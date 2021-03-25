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махинации (579) БРСМ-Нафта (22) Гетманцев (408)

Глава комитета ВР рассказал о налоговых махинациях сети АЗС "БРСМ-Нафта"

Глава комитета ВР рассказал о налоговых махинациях сети АЗС

Одной из основных проблем топливного рынка остаются налоговые "скрутки", целью которых является уменьшение налогового обязательства по уплате НДС, начисленного по продаже одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого.

Об этом в интервью "Бизнес.Цензор" сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Для примера он взял чек, выданный на одной из станций сети "БРСМ-Нафта".

"В этом чеке указано, что это предварительная оплата "Ведомость К". Это означает, что они возвращают потребителю, который приобрел нефтепродукты, деньги. Делают отмену. Но на самом деле никто, конечно, это топливо не возвращает, просто так прикрывается нелегальная продажа", — говорит глава парламентского комитета.

Данная манипуляция, по его словам, позволяет аккумулировать через сеть АЗС значительные суммы наличности, проводить фиктивную реализацию документов на топливо различным выгодоприобретателям для оптимизации НДС и налога на прибыль.

"Вы якобы покупаете у меня это топливо, платите безналичным способом, я вам возвращаю эту наличность за вычетом своего процента. И налоговая видит, что я по безналу продал вам этот товар, который на самом деле был продан на АЗС за наличные. Это и есть знаменитая "скрутка" НДС", — объяснил Гетьманцев.

По его словам, такие "скрутки" это системная проблема на всем рынке нефтепродуктов. Поскольку топливо очень "удобно" скручивается с другими товарами, ведь в нем нуждается весь бизнес.

Как сообщалось ранее, Консалтинговая группа "А-95" оценивает совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020 г. в сумму от 9 до 15 млрд грн.

Гетманцев отметил, что ежегодные потери бюджета из-за нарушений кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются в 10–14 млрд грн.
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Топ комментарии
+7
ніякі "скрутки" без участі податкових функціонерів неможливі
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25.03.2021 13:27
+2
я таки думаю, шо в этом бизнесе - все такие)))
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25.03.2021 13:28
+2
Скільки вже цих скандальних історій з цією компанією що, в будь-якій цивілізованій країні все керівництво давно б сиділо, а прибиральниці вже вийшли б достроково. Але не в Україні.
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25.03.2021 13:31
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ніякі "скрутки" без участі податкових функціонерів неможливі
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25.03.2021 13:27 Ответить
я таки думаю, шо в этом бизнесе - все такие)))
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25.03.2021 13:28 Ответить
Жизнь простых людей - сплошные "скрутки" .
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25.03.2021 13:29 Ответить
И сколько лет эти Бодяжники промышляют? ставиский уже 7 лет в Израиле . а дело живёт......И база в Василькове горевшая ничему не учит.
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25.03.2021 13:31 Ответить
Скільки вже цих скандальних історій з цією компанією що, в будь-якій цивілізованій країні все керівництво давно б сиділо, а прибиральниці вже вийшли б достроково. Але не в Україні.
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25.03.2021 13:31 Ответить
Насколько слышал от киевлян работающих в этой сфере то они говорят что просто наглое отжатие бизнеса.
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25.03.2021 13:33 Ответить
Хирург в Мечникова получает 15 а депутаты по 300 т. гр!!!! А нахрена вы все нужны ?????
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25.03.2021 13:33 Ответить
Поверь, этот хирург берет минимум 5 за каждую операцию. Так что ему те 15 на сигареты.
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25.03.2021 14:55 Ответить
Пригласить американских налоговых инспекторов.
И проверить ВСЕх торгующих ГСМ.
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25.03.2021 13:43 Ответить
На Авиасе тупо спрашивают: вам чек нужен?
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25.03.2021 13:54 Ответить
Мля, лучше бы он молчал... Какие нах "налоговые скрутки с НДС" с наличными?!
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25.03.2021 14:52 Ответить
А Коломойшины заправки проверить синагога запрещает? Там все намного интереснее и масшабнее.
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25.03.2021 15:39 Ответить
 
 