РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5797 посетителей онлайн
Новости Взяточники
1 410 5
взятка (6041) вымогательство (428) земля (1822) прокуратура (4927) Госгеокадастр (170)

Задержаны два человека, обещавшие за $16 тыс. "решить" земельные вопросы в столичном Госгеокадастре, - прокуратура

Задержаны два человека, обещавшие за $16 тыс.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены двое людей, которые требовали от гражданина неправомерную выгоду в размере около 16 тыс. долларов США за дальнейшее влияние на принятие решения должностным лицом Главного управления Госгеокадастра в г.Киеве (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст . 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Согласно материалам следствия, два человека, ссылаясь на свои влиятельные связи в Главном управлении Госгеокадастра в г. Киеве, требовали от гражданина указанные средства за принятие должностными лицами указанного государственного органа положительного решения по поводу разделения земельных участков на меньшие, путем присвоения им новых кадастровых номеров и получения соответствующих выписок на земельные участки.

Передача неправомерной выгоды осуществлялась в 4 этапа. 24 марта 2021 года после получения четвертой части оговоренной суммы в размере 5900 долларов США указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время готовится уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках следствия проверяется причастность к преступлению отдельных работников Главного управления Госгеокадастра в г. Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский тоже обещал учителям 4000$ и снизить тарифы в двое (нашли цикаве ришення). Но почему-то я не вижу его в кайданках на скамье подсудимых
показать весь комментарий
25.03.2021 14:20 Ответить
Патамушта он пашутіл, а лошари повірили.
показать весь комментарий
25.03.2021 14:23 Ответить
олени .
показать весь комментарий
25.03.2021 14:23 Ответить
В рамках следствия проверяется причастность к преступлению отдельных работников Главного управления Госгеокадастра в г. Киеве.
их должны проверить в первую очередь, а посредники передачи денег второстепенны
показать весь комментарий
25.03.2021 14:25 Ответить
Что только,не придумают,что бы заболтать,надвигающую бурю...
показать весь комментарий
25.03.2021 14:57 Ответить
 
 