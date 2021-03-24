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Нацкорпус пикетировал заправки Glusco

Нацкорпус пикетировал заправки Glusco

В Киеве представители Национального Корпуса провели акции протеста на нескольких АЗС сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком.

 Активисты залили АЗС краской в ​​знак протеста против деятельности российского бизнеса в Украине во время войны. Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса.

Рейд коснулся нескольких столичных АЗС, где активисты перетянули проезд лентами, украсив стены стикерами и надписями "Глуск = Медведчук = Путин" и "Эта заправка финансирует терроризм".

Недавно СБУ начала массовые проверки на АЗС "Glusco", но заправки продолжают работать. "В 2015-2016 годах российские заправки "Роснефть" и "ТНК" переобулись и сменили вывеску, однако они остались аффилированными к российскому бизнесу. Любая прибыль этих заправок - почти прямая прибыль России, а соответственно это спонсорство терроризма, убийств наших защитников и гражданского населения на Донбассе", - заявил руководитель столичной ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Нацкорпус пикетировал заправки Glusco 01
Нацкорпус пикетировал заправки Glusco 02

Автор: 

АЗС (391) Медведчук Виктор (1789) пикет (697) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+7
Скло побийте, і двері.
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24.03.2021 15:40
+6
Там могут и в рыло дать.
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24.03.2021 15:43
+5
В мире два зла, ***** и Аваков.
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24.03.2021 15:50
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А чего сразу гтс не обольют краской, которая кацапский газ транзитирует? Краски видимо не хватит
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24.03.2021 15:39 Ответить
Какой кацапский газ? Никто ничего не транзитирует? Ихтамнет.
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24.03.2021 15:47 Ответить
Мозгов там просто нет, а на краску столько денег не дадут.
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24.03.2021 15:49 Ответить
Скло побийте, і двері.
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24.03.2021 15:40 Ответить
Там могут и в рыло дать.
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24.03.2021 15:43 Ответить
Не могут. Они сидят тихо, как мыши
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24.03.2021 19:12 Ответить
Такая задача им не поставлена
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24.03.2021 15:51 Ответить
Бо видно медведчук сказав, що це перебор. А ось написати зєля лох дозволив.
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24.03.2021 16:01 Ответить
Казали що охорона заправок з СБУ билася, не пускали.
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24.03.2021 16:40 Ответить
хто "казали"?
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24.03.2021 19:13 Ответить
Геращенко сразу фашистами обзовет))
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24.03.2021 15:41 Ответить
новые предложения по капитуляции, узеленским всё подходит, "патриоты" не против

Нацкорпус пикетировал заправки Glusco - Цензор.НЕТ 3196
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24.03.2021 15:44 Ответить
мона было сразу - все точки обписать и ничего не сказать. А то выглядит как Антиколорадос говорит.
Ну и чего добились то? картиночка для Писелева. хотя.... сто раз быть использованными, то видать шо это нравится не только писелевам?
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24.03.2021 15:46 Ответить
Этих тоже Аваков нанял? Скольких задержали и предьявили пидозру?
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24.03.2021 15:47 Ответить
Затейник Аваков опять что-то задумал.
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24.03.2021 15:48 Ответить
В мире два зла, ***** и Аваков.
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24.03.2021 15:50 Ответить
Авакян хочет эти заправки прибрать к рукам и оформить на свою тёщу?
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24.03.2021 15:48 Ответить
Нацкорпус пикетировал

Нацкорпус работает.
В смысле выполняет поставленную задачу
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24.03.2021 15:50 Ответить
ну и правильно... после Майдана на Лукойле было вообще "западло" заправляться...сразу вывески поменяли.. так , наверное, будет и сейчас... переименуют кацапские заправки на "Слава Украине" и все дела..
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24.03.2021 15:50 Ответить
Перекрасят в ЗЕльоный цвет
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24.03.2021 15:53 Ответить
нє ісключєно)))
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24.03.2021 15:56 Ответить
Аваков своим архаровцам даже шапочки теплые с логотипом заказал.
Заботливый какой...
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24.03.2021 15:50 Ответить
Нацкорпус пікетував заправки Glusco - Цензор.НЕТ 617
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24.03.2021 16:01 Ответить
А рюкзаки не заказал?
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24.03.2021 15:52 Ответить
Предприятия, которые перерегистрировали из Украины в офшоры - под чьим контролем сейчас?
Офшоры владельцев не выдают.
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24.03.2021 15:54 Ответить
Еще как выдают. И владельцев, и конечных бенефициаров
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24.03.2021 19:15 Ответить
Выдают не все страны и не всех владельцев.
Если вкладываешь в стране больше определенной суммы (250-800 тыс.дол) получаешь гражданство этой страны. При получении гражданства можешь взять другое имя и фамилию.
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25.03.2021 09:19 Ответить
Цікаво, а Київстар, Альфа-банк не пробували пікетувати?
І які результати?
Всі задоволені?
Сидимо на жопі ровно?
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24.03.2021 15:57 Ответить
вільна каса!
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24.03.2021 16:01 Ответить
Почему только Glusco, есть куча компаний, который импортируют российские нефтепродукты, в общем на 6.5 млрд$ в год.
Почему "Нацкорпус" ручная псина Авакова, не пикетирует Раду, Кабмин, Банковую, чтоб ввести полный запрет на импорт?
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24.03.2021 16:04 Ответить
я думал эти заправки уже не работают? а они продолжают качать? получается что кроме того что три канала прекратили вещание (при подталкивании в ж... США) зеля не сделал более ничего. на этом борьба с коррупцией в Украине закончена!!! мертвечукский нефтепровод, качает, заправки работают, магазины спортмастер закрываться и не думают, мертвечук продолжает депутатить..... шо ж это за такие таемно-загадочные санкции а зеля????
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24.03.2021 16:30 Ответить
Вчера ездил, видел две штуки - обе ЗАКРЫТЫ.
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24.03.2021 16:41 Ответить
Причьом тут зєлєнскай?
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24.03.2021 16:42 Ответить
Зеленский за бюджетное бабло делает себе любимому Медиахолдинг,типа 1+1 и прочее дерьмо,а это статья...
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24.03.2021 16:43 Ответить
Помню грозные мазюкания краской отделений Сбербанка росии. Жуть, мороз по коже. Героям слава. Благодаря им все изменилось. Теперь просто Сбербанк и это уже совсем другое!
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24.03.2021 16:58 Ответить
Так і треба бити ворога. Щоб аж до сліз!
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24.03.2021 17:06 Ответить
Якось некреативно з тією краскою, "приїлася". Свинками би свинками, рожевими з криками про відрубані руки!
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24.03.2021 17:07 Ответить
 
 