондоне есть!!
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24.03.2021 11:29 Відповісти
я конечно не понимаю в лондонской недвижимости, но посмотрев на этот домик и на территорию ему принадлежащую, я в ах и уе)) за 130 ляма можно остров греческий купить в средиземном море с постройками, и обсажаться там сливами и оливками хоть на каждяй кв. м.. Сам себе хозяин)
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24.03.2021 11:33 Відповісти
из грязи в князи. Предательством и выводом денег в пользу Короны заработал себе на жизнь в избранном кругу.
И еще его жена хорошо молодые мозги промывает ЛГБТ пропагандой.
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24.03.2021 11:34 Відповісти
не завидуйте черти )
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24.03.2021 11:38 Відповісти
ааааа, на его месте должен был быть ййаааа !!!!
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24.03.2021 14:29 Відповісти
А чему нам завидовать? Это же мы живем в такой роскошной стране, которая дает возможность своим гражданам покупать элитнейшую недвижимость, одному - самый дорогой дом в мире, другому - самую дорогую квартиру в мире, самую дорогую виллу на Лазурном берегу во Франции, роскошный дом на горнолыжном курорте Куршевель, а сыну - виллу на берегу Женевского озера. Граждане каких стран могут себе это позволить? Так что мы не завидуем, мы гордимся своей страной больших возможностей, пусть и благодаря криминальным действиям, но ведь есть же ресурсы!
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24.03.2021 23:53 Відповісти
Это какой то комплекс у олигархов или это понты как наших так и у кацапов покупать и жить в Лондоне,ну есть например страны с теплым не мерзким английским климатом как Испания купить домик где-то в Марбельи,почему Лондон?во первых это довольно дорогой город,я понимаю бабки ворованные но тем не менее
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24.03.2021 11:38 Відповісти
именно поэтому они там) это довольно дорогой город ))) Если б Вы знали сколько денеХ у этого персонажа за 30 лет "незалэности" ... он сам наверное не знает )
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24.03.2021 11:43 Відповісти
ты бы сначала пожил в Лондоне, а потом говорил за его "мерзкий климат". отличный там климат. а вот в Испании ты охренеешь от тамошней жары и отсутствия осадков
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24.03.2021 12:11 Відповісти
Мне достаточго что там живет моя сестра возле Лондона в Дартфорде,зимой там в основном дожди +5+8 средняя также в зимние месяца мокрый снег иногда,хотя и быстро тает долго не лежит,солнце редко,в Испании вседа почти солнце и комфортно +14 средняя для юга,летом жарко не выше 32,кому то по кайфу но все равно прохладнее за счет моря чем в Севильи там ад летом до 40
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24.03.2021 12:26 Відповісти
Лондон - столица мира. И любой, уважающий себя олигарх, должен иметь там недвижимость. Это же не значит, что они там живут круглый год, у них еще виллы на Лазурном берегу, в Альпах, на берегу Женевского озера, дворцы под Киевом. Не говоря о том, что они могут просто путешествовать куда угодно
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25.03.2021 00:00 Відповісти
(кидає шапку): "а оно там я ще бурячки посаджу"!
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24.03.2021 11:46 Відповісти
лучше попросить сша залить напалмом а потом бетоном.
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24.03.2021 11:49 Відповісти
ну любит человек сливы и оливки. Чего вы)
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24.03.2021 11:57 Відповісти
$1.58 млрд за что такие деньги, дом как дом
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24.03.2021 12:04 Відповісти
$133.4 млн - где тебе уже миллиарды приснились?
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24.03.2021 12:12 Відповісти
а ты погугли 17 Upper Phillimore Gardens Kensington, London W8 7HF, UK может и тебе приснится
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24.03.2021 13:51 Відповісти
Вивалити 133,4 млн доллярів щоб потім просити величайшего соизволения на посадку 6 слив.
Це карма.
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24.03.2021 12:09 Відповісти
Ну а как? Туземные князьки обязаны просить разрешения у королевы!
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24.03.2021 12:12 Відповісти
На поставках московитської електроенергії з Білорусі в Україну озолотився сам, тепер озеленяє свою лондонську хатинку!
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24.03.2021 12:10 Відповісти
та хай он сдохнет на тех грядках, чи не новость.
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24.03.2021 12:13 Відповісти
Щоб цьому поцу з його сімейкою сливки, які вони посадили, стали поперек горла.
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24.03.2021 12:13 Відповісти
Гаденыш,страна захлебывается в войне,председательстве ,нищете, а он,сволота ,баблом сорит, что отобрал у своего народа!
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24.03.2021 12:20 Відповісти
Його народ,це народ Ізраїлю. Серед "українських"олігархів нема жодного Українця.
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24.03.2021 12:23 Відповісти
Ось цю гниду,та йому подібних,треба волочити найближчої гілляки.
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24.03.2021 12:20 Відповісти
..ну так почетный гр-н днепра.. (200гришек ежемесячно и 24килогришек в год выдачи ОТ ГОРСОВЕТА)- МОЖНО И В ЛАНДОНЕ ОЗЕЛЕНЯТЬ...
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24.03.2021 12:22 Відповісти
Быдло порадуется за зятя Кучмы? Гордон **** утверждал что Кучма лучший президент.
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24.03.2021 12:22 Відповісти
Нам теперь гордится этой гнидой или разобратся сколько и когда кучма натырил.
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24.03.2021 13:35 Відповісти
а кто разбираться будет ?
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24.03.2021 14:31 Відповісти
"Наші" олігархи не бізнесмени в класичному розуміння цього слова, а бандюки, злодії, брехуни, кидали і навіть зрадники державного масштабу.
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24.03.2021 14:41 Відповісти
...да уж..интересно сколько денег пинчук с кучмой *****=л в украине?
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24.03.2021 16:15 Відповісти
..он что почетный гражданин Днепра?...охренеть ...вот удачно пинчук женился
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24.03.2021 16:18 Відповісти
Коло-мойша,Ахметка,Пинчук,Фирташ -главные пиявки Украины.
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24.03.2021 17:17 Відповісти
 
 