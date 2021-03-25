Зарплата членів тарифної комісії НКРЕКП зросла вдвічі

Заробітна плата членів тарифної комісії НКРЕКП за 2020 рік зросла вдвічі, до 200 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать декларації 3-х із 6-ти членів комісії, оприлюднені на сайті Нацагентства з протидії корупції (НАЗК).

Так, згідно з декларацією Ольги Бабій, яка відповідальна за тарифи для водоканалів, її середньомісячна зарплата за рік зросла із 69 000 до 148 000 грн.

У цілому за 2020 рік зарплата Бабій становить 1,48 млн грн. Ця сума не враховує 50% премії за останній квартал минулого року

Зарплата ще одного члена комісії Руслана Кайдаша у 2020 році зросла на 85%, до 205 000 грн на місяць, порівняно зі 110 000 грн, які він отримував на посаді члена комісії в листопаді-грудні 2019 року одразу після призначення.

Ольга Кривенко задекларувала 213 000 грн середньомісячної зарплати у 2020 році. Якщо порівняти з 2019 роком, її зарплата зросла на 40%, попри те, що сама Кривенко пішла на зниження, припинивши очолювати комісію і ставши звичайним членом.

Решта три члени НКРЕКП - Валерій Тарасюк, Дмитро Коваленко й Олексій Магда - декларації про доходи ще не оприлюднили.

Нагадаємо, на 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітні плати ще в 1,5 раза, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік.

Крім заробітної плати, члени НКРЕКП щокварталу виписують собі премії 50% від посадового окладу. Остання така премія була затверджена на засіданні НКРЕКП 16 грудня 2020 року з формулюванням "за особистий внесок у загальні результати роботи комісії".

Згідно з даними НАЗК, виплата цих премій була здійснена наприкінці січня 2021 року у розмірі від 208 000 (для Ольги Бабій) і до 229 000 грн (для Олексія Магди).