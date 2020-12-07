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Украинок заманивали за границу для съемок в порно, - полиция. ВИДЕО

Нацполиция раскрыла сеть торговли людьми. Девушек в возрасте от 18 до 25 лет набирали якобы для съемок в глянцевых журналах, обещали от 500 до 800 евро за 1 день работы, а на деле в Будапеште заставляли сниматься в порно.

Об этом сообщает телеканал "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

От действий этих вербовщиков пострадали как минимум 4 девушки. "Работу" они находили по объявлениям. О том, в чем на самом деле она состоит, узнавали только уже когда оказывались в Венгрии.

"Я искала работу в интернете, и в Telegram была группа, где было объявление о высокооплачиваемой оплате для девушек. Это были съемки для журнала. Я решила, что могу этим воспользоваться, и могу поехать и заработать денег", - рассказала одна из пострадавших.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция. ВИДЕО

Этой девушке повезло: полицейские остановили ее на границе, объяснив, на какую именно "работу" она направляется. Это стало возможным благодаря тому, что переписка с девушкой оказалась в телефон вербовщика, которого задержали полицейские. 26-летний уроженец Луганщины отправился на время следствия в СИЗО, за торговлю людьми ему грозит от 5 до 12 лет.

"Любой сутенер, любой трафикер никогда в жизни не скажет девушке правду, что она будет заниматься проституцией под видом сексуальной эксплуатации или наоборот. Тогда они применяют силу, меры принуждения, ей устанавливают режим работы, и, как правило, это режим работы на истощение. То есть, не учитывают ни физиологическое состояние девушки, ни ее моральное состояние, а заставляют оказывать сексуальные услуги", - рассказал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

Также на Цензор.НЕТ: Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16463) порнография (209) торговля людьми (273)


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Топ комментарии
+18
Украинок заманивали за границу для съемок в порно, - полиция - Цензор.НЕТ 7083
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07.12.2020 23:03
+17
Здається мені, що дівчина дурку включила, що не знала на яку роботу їде. Це ж фахівцем якого рівня має вона бути, щоб їй платити 800 євро за день, при середній зарплаті в Угорщині 1187,43 євро.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZzcGc6LztAhWDmIsKHcvYDLkQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Findex.minfin.com.ua%2Fua%2Flabour%2Fsalary%2Fworld%2Fhungary%2F&usg=AOvVaw2MT4ZSOmbgz7hS3ll8PGpq Середня зарплата в Угорщині (2017-2020)
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07.12.2020 23:31
+14
В Будапешті легально знімають.Найбільші європейські виробники порно знімають там.І наші туди легально їздять зніматися.Навіщо їм взагалі заманювати,якщо і так черга стоїть для зйомок у порно? Тут фрагмент з режисером П'єром Вудманом,так через нього багато хто з наших проходить кастинги і він нікого не заставляє.Вербувати,не означає заставляти.Перед зйомками.дівчат добре розпитують.чи готові вони зніматися.Навіть є відео.де відмовляються.Звісно може бути по різному,але саме тут схоже на маячню.Дівчата самі знають,що там буде.Просто може щось не сподобалось.Краще би тут легалізували і контролювали.А ще в багатьох є мрія.знятися в США,для BRAZZERS наприклад,чи іншої подібної студії.бо там платять великі гроші.
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07.12.2020 23:10
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И гиде видева?
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07.12.2020 22:48 Ответить
точно, відеодокази в студію....
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07.12.2020 22:51 Ответить
шукай на торент-трекерах свіжачок.
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08.12.2020 04:36 Ответить
И гиде видева?
Лекция "Виды любви" Со слайдами
1. Бывает любовь мужчины к женщине. Аудитория требует слайды.
2. Бывает любовь мужчины к мужчине. Аудитория требует слайды.

3. Бывает любовь женщины к женщине.Аудитория требует слайды.
4. Бывает любовь к Родине. А теперь!!! Попрошу слайды.
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08.12.2020 21:07 Ответить
За 800 евро в день сниматься в порно, ни хрена себе расценки.
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07.12.2020 22:51 Ответить
так в мире 2млрд рукоблудов
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08.12.2020 15:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/377092 За 800 евро в день сниматься в порно, ни хрена себе расценки.

В день это полагаю 8 часов = 800 евро. 100 евро за 1час.
Ключевое слово СНИМАТЬСЯ.
8000 (1/8000 c) - типичная кратчайшая выдержка для современных профессиональных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 цифровых зеркальных камер.
В затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

Там дай бог на секунду сьёмки наработатьУкраїнок заманювали за кордон для зйомок у порно, - поліція - Цензор.НЕТ 3075
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08.12.2020 21:18 Ответить
Видео доказательства в студию! Иначе считаю новость кремлевским фейком!
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07.12.2020 22:53 Ответить
Заманивали, ага! 800 евро минус жилье, хавка, транспорт, мед услуги
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07.12.2020 22:54 Ответить
и того в день сосать за 10евро.
Дебилок не жалко которые ехали в поисках халявы!
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08.12.2020 00:12 Ответить
сосем мы тут. А они там нехило зарабатывают.
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08.12.2020 09:29 Ответить
Смотрю у тебя глаза аж загорелись
Присоединяйся
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08.12.2020 12:55 Ответить
А те так сопротивлялись, так сопротивлялись...и не воссопротивились
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07.12.2020 23:00 Ответить
Судя по тому как последняя девочка вела себя на съемках у Вудмана ей это понравилось. Трахаться ей нравилось, весь вопрос в оплате, которая ее не устраивала
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07.12.2020 23:01 Ответить
Украинок заманивали за границу для съемок в порно, - полиция - Цензор.НЕТ 7083
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07.12.2020 23:03 Ответить
А что ж им в Береговом в венгерской-то общине не снималось?Там бы им после с'емок и гимн-молитву спели на венгерском изыке.
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07.12.2020 23:05 Ответить
В Будапешті легально знімають.Найбільші європейські виробники порно знімають там.І наші туди легально їздять зніматися.Навіщо їм взагалі заманювати,якщо і так черга стоїть для зйомок у порно? Тут фрагмент з режисером П'єром Вудманом,так через нього багато хто з наших проходить кастинги і він нікого не заставляє.Вербувати,не означає заставляти.Перед зйомками.дівчат добре розпитують.чи готові вони зніматися.Навіть є відео.де відмовляються.Звісно може бути по різному,але саме тут схоже на маячню.Дівчата самі знають,що там буде.Просто може щось не сподобалось.Краще би тут легалізували і контролювали.А ще в багатьох є мрія.знятися в США,для BRAZZERS наприклад,чи іншої подібної студії.бо там платять великі гроші.
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07.12.2020 23:10 Ответить
Привіт.
А я щойно взнала, що PornHub, про який тут часто пишуть форумчани - це монреальська компанія (але податки платить у Люксембурзі, уже подивилася). Капець, скільки тут живу, навіть не здогадувалася.

Там за них ВІЗА і Мастеркард взялися. Отак і виявила.
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08.12.2020 01:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Це найбільший порно ресурс.Там на ньому все що завгодно є.Усіляка дічь.Якщо подумати.то складається таке враження,що в порно мільярди людей знімається.Brazzers також ваша компанія. Багато хто мріє знятися там.Там є такий актор Джонні Cінс.Він заробляє,як звичайний відомий актор.Порно це страшні гроші.І рухає прогрес,як би для когось це не було дивно.Той же формат DVD,а потім Blu-ray,сильно допомогло просунутись. Зараз вже інтернет продаж у цифровому форматі,без носіїв також добре просуває.Різні технологічні штуки,такі як дрони також.Я вже не кажу,про сексуальні іграшки.В порно сотні мільярдів доларів задіяно.Ваші студії добре платять в бюджет.Ось PornHub добре від....ють і заплатить.
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08.12.2020 16:24 Ответить
Слухай ти, пес вонючий, ти своїх дітей і родичів туди не хочеш відправити?
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08.12.2020 19:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/124995 Ти безкультурний придурок.Якщо людина повнолітня,як ти її заборониш це,застрелиш? Я нікого не хочу нікуди відправляти.А те що я написав,це факти.І ти хоч трісни,вони будуть існувати.
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08.12.2020 20:16 Ответить
так ти збоченець обриганий ти цього не знаєш і не розумієш? Культури до псів в левів не має ніякої. пізнай себе
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08.12.2020 20:25 Ответить
Украинок заманивали за границу для съемок в порно, - полиция - Цензор.НЕТ 5472
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07.12.2020 23:14 Ответить
Это сексизм! Че только баб заманивают? Я, может,тоже хочу...потрясти,так сказать
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07.12.2020 23:15 Ответить
угу, одразу за тупими кротами з дефектом відлуння.
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08.12.2020 02:38 Ответить
Зараз взагалі таке усіляке знімають,бачив що чехи знімають,то фільми жахів,але порно.Називається Horror Porn,надіюсь не забанять.Є ще Perverse Family.
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07.12.2020 23:16 Ответить
да вы батенька, знаете толк в извращениях
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08.12.2020 04:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/140912 Та я багато чого бачив.
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08.12.2020 16:25 Ответить
Скажу ще одне.Ви зайдіть в нічний клуб і подивіться.чим такі дівчата займаються.Більшість з тих,хто в клубах.готові це робити,що в порно,але практично безкоштовно.В мене друг діджей.він мені на розповідався.А це невеличке місто.
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07.12.2020 23:20 Ответить
поэтому клубы надо закрывать)
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07.12.2020 23:53 Ответить
рассадник наркоты
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08.12.2020 15:48 Ответить
Эти убогие сказки про то что не знали, думали в журнале, принцы на каждом шагу встречают и прочая мура тянется ещё с 90гг. Та знали всегда и всё! Ну там ещё до 1991г могли на туфту клевать. Залипушные новости это. Там в верхнем коменте верно замечено. Давно всё надо легализовать. Через это многие страны прошли. Есть статистика. Как всё станет можно но на контроле и налоге---массовый интерес падает. Эта логика работает и по другим разным моментам жизни людей. Мы всё ещё папуасы.
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07.12.2020 23:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/441572 Просто окремим людям,вигідно,як зараз.
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07.12.2020 23:41 Ответить
Та ясно что ментам. И притоны покурить, и девок шлюх и много другого. И при совках было и не мало. Кстати именно по Украине особо. Даже при мыките шлюшкины дома публичные случались не мало. Всё что запрещено притягивает. А что можно---так там работать надо.
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07.12.2020 23:57 Ответить
Треба вчитись, стати кваліфікованим фахівцем, то буде 5000 доларів. А з освітою 9 класів і без кваліфікації про 5 тис доларів можна тільки мріяти, навіть в Європейському союзі.
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07.12.2020 23:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/470540 В Швеції дозволено.Відома студія PRIVATE шведська.Там зарплати такі.як ви написали,так що справа не тільки в зарплатах.
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07.12.2020 23:45 Ответить
Здається мені, що дівчина дурку включила, що не знала на яку роботу їде. Це ж фахівцем якого рівня має вона бути, щоб їй платити 800 євро за день, при середній зарплаті в Угорщині 1187,43 євро.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZzcGc6LztAhWDmIsKHcvYDLkQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Findex.minfin.com.ua%2Fua%2Flabour%2Fsalary%2Fworld%2Fhungary%2F&usg=AOvVaw2MT4ZSOmbgz7hS3ll8PGpq Середня зарплата в Угорщині (2017-2020)
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07.12.2020 23:31 Ответить
Конечно дурку включила, точнее жертву, поскольку стыдно перед родными и близкими признать, куда реально ехала. На втором виде девушка расказывает, что в Европе все равно, больно тебе, тошнит, неприятно, но ты должен сделать, проще говоря, конкретно в Европе ей не понравилось из за жесткости, значит симается как минимум в Украине.
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08.12.2020 06:07 Ответить
Сутенёра не нужно в тюрьму садить. Рассказать ему, что он может отработать, и выгодно загнать его туда, куда он девушек поставлял.
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07.12.2020 23:41 Ответить
А что он нарушил?
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08.12.2020 00:22 Ответить
У тебя, наверное, нет детей, а то бы ты не размышлял нарушил он что-нибудь или нет.
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08.12.2020 01:11 Ответить
На столько тупых детей, что не знают ориентировочные зарплаты за границей? Ну вот к примеру Вы что бы предположили, если бы Вам со старта сразу предложили сниматься для глянцевого журнала за 800 евро в день? Причем без всяких проб, кастингов и т.д. Просто по объявлению.
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08.12.2020 01:48 Ответить
Я детей считаю не по закону и совершеннолетии, и даже не по умственным способностям, поэтому многие в 25 лет для меня как дети, не говоря уже о 18 летних. Иметь образование, быть по закону совершеннолетним ещё не значит быть взрослым.
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08.12.2020 02:47 Ответить
Тогда есть большой вопрос к родителям, почему их дети в 25 тупые как пробка?...
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08.12.2020 08:31 Ответить
И это тоже.
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09.12.2020 07:37 Ответить
Этот француз Пьер Вудман звезда порносайтов, и действительно у него много украинок(многие предпочитают говорить что они русские, наверно стыдно за неньку). Толпа мужиков. Все очень жестко. Западным мужикам нравится.
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07.12.2020 23:47 Ответить
Ты б казлорылый меньше по таким сайтам шарился.
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08.12.2020 10:05 Ответить
Нравятся украинские девчата суходрочер?
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08.12.2020 21:12 Ответить
Хтось їде туди по своїй волі хтось ні, хтось знає хтось ні, але ніхто з тих дівчат не знає що таке "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82 Даркнет " і що там також є порно і не дай боже туди потрапити, там вже знімають вбивства, катування і згвалтування, дівчата не ведіться на легкі гроші бо то може бути квиток в один кінець.
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07.12.2020 23:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/469355 Так не в Будапешті в готелі і не П'єр Вудман.Багато того,що кажуть за Даркнет це брехня.
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08.12.2020 00:29 Ответить
Вы шо прикалываетесь это какой тупой овцой нужно быть чтоб поверить что тебе будут платить 500 евро в день за невинные фоточки)))
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07.12.2020 23:59 Ответить
Немного неправильно выразился «какой тупой овцой надо прикинуться» ....
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08.12.2020 16:09 Ответить
Думаю,що бізнесмен яким являється цей Вудман не буде ризикувати репутацією і тим паче свободою йдучи на кримінал.Такого добра в нього і без цих протиправних дій вистачає.
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08.12.2020 00:17 Ответить
Ой блин, та там же легально немеряно порностудий. Надо открыть на ментов дело о неправомерном задержании и на ту дуру за клевету. Уверен, Высший Европейский Суд ППЧ раком нагнет Украину, а не чувака. Какие такие 3-12 лет? Он же обычный HR специалист.
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08.12.2020 00:21 Ответить
Лаптями от тебя пахнет, Омериканец. Посиди в спаме, знаток УКраины
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08.12.2020 06:33 Ответить
А все из-за лени и желания по-быстрому срубить кучу бабла. Никто не хочет работать разносчицей пиццы, сортировщицей готовой продукции на заводе или уборщицей. Им подавай съемки для журналов и показы мод - то есть профессии, где физически вкалывать не нужно. Зато деньги платят очень даже нехилые. Вот и ведутся на подобные предложения...
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08.12.2020 00:45 Ответить
ППЦ. Так ведь их никто и не обманывал. Естественно в глянцевых журналах в том числе. Правда просто не объясняли какой тематики эти журналы. Ну так какой курицей нужно быть, чтобы не понять за что девушке, взятой на работу можно сказать с улицы, изначально предлагают заработок 800 евро за съемочный день.
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08.12.2020 01:45 Ответить
За 800 евро и выёживаются?
Нихрена себе шлюхи капризные стали...
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08.12.2020 03:21 Ответить
Проституція це від ліні та тупості.
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08.12.2020 04:42 Ответить
С хамстера все ролики Вудмана с украинками пропали. Хоть что-то полезное полиция таки сделала, ну или наоборот, кому как.
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08.12.2020 06:38 Ответить
В Україні їх трахали за пляшку самогону та закусь, а тут раптом запропонували 800 - 1000 євриків за ДЕНЬ ! Без освіти, культури, курві, яка слухає московську попсу.
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08.12.2020 09:32 Ответить
І взагалі - МАЙО ТЕЛО , МАЙО ДЕЛО!
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08.12.2020 10:20 Ответить
Было б небезынтересно посмотреть на реакцию таких "дам", если б их "там" действительно заставили... развлекать детишек или работать с управлением логистикой... за копеечную зарплату.
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08.12.2020 10:58 Ответить
на стройку или на конвейер
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08.12.2020 12:38 Ответить
Ага, как в том анекдоте:
- Девочки, что можете за 100 долларов
- Девочки (кокетливо) - все и всю ночь!
- Ну тогда собирайтесь, будете разгружать вагоны с урановой рудой)
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08.12.2020 12:42 Ответить
прям там заставляли.
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08.12.2020 15:53 Ответить
Дід на кордоні зі сльозами каже групі гарних дівчат, які проходять контроль. - Дівчата, це обман, не їдьте, вас там зроблять сексуальними рабинями!!((
- Мовчи діду, ми за цим туди і їдемо...
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08.12.2020 21:07 Ответить
Любое сообщение о нашей полиции, лично у меня вызывает скепсис. Почти всегда двойное дно.
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08.12.2020 21:23 Ответить
 
 