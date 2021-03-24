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АЗС (1862) Медведчук (1694) пікет (322) Національний корпус (390)

Нацкорпус пікетував заправки Glusco

Нацкорпус пікетував заправки Glusco

У Києві представники Національного Корпусу провели акції протесту на кількох АЗС мережі Glusco, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.

Активісти залили АЗС фарбою на знак протесту проти діяльності російського бізнесу в Україні під час війни.

Про це повідомила пресслужба Нацкорпусу. Рейд торкнувся кількох столичних АЗС, де активісти перетягнули проїзд стрічками, прикрасивши стіни стікерами і написами "Глуско=Медведчук=Путін" та "Ця заправка фінансує тероризм".

Нещодавно СБУ почали масові перевірки на АЗС "Glusco", але заправки продовжують працювати. "В 2015-2016 роках російські заправки "Роснефть" і "ТНК" перевзулись та змінили вивіску, проте вони залишились афільованими до російського бізнесу. Будь-який прибуток цих заправок – майже прямий прибуток Росії, а відповідно це спонсорство тероризму, вбивств наших захисників і цивільного населення на Донбасі", - заявив керівник столичного осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін.

Нацкорпус пікетував заправки Glusco 01
Нацкорпус пікетував заправки Glusco 02

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Топ коментарі
+7
Скло побийте, і двері.
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24.03.2021 15:40
+6
Там могут и в рыло дать.
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24.03.2021 15:43
+5
В мире два зла, ***** и Аваков.
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24.03.2021 15:50
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А чего сразу гтс не обольют краской, которая кацапский газ транзитирует? Краски видимо не хватит
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24.03.2021 15:39 Відповісти
Какой кацапский газ? Никто ничего не транзитирует? Ихтамнет.
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24.03.2021 15:47 Відповісти
Мозгов там просто нет, а на краску столько денег не дадут.
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24.03.2021 15:49 Відповісти
Скло побийте, і двері.
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24.03.2021 15:40 Відповісти
Там могут и в рыло дать.
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24.03.2021 15:43 Відповісти
Не могут. Они сидят тихо, как мыши
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24.03.2021 19:12 Відповісти
Такая задача им не поставлена
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24.03.2021 15:51 Відповісти
Бо видно медведчук сказав, що це перебор. А ось написати зєля лох дозволив.
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24.03.2021 16:01 Відповісти
Казали що охорона заправок з СБУ билася, не пускали.
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24.03.2021 16:40 Відповісти
хто "казали"?
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24.03.2021 19:13 Відповісти
Геращенко сразу фашистами обзовет))
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24.03.2021 15:41 Відповісти
новые предложения по капитуляции, узеленским всё подходит, "патриоты" не против

Нацкорпус пикетировал заправки Glusco - Цензор.НЕТ 3196
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24.03.2021 15:44 Відповісти
мона было сразу - все точки обписать и ничего не сказать. А то выглядит как Антиколорадос говорит.
Ну и чего добились то? картиночка для Писелева. хотя.... сто раз быть использованными, то видать шо это нравится не только писелевам?
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24.03.2021 15:46 Відповісти
Этих тоже Аваков нанял? Скольких задержали и предьявили пидозру?
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24.03.2021 15:47 Відповісти
Затейник Аваков опять что-то задумал.
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24.03.2021 15:48 Відповісти
В мире два зла, ***** и Аваков.
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24.03.2021 15:50 Відповісти
Авакян хочет эти заправки прибрать к рукам и оформить на свою тёщу?
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24.03.2021 15:48 Відповісти
Нацкорпус пикетировал

Нацкорпус работает.
В смысле выполняет поставленную задачу
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24.03.2021 15:50 Відповісти
ну и правильно... после Майдана на Лукойле было вообще "западло" заправляться...сразу вывески поменяли.. так , наверное, будет и сейчас... переименуют кацапские заправки на "Слава Украине" и все дела..
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24.03.2021 15:50 Відповісти
Перекрасят в ЗЕльоный цвет
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24.03.2021 15:53 Відповісти
нє ісключєно)))
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24.03.2021 15:56 Відповісти
Аваков своим архаровцам даже шапочки теплые с логотипом заказал.
Заботливый какой...
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24.03.2021 15:50 Відповісти
Нацкорпус пікетував заправки Glusco - Цензор.НЕТ 617
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24.03.2021 16:01 Відповісти
А рюкзаки не заказал?
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24.03.2021 15:52 Відповісти
Предприятия, которые перерегистрировали из Украины в офшоры - под чьим контролем сейчас?
Офшоры владельцев не выдают.
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24.03.2021 15:54 Відповісти
Еще как выдают. И владельцев, и конечных бенефициаров
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24.03.2021 19:15 Відповісти
Выдают не все страны и не всех владельцев.
Если вкладываешь в стране больше определенной суммы (250-800 тыс.дол) получаешь гражданство этой страны. При получении гражданства можешь взять другое имя и фамилию.
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25.03.2021 09:19 Відповісти
Цікаво, а Київстар, Альфа-банк не пробували пікетувати?
І які результати?
Всі задоволені?
Сидимо на жопі ровно?
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24.03.2021 15:57 Відповісти
вільна каса!
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24.03.2021 16:01 Відповісти
Почему только Glusco, есть куча компаний, который импортируют российские нефтепродукты, в общем на 6.5 млрд$ в год.
Почему "Нацкорпус" ручная псина Авакова, не пикетирует Раду, Кабмин, Банковую, чтоб ввести полный запрет на импорт?
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24.03.2021 16:04 Відповісти
я думал эти заправки уже не работают? а они продолжают качать? получается что кроме того что три канала прекратили вещание (при подталкивании в ж... США) зеля не сделал более ничего. на этом борьба с коррупцией в Украине закончена!!! мертвечукский нефтепровод, качает, заправки работают, магазины спортмастер закрываться и не думают, мертвечук продолжает депутатить..... шо ж это за такие таемно-загадочные санкции а зеля????
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24.03.2021 16:30 Відповісти
Вчера ездил, видел две штуки - обе ЗАКРЫТЫ.
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24.03.2021 16:41 Відповісти
Причьом тут зєлєнскай?
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24.03.2021 16:42 Відповісти
Зеленский за бюджетное бабло делает себе любимому Медиахолдинг,типа 1+1 и прочее дерьмо,а это статья...
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24.03.2021 16:43 Відповісти
Помню грозные мазюкания краской отделений Сбербанка росии. Жуть, мороз по коже. Героям слава. Благодаря им все изменилось. Теперь просто Сбербанк и это уже совсем другое!
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24.03.2021 16:58 Відповісти
Так і треба бити ворога. Щоб аж до сліз!
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24.03.2021 17:06 Відповісти
Якось некреативно з тією краскою, "приїлася". Свинками би свинками, рожевими з криками про відрубані руки!
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24.03.2021 17:07 Відповісти
 
 