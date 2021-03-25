УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11002 відвідувача онлайн
Новини
5 148 13
махінації (413) БРСМ-Нафта (56) Гетманцев (839)

Голова комітету ВР розповів про податкові махінації мережі АЗС "БРСМ-Нафта"

Голова комітету ВР розповів про податкові махінації мережі АЗС

Однією з основних проблем паливного ринку залишаються податкові "скрутки", метою яких є зменшення податкового зобов'язання зі сплати ПДВ, нарахованого з продажу одного товару, завдяки податковому кредиту, отриманому під час покупки іншого.

Про це в інтерв'ю "Бізнес.Цензор" повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Для прикладу він узяв чек, виданий на одній зі станцій мережі "БРСМ-Нафта".

"У цьому чеку вказано, що це попередня оплата "Відомість К". Це означає, що вони повертають споживачеві, який придбав нафтопродукти, гроші. Роблять скасування. Але насправді ніхто, звичайно, це паливо не повертає, просто так прикривається нелегальний продаж", – говорить глава парламентського комітету.

Дана маніпуляція, за його словами, дозволяє акумулювати через мережу АЗС значні суми готівки, проводити фіктивну реалізацію документів на паливо різних вигодонабувачам для оптимізації ПДВ та податку на прибуток.

"Ви нібито купуєте у мене це паливо, платите у безготівковий спосіб, я вам повертаю цю готівку за вирахуванням свого відсотка. І податкова бачить, що я за безготівку продав вам цей товар, який насправді був проданий на АЗС за готівку. Це і є знаменита "скрутка" ПДВ", – пояснив Гетьманцев.

За його словами, такі "скрутки" – це системна проблема на всьому ринку нафтопродуктів. Оскільки паливо дуже "зручно" скручується з іншими товарами, адже його потребує весь бізнес. Гетманцев зазначив, що щорічні втрати бюджету через порушення касової дисципліни автозаправними станціями оцінюється у 10-14 млрд грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
ніякі "скрутки" без участі податкових функціонерів неможливі
показати весь коментар
25.03.2021 13:27
+2
я таки думаю, шо в этом бизнесе - все такие)))
показати весь коментар
25.03.2021 13:28
+2
Скільки вже цих скандальних історій з цією компанією що, в будь-якій цивілізованій країні все керівництво давно б сиділо, а прибиральниці вже вийшли б достроково. Але не в Україні.
показати весь коментар
25.03.2021 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніякі "скрутки" без участі податкових функціонерів неможливі
показати весь коментар
25.03.2021 13:27 Відповісти
я таки думаю, шо в этом бизнесе - все такие)))
показати весь коментар
25.03.2021 13:28 Відповісти
Жизнь простых людей - сплошные "скрутки" .
показати весь коментар
25.03.2021 13:29 Відповісти
И сколько лет эти Бодяжники промышляют? ставиский уже 7 лет в Израиле . а дело живёт......И база в Василькове горевшая ничему не учит.
показати весь коментар
25.03.2021 13:31 Відповісти
Скільки вже цих скандальних історій з цією компанією що, в будь-якій цивілізованій країні все керівництво давно б сиділо, а прибиральниці вже вийшли б достроково. Але не в Україні.
показати весь коментар
25.03.2021 13:31 Відповісти
Насколько слышал от киевлян работающих в этой сфере то они говорят что просто наглое отжатие бизнеса.
показати весь коментар
25.03.2021 13:33 Відповісти
Хирург в Мечникова получает 15 а депутаты по 300 т. гр!!!! А нахрена вы все нужны ?????
показати весь коментар
25.03.2021 13:33 Відповісти
Поверь, этот хирург берет минимум 5 за каждую операцию. Так что ему те 15 на сигареты.
показати весь коментар
25.03.2021 14:55 Відповісти
Пригласить американских налоговых инспекторов.
И проверить ВСЕх торгующих ГСМ.
показати весь коментар
25.03.2021 13:43 Відповісти
На Авиасе тупо спрашивают: вам чек нужен?
показати весь коментар
25.03.2021 13:54 Відповісти
Мля, лучше бы он молчал... Какие нах "налоговые скрутки с НДС" с наличными?!
показати весь коментар
25.03.2021 14:52 Відповісти
А Коломойшины заправки проверить синагога запрещает? Там все намного интереснее и масшабнее.
показати весь коментар
25.03.2021 15:39 Відповісти
 
 