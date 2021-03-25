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НКРЕКП (1810) зарплата (2212)

Зарплата членів тарифної комісії НКРЕКП зросла вдвічі

Зарплата членів тарифної комісії НКРЕКП зросла вдвічі

Заробітна плата членів тарифної комісії НКРЕКП за 2020 рік зросла вдвічі, до 200 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать декларації 3-х із 6-ти членів комісії, оприлюднені на сайті Нацагентства з протидії корупції (НАЗК).

Так, згідно з декларацією Ольги Бабій, яка відповідальна за тарифи для водоканалів, її середньомісячна зарплата за рік зросла із 69 000 до 148 000 грн.

У цілому за 2020 рік зарплата Бабій становить 1,48 млн грн. Ця сума не враховує 50% премії за останній квартал минулого року

Зарплата ще одного члена комісії Руслана Кайдаша у 2020 році зросла на 85%, до 205 000 грн на місяць, порівняно зі 110 000 грн, які він отримував на посаді члена комісії в листопаді-грудні 2019 року одразу після призначення.

Ольга Кривенко задекларувала 213 000 грн середньомісячної зарплати у 2020 році. Якщо порівняти з 2019 роком, її зарплата зросла на 40%, попри те, що сама Кривенко пішла на зниження, припинивши очолювати комісію і ставши звичайним членом.

Решта три члени НКРЕКП - Валерій Тарасюк, Дмитро Коваленко й Олексій Магда - декларації про доходи ще не оприлюднили.

Нагадаємо, на 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітні плати ще в 1,5 раза, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік.

Крім заробітної плати, члени НКРЕКП щокварталу виписують собі премії 50% від посадового окладу. Остання така премія була затверджена на засіданні НКРЕКП 16 грудня 2020 року з формулюванням "за особистий внесок у загальні результати роботи комісії".

Згідно з даними НАЗК, виплата цих премій була здійснена наприкінці січня 2021 року у розмірі від 208 000 (для Ольги Бабій) і до 229 000 грн (для Олексія Магди).

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Топ коментарі
+20
Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза - Цензор.НЕТ 3164
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25.03.2021 11:36
+10
Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019/ 02.12.20 "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат/ Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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25.03.2021 11:30
+10
даже после бутылки горилки не смогу представить объем работ, который они должны выполнять
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25.03.2021 11:33
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Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019/ 02.12.20 "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат/ Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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25.03.2021 11:30 Відповісти
Це і є відрядно-преміальна оплати праці,підвищили таріфи для плебса ,отримали підвищення власної зряплатні !!!)))
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25.03.2021 11:43 Відповісти
Хай вас подавить шакалів.Щоб вам та зарплатня була на похорон.
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25.03.2021 11:31 Відповісти
Ну так епоха бідності скінчилася два роки тому!
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25.03.2021 11:33 Відповісти
даже после бутылки горилки не смогу представить объем работ, который они должны выполнять
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25.03.2021 11:33 Відповісти
КОЛИ ТАМ ПОЧНУТЬСЯ АРЕШТИ ЗА ГРАБУНОК УКРАЇНЦІВ, ЧОМУ ОДНОМУ ЗА 330 ФЕЙКОВИХ ГР 7 РОКІВ А ЗА 160 ТИС ХЛОПАЮТЬ В ДОЛОНІ, ЧОМУ БЕЗДІЮТЬ ЛЮДИ ГАРАНТА.
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25.03.2021 11:42 Відповісти
Які ж тіки падли!!! Ну слів немає вже...
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25.03.2021 11:33 Відповісти
Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза - Цензор.НЕТ 9411
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25.03.2021 11:34 Відповісти
Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза - Цензор.НЕТ 3164
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25.03.2021 11:36 Відповісти
Напомним, на 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы еще в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год.
Помимо заработной платы, члены НКРЭКУ ежеквартально выписывают себе премии 50% от должностного оклада. Последняя такая премия была утверждена на заседании НКРЭКУ 16 декабря 2020 года с формулировкой "за личные вклад в общие результаты работы комиссии".
Согласно данным НАПК, выплата этих премий была осуществлена в конце января 2021 году в размере от 208 000 (для Ольги Бабий) и до 229 000 грн (для Алексея Магды). Источник: https://censor.net/ru/n3255497
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25.03.2021 11:40 Відповісти
ПОХОЖЕ НА БАНДУ.
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25.03.2021 11:44 Відповісти
Будь-яка державна влада ,це банда рекетірів ,головною роботою якої є обберання плебса обравшего їх на володарювання !!!)))
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25.03.2021 11:53 Відповісти
вот это настоящие трудяги, потом исходят, с каждого украинца нужно снять три шкуры, не жалеете вы себя и зарплаты по пол ляма вам не помогут, на майдане вам тварям отдохнуть надо на майдане среди горящих покрышек.
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25.03.2021 11:37 Відповісти
Бригада комунестикуда !!!!))))
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25.03.2021 11:45 Відповісти
так квартплата подорожала, - где им бедненьким деньги брать?
спасибо зеленскому выручил.
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25.03.2021 11:39 Відповісти
Лялькова вистава зеленого кремлівського балагана триває !!!)))
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25.03.2021 11:47 Відповісти
Здається, що зарплатня цього державного органу на пряму залежить від росту тарифів, а повинно бути навпаки!
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25.03.2021 11:50 Відповісти
А з рештою какая разница , кому і в скільки раазів. Ця нещасна країна віддана на остаточне розграбування, як середньовічне місто в ті смутні часи...
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25.03.2021 11:51 Відповісти
переезжайте в частные дома, пускай сами платят за свои тарифы
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25.03.2021 11:54 Відповісти
Давайте ще більші! А потім обгрунтування вимоги МВФ на підняття плебесу тарифів😂
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25.03.2021 11:54 Відповісти
Плебс,це отара овець !!! Гідно стрижешь ,отримуєшь гідну зарплатню !!!)))
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25.03.2021 11:59 Відповісти
"Зарплата членов тарифной комиссии НКРЭКУ выросла в 2 раза"

Им же ж нужно же питаться, **** же
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25.03.2021 11:56 Відповісти
Всем высказавшимся предлагаю посмотреть при каком президенте был принят закон об этой комиссии, в котором тщательно описаны условия оплаты труда ее членов.
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25.03.2021 11:59 Відповісти
Діяльність чи бездіяльність попередників не виправдовує діяльність чинної влади !!!))))
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25.03.2021 12:01 Відповісти
Себе повышение зарплат, людям - тарифы. Классика жанра.
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25.03.2021 12:01 Відповісти
Все як має бути ,більше здер з плебса ,більше отримав до власної кишені !!!! ))
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25.03.2021 12:03 Відповісти
Ладно Коболев с Витренко - те хоть миллиард выиграли.
А этим зв что?
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25.03.2021 12:14 Відповісти
им позавидуют судьи
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25.03.2021 12:14 Відповісти
Не переживай, скоро і в них підвищення буде.
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25.03.2021 12:30 Відповісти
Хочу в эту комиссию!

Ни за что не отвечаешь, получаешь 200 тыс. в месяц!
Гарантирую откат в 50%!
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25.03.2021 12:26 Відповісти
Гдеони живут адреса их .грабить то надо ж когото))
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25.03.2021 12:30 Відповісти
Справка-прож.минимум в Украине около 2000гр.Произошло разделение людей на касты!Жизнь одного чиновника оценили в 100 раз выше,чем жизнь одного пенса со стажем 40лет!
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25.03.2021 13:44 Відповісти
КАКОЙ ПОЗОР ! КАКИЕ СКОТЫ !
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25.03.2021 14:50 Відповісти
епоха бідності закічилась чекаємо підвичення тарифів
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25.03.2021 17:23 Відповісти
Зрозуміло, звідки ці падлюки з НКРЄКП собі набирають премії, а саме з того, що виставили якісь незрозумілі норми споживання газу, а саме 126 м3 на рік, а якщо за лічильником газу я споживаю вполовину менше, то маю сплатити цим гадам за повітря !!!"Ось їм і премії!!! І це стосується і розподілу газу і опаленняі цієї злочинної формули Роттердам +, хоча всім відомо, що вугілля було з копанок та з окупованих територій. Ця злочинна і незаконна контора працювала як за Порошенка, то й Зеленський нічого не хоче змінювати.Тому що це годівниці для олігархів і президента і кабміна, а також цих чинуш.
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25.03.2021 18:51 Відповісти
 
 