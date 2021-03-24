Нацкорпус пікетував заправки Glusco

У Києві представники Національного Корпусу провели акції протесту на кількох АЗС мережі Glusco, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.

Активісти залили АЗС фарбою на знак протесту проти діяльності російського бізнесу в Україні під час війни.

Про це повідомила пресслужба Нацкорпусу. Рейд торкнувся кількох столичних АЗС, де активісти перетягнули проїзд стрічками, прикрасивши стіни стікерами і написами "Глуско=Медведчук=Путін" та "Ця заправка фінансує тероризм".

Нещодавно СБУ почали масові перевірки на АЗС "Glusco", але заправки продовжують працювати. "В 2015-2016 роках російські заправки "Роснефть" і "ТНК" перевзулись та змінили вивіску, проте вони залишились афільованими до російського бізнесу. Будь-який прибуток цих заправок – майже прямий прибуток Росії, а відповідно це спонсорство тероризму, вбивств наших захисників і цивільного населення на Донбасі", - заявив керівник столичного осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін.



