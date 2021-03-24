Нацкорпус пікетував заправки Glusco
У Києві представники Національного Корпусу провели акції протесту на кількох АЗС мережі Glusco, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.
Активісти залили АЗС фарбою на знак протесту проти діяльності російського бізнесу в Україні під час війни.
Про це повідомила пресслужба Нацкорпусу. Рейд торкнувся кількох столичних АЗС, де активісти перетягнули проїзд стрічками, прикрасивши стіни стікерами і написами "Глуско=Медведчук=Путін" та "Ця заправка фінансує тероризм".
Нещодавно СБУ почали масові перевірки на АЗС "Glusco", але заправки продовжують працювати. "В 2015-2016 роках російські заправки "Роснефть" і "ТНК" перевзулись та змінили вивіску, проте вони залишились афільованими до російського бізнесу. Будь-який прибуток цих заправок – майже прямий прибуток Росії, а відповідно це спонсорство тероризму, вбивств наших захисників і цивільного населення на Донбасі", - заявив керівник столичного осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін.
Будь ласка, зачекайте...
Ну и чего добились то? картиночка для Писелева. хотя.... сто раз быть использованными, то видать шо это нравится не только писелевам?
Нацкорпус работает.
В смысле выполняет поставленную задачу
Заботливый какой...
Офшоры владельцев не выдают.
Если вкладываешь в стране больше определенной суммы (250-800 тыс.дол) получаешь гражданство этой страны. При получении гражданства можешь взять другое имя и фамилию.
І які результати?
Всі задоволені?
Сидимо на жопі ровно?
Почему "Нацкорпус" ручная псина Авакова, не пикетирует Раду, Кабмин, Банковую, чтоб ввести полный запрет на импорт?