ООН будет расследовать давление белорусских "властей" на протестующих

Совет ООН по правам человека 24 марта принял резолюцию о расследовании насилия белорусских властей против демонстрантов, продолжающегося после последних президентских выборов в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

За это решение проголосовали 20 членов совета в Женеве против 7, 20 воздержались. Среди стран, которые выступили против, - Россия.

Текст принятой резолюции ООН "осуждает вопиющие нарушения прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года, в том числе систематическое отрицание прав человека и фундаментальных свобод".

"Мы должны выразить свою поддержку народу Беларуси и привлечь к ответственности виновных в грубых нарушениях прав человека, чтобы разорвать порочный круг безнаказанности", - заявил посол Португалии Руи Масиейра на заседании Совета ООН по правам человека, выступая от имени Европейского Союза. Португалия сейчас председательствует в ЕС.

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Посол Беларуси в Совете ООН по правам человека Юрий Амбразевич назвал резолюцию "деструктивним сигналом" и "примером того, как западные страны манипулируют ООН в собственных политических интересах".