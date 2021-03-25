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НКРЭКУ (478) заработная плата (2355)

Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза

Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза

Заработная плата членов тарифной комиссии НКРЭКУ за 2020 год выросла в 2 раза до 200 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют декларации 3 из 6 членов комиссии, обнародованные на сайте Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК).

Так, согласно декларации Ольги Бабий, ответственной за тарифы для водоканалов, ее среднемесячная зарплата за год выросла с 69 000 до 148 000 грн.

В целом за 2020 год зарплата Бабий составила 1,48 млн грн. Эта сума не учитывает 50% премии за последний квартал прошлого года

Зарплата еще одного члена комиссии Руслана Кайдаша в 2020 году выросла на 85% до 205 000 грн в месяц, по сравнению со 110 000 грн, которые он получал на должности члена комиссии в ноябре-декабре 2019 года сразу после назначения.

Ольга Кривенко задекларировала 213 000 грн среднемесячной зарплаты в 2020 году. По сравнению с 2019 годом, ее зарплата выросла на 40%, несмотря на то, что сама Кривенко пошла на понижение, прекратив возглавлять комиссию и став обычным членом.

Остальные три члена НКРЭКУ - Валерий Тарасюк, Дмитрий Коваленко и Алексей Магда - декларации о доходах еще не обнародовали.

Напомним, на 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы еще в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год.

Помимо заработной платы, члены НКРЭКУ ежеквартально выписывают себе премии 50% от должностного оклада. Последняя такая премия была утверждена на заседании НКРЭКУ 16 декабря 2020 года с формулировкой "за личные вклад в общие результаты работы комиссии".

Согласно данным НАПК, выплата этих премий была осуществлена в конце января 2021 году в размере от 208 000 (для Ольги Бабий) и до 229 000 грн (для Алексея Магды).
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Топ комментарии
+20
Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза - Цензор.НЕТ 3164
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25.03.2021 11:36
+10
Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019/ 02.12.20 "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат/ Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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25.03.2021 11:30
+10
даже после бутылки горилки не смогу представить объем работ, который они должны выполнять
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25.03.2021 11:33
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Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019/ 02.12.20 "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат/ Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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25.03.2021 11:30 Ответить
Це і є відрядно-преміальна оплати праці,підвищили таріфи для плебса ,отримали підвищення власної зряплатні !!!)))
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25.03.2021 11:43 Ответить
Хай вас подавить шакалів.Щоб вам та зарплатня була на похорон.
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25.03.2021 11:31 Ответить
Ну так епоха бідності скінчилася два роки тому!
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25.03.2021 11:33 Ответить
даже после бутылки горилки не смогу представить объем работ, который они должны выполнять
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25.03.2021 11:33 Ответить
КОЛИ ТАМ ПОЧНУТЬСЯ АРЕШТИ ЗА ГРАБУНОК УКРАЇНЦІВ, ЧОМУ ОДНОМУ ЗА 330 ФЕЙКОВИХ ГР 7 РОКІВ А ЗА 160 ТИС ХЛОПАЮТЬ В ДОЛОНІ, ЧОМУ БЕЗДІЮТЬ ЛЮДИ ГАРАНТА.
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25.03.2021 11:42 Ответить
Які ж тіки падли!!! Ну слів немає вже...
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25.03.2021 11:33 Ответить
Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза - Цензор.НЕТ 9411
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25.03.2021 11:34 Ответить
Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза - Цензор.НЕТ 3164
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25.03.2021 11:36 Ответить
Напомним, на 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы еще в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год.
Помимо заработной платы, члены НКРЭКУ ежеквартально выписывают себе премии 50% от должностного оклада. Последняя такая премия была утверждена на заседании НКРЭКУ 16 декабря 2020 года с формулировкой "за личные вклад в общие результаты работы комиссии".
Согласно данным НАПК, выплата этих премий была осуществлена в конце января 2021 году в размере от 208 000 (для Ольги Бабий) и до 229 000 грн (для Алексея Магды). Источник: https://censor.net/ru/n3255497
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25.03.2021 11:40 Ответить
ПОХОЖЕ НА БАНДУ.
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25.03.2021 11:44 Ответить
Будь-яка державна влада ,це банда рекетірів ,головною роботою якої є обберання плебса обравшего їх на володарювання !!!)))
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25.03.2021 11:53 Ответить
вот это настоящие трудяги, потом исходят, с каждого украинца нужно снять три шкуры, не жалеете вы себя и зарплаты по пол ляма вам не помогут, на майдане вам тварям отдохнуть надо на майдане среди горящих покрышек.
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25.03.2021 11:37 Ответить
Бригада комунестикуда !!!!))))
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25.03.2021 11:45 Ответить
так квартплата подорожала, - где им бедненьким деньги брать?
спасибо зеленскому выручил.
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25.03.2021 11:39 Ответить
Лялькова вистава зеленого кремлівського балагана триває !!!)))
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25.03.2021 11:47 Ответить
Здається, що зарплатня цього державного органу на пряму залежить від росту тарифів, а повинно бути навпаки!
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25.03.2021 11:50 Ответить
А з рештою какая разница , кому і в скільки раазів. Ця нещасна країна віддана на остаточне розграбування, як середньовічне місто в ті смутні часи...
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25.03.2021 11:51 Ответить
переезжайте в частные дома, пускай сами платят за свои тарифы
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25.03.2021 11:54 Ответить
Давайте ще більші! А потім обгрунтування вимоги МВФ на підняття плебесу тарифів😂
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25.03.2021 11:54 Ответить
Плебс,це отара овець !!! Гідно стрижешь ,отримуєшь гідну зарплатню !!!)))
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25.03.2021 11:59 Ответить
"Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза"

Им же ж нужно же питаться, **** же
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25.03.2021 11:56 Ответить
Всем высказавшимся предлагаю посмотреть при каком президенте был принят закон об этой комиссии, в котором тщательно описаны условия оплаты труда ее членов.
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25.03.2021 11:59 Ответить
Діяльність чи бездіяльність попередників не виправдовує діяльність чинної влади !!!))))
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25.03.2021 12:01 Ответить
Себе повышение зарплат, людям - тарифы. Классика жанра.
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25.03.2021 12:01 Ответить
Все як має бути ,більше здер з плебса ,більше отримав до власної кишені !!!! ))
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25.03.2021 12:03 Ответить
Ладно Коболев с Витренко - те хоть миллиард выиграли.
А этим зв что?
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25.03.2021 12:14 Ответить
им позавидуют судьи
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25.03.2021 12:14 Ответить
Не переживай, скоро і в них підвищення буде.
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25.03.2021 12:30 Ответить
Хочу в эту комиссию!

Ни за что не отвечаешь, получаешь 200 тыс. в месяц!
Гарантирую откат в 50%!
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25.03.2021 12:26 Ответить
Гдеони живут адреса их .грабить то надо ж когото))
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25.03.2021 12:30 Ответить
Справка-прож.минимум в Украине около 2000гр.Произошло разделение людей на касты!Жизнь одного чиновника оценили в 100 раз выше,чем жизнь одного пенса со стажем 40лет!
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25.03.2021 13:44 Ответить
КАКОЙ ПОЗОР ! КАКИЕ СКОТЫ !
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25.03.2021 14:50 Ответить
епоха бідності закічилась чекаємо підвичення тарифів
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25.03.2021 17:23 Ответить
Зрозуміло, звідки ці падлюки з НКРЄКП собі набирають премії, а саме з того, що виставили якісь незрозумілі норми споживання газу, а саме 126 м3 на рік, а якщо за лічильником газу я споживаю вполовину менше, то маю сплатити цим гадам за повітря !!!"Ось їм і премії!!! І це стосується і розподілу газу і опаленняі цієї злочинної формули Роттердам +, хоча всім відомо, що вугілля було з копанок та з окупованих територій. Ця злочинна і незаконна контора працювала як за Порошенка, то й Зеленський нічого не хоче змінювати.Тому що це годівниці для олігархів і президента і кабміна, а також цих чинуш.
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25.03.2021 18:51 Ответить
 
 