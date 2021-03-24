Пандемия заставила криминалитет адаптировать преступные схемы, - начальник Департамента миграционной полиции Пантелеев

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к снижению количества преступлений и изменению преступных схем в сфере торговли людьми и нелегальной миграции.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник департамента миграционной полиции Нацполиции Сергей Пантелеев.

"Если сравнивать 2019 и 2020 годы, то количество преступлений снизилось. Закрытие границ и другие ограничительные меры, примененные в период пандемии, существенно повлияли на криминогенную обстановку, связанную с торговлей людьми, и заставили криминалитет несколько адаптировать преступные схемы к реалиям сегодняшнего дня, - объяснил он. - В частности, изменились методы вербовки, перемещения и виды эксплуатации, а именно привлечение граждан в период активной фазы пандемии переместилось на просторы интернета, сексуальная и трудовая эксплуатация стали более законспирированными. Анализом выявленных в 2020 году фактов торговли людьми установлено, что чаще всего граждане Украины подвергались сексуальной и трудовой эксплуатации, вовлекались в преступную деятельность и попрошайничество".

Рассказывая о новых методах вербовки, он отметил, что они в основном переместились в интернет. "Создаются телеграмм-каналы, группы в социальных сетях, форумах заманивают предложениями о работе и хорошей заработной плате. Нами выявлены случаи, когда вербовали для выезда за рубеж под видом кастингов в модельных агентствах. Девушка едет в другую страну, чтобы поучаствовать в каком-то проекте, даже не подозревая, что ее там ждет на самом деле. Когда она приезжает в другую страну, у нее забирают документы и заставляют заниматься проституцией.

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Самое страшное, что о таких преступлениях мы, как правило, узнаем уже тогда, когда обращаются родители или девушке удается сбежать от преступников. Либо же коллеги из других стран сообщают нам информацию через каналы Европола и мы совместно документируем преступную деятельность таких групп, занимающихся сексуальной эксплуатацией. Сейчас работает несколько международных следственных групп, созданных совместно с коллегами из Чехии, Франции, Швеции. Преимущество таких групп в том, что мы можем использовать доказательства, полученные следствием в другой стране, а они – то, что собрано нами", - сообщил Пантелеев.