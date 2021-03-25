Голова комітету ВР розповів про податкові махінації мережі АЗС "БРСМ-Нафта"

Однією з основних проблем паливного ринку залишаються податкові "скрутки", метою яких є зменшення податкового зобов'язання зі сплати ПДВ, нарахованого з продажу одного товару, завдяки податковому кредиту, отриманому під час покупки іншого.

Про це в інтерв'ю "Бізнес.Цензор" повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Для прикладу він узяв чек, виданий на одній зі станцій мережі "БРСМ-Нафта".

"У цьому чеку вказано, що це попередня оплата "Відомість К". Це означає, що вони повертають споживачеві, який придбав нафтопродукти, гроші. Роблять скасування. Але насправді ніхто, звичайно, це паливо не повертає, просто так прикривається нелегальний продаж", – говорить глава парламентського комітету.

Дана маніпуляція, за його словами, дозволяє акумулювати через мережу АЗС значні суми готівки, проводити фіктивну реалізацію документів на паливо різних вигодонабувачам для оптимізації ПДВ та податку на прибуток.

"Ви нібито купуєте у мене це паливо, платите у безготівковий спосіб, я вам повертаю цю готівку за вирахуванням свого відсотка. І податкова бачить, що я за безготівку продав вам цей товар, який насправді був проданий на АЗС за готівку. Це і є знаменита "скрутка" ПДВ", – пояснив Гетьманцев.

За його словами, такі "скрутки" – це системна проблема на всьому ринку нафтопродуктів. Оскільки паливо дуже "зручно" скручується з іншими товарами, адже його потребує весь бізнес. Гетманцев зазначив, що щорічні втрати бюджету через порушення касової дисципліни автозаправними станціями оцінюється у 10-14 млрд грн.