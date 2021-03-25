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Прем'єр Хорватії Пленкович вакцинувався проти коронавірусу препаратом AstraZeneca

Прем'єр Хорватії Пленкович вакцинувався проти коронавірусу препаратом AstraZeneca

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, міністр охорони здоров'я Вілі Берош і голова Сабору (однопалатний парламент країни) Гордан Яндрокович вакцинувалися проти коронавірусу.

Як повідомляє HIA, щеплення їм зробили препаратом британо-шведської компанії AstraZeneca, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні ми направили сильне послання довіри медичній науці, професії, особливо у зв'язку з тим, що ми зробили щеплення вакциною AstraZeneca", - сказав глава МОЗ.

Зазначимо, вакцинація населення проти коронавірусу почалася в Хорватії 27 грудня 2020 року. На сьогодні зробили щеплення понад 311 тисяч громадян цієї країни.

Також читайте: Індія призупиняє експорт вакцини CoviShield виробництва AstraZeneca, щоб забезпечити власне населення, - ЗМІ

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але ж не ковішільдом
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25.03.2021 09:32 Відповісти
британською вакциною.
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25.03.2021 09:34 Відповісти
Ничего, антиваксеры скоро подорожника насобирают. На могилках тех, кто им поверил. Будут лечить, как "диды лечились". Правда, у дидов из 10-12 детей 2-3 выживало.
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25.03.2021 10:11 Відповісти
Та скоко там тех хорватов)
А прикиньте если б нас было 52 миллиона, то степан максимов мог бы две курточки сразу купить!!!
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25.03.2021 09:33 Відповісти
Чего уж трепаться, Индусы вакцину оставили себе, можем облизаться, всех переиграли и остались с х..м в руке...
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25.03.2021 09:34 Відповісти
 
 