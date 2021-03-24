Нацкорпус пикетировал заправки Glusco
В Киеве представители Национального Корпуса провели акции протеста на нескольких АЗС сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком.
Активисты залили АЗС краской в знак протеста против деятельности российского бизнеса в Украине во время войны. Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса.
Рейд коснулся нескольких столичных АЗС, где активисты перетянули проезд лентами, украсив стены стикерами и надписями "Глуск = Медведчук = Путин" и "Эта заправка финансирует терроризм".
Недавно СБУ начала массовые проверки на АЗС "Glusco", но заправки продолжают работать. "В 2015-2016 годах российские заправки "Роснефть" и "ТНК" переобулись и сменили вывеску, однако они остались аффилированными к российскому бизнесу. Любая прибыль этих заправок - почти прямая прибыль России, а соответственно это спонсорство терроризма, убийств наших защитников и гражданского населения на Донбассе", - заявил руководитель столичной ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин.
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Ну и чего добились то? картиночка для Писелева. хотя.... сто раз быть использованными, то видать шо это нравится не только писелевам?
Нацкорпус работает.
В смысле выполняет поставленную задачу
Заботливый какой...
Офшоры владельцев не выдают.
Если вкладываешь в стране больше определенной суммы (250-800 тыс.дол) получаешь гражданство этой страны. При получении гражданства можешь взять другое имя и фамилию.
І які результати?
Всі задоволені?
Сидимо на жопі ровно?
Почему "Нацкорпус" ручная псина Авакова, не пикетирует Раду, Кабмин, Банковую, чтоб ввести полный запрет на импорт?