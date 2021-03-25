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Премьер Хорватии Пленкович вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Премьер Хорватии Пленкович вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр здравоохранения Вили Берош и председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович вакцинировались от коронавируса.

Как сообщает HIA, прививку им сделали препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - сказал главы Минздрава.

Отметим, вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На сегодня сделали прививку более 311 тысячам гражданам этой страны.

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але ж не ковішільдом
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25.03.2021 09:32 Ответить
британською вакциною.
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25.03.2021 09:34 Ответить
Ничего, антиваксеры скоро подорожника насобирают. На могилках тех, кто им поверил. Будут лечить, как "диды лечились". Правда, у дидов из 10-12 детей 2-3 выживало.
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25.03.2021 10:11 Ответить
Та скоко там тех хорватов)
А прикиньте если б нас было 52 миллиона, то степан максимов мог бы две курточки сразу купить!!!
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25.03.2021 09:33 Ответить
Чего уж трепаться, Индусы вакцину оставили себе, можем облизаться, всех переиграли и остались с х..м в руке...
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25.03.2021 09:34 Ответить
 
 