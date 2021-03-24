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Шуфрич и Семинский шантажировали меня, когда я был в российской тюрьме, СБУ должна это расследовать, - Рудьковский

Шуфрич и Семинский шантажировали меня, когда я был в российской тюрьме, СБУ должна это расследовать, - Рудьковский

Украинские нардепы Нестор Шуфрич и Олег Семинский путем шантажа принуждали семью Николая Рудьковского переоформить на них активы "Нефтегаздобычи" и другое имущество, пока Рудьковский находился в российской тюрьме. Бывшие партнеры привлекали для этого как правоохранительные органы, так и криминалитет.

Об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне следователи и все другие, кто ко мне приходил, говорили: "Решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине, и расследование пойдет по другому пути"…. Они вышли на криминальный мир, вышли на смотрящего по тюрьме, пытались мне создать там абсолютно неприемлемые условия, чтобы мои родственники переписали на них акции компании и отдали имущество", - рассказал Рудьковский.

По мнению Рудьковского, шантаж со стороны Шуфрича и Семинского может быть расследован Службой безопасности Украины.

"Семинский и Шуфрич - причастны к тому что меня вывезли в Российскую Федерацию, что меня там прессовали и представители главного следственного управления, и криминалитет. Они же воздействовали и на мою семью. Когда я сюда приехал они пытались организовать давление на меня криминалитета. И поэтому, я бы так сказал: я считаю, что этот вопрос Служба безопасности может расследовать", - заявил Рудьковский.

Напомним, Московский городской суд в России приговорил бывшего министра транспорта и народного депутата Украины Николая Рудьковского к двум годам заключения в колонии общего режима за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 г.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слуга народа Семинский обвинил Рудьковского в своем похищении: как идет война за 150 миллионов долларов

Автор: 

депутат (3315) россия (95515) Рудьковский Николай (340) тюрьма (823) шантаж (89) Шуфрич Нестор (952) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+5
при петуховиче это чмо было министором транспорта, оно летало со шлюхой николаенко в монако за гос деньги. Напомните, он уже отсидел в украинской тюрьме срок за растрату почти 100 тыс долларов госденег?!
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24.03.2021 14:27
+2
Питання: навіщо другий день читати одкровення цього варіята???
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24.03.2021 14:18
+1
что-то много клетчатого в эфире в последние дни...
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24.03.2021 14:18
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Правила форума Совет форумчан
что-то много клетчатого в эфире в последние дни...
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24.03.2021 14:18 Ответить
Питання: навіщо другий день читати одкровення цього варіята???
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24.03.2021 14:18 Ответить
Сожрите друг друга .
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24.03.2021 14:19 Ответить
Странно... Но Рудьковский только сейчас вспомнил про пресс в тюрьме. До этого память совсем отказывалась работать. Такая вот избирательная... Ужас!!!!
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24.03.2021 14:20 Ответить
Вся тройка -полные мудаки.
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24.03.2021 14:24 Ответить
и шо ? кто каво? Юлю арбитром. Она была тогда примусом! Это тогда когда молодые пацаны делили в емирах барыши. (и не поделили шкуру убитого медведя). это сейчас нестор в москву не ходок.
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24.03.2021 14:26 Ответить
при петуховиче это чмо было министором транспорта, оно летало со шлюхой николаенко в монако за гос деньги. Напомните, он уже отсидел в украинской тюрьме срок за растрату почти 100 тыс долларов госденег?!
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24.03.2021 14:27 Ответить
Вызови их на дуель...
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24.03.2021 14:40 Ответить
Батрахоміома́хія (грец. βατραχομυομαχια - «Війна жаб з мишами»)
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24.03.2021 15:12 Ответить
Нужно зажечь покрышку, положить её в бачок, потом этих троих туда и закрыть надёжно. Всё, проблема решена навсегда.
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25.03.2021 18:43 Ответить
 
 